Banksy: Αφαιρέθηκε το νέο του έργο από το Βασιλικό Δικαστήριο του Λονδίνου

Η υπόθεση έχει λάβει και ποινικές διαστάσεις

Φωτ.: PA Media
Έργο του διάσημου καλλιτέχνη δρόμου Banksy, που απεικόνιζε δικαστή να χτυπά με σφύρα έναν διαδηλωτή, αφαιρέθηκε από τον εξωτερικό τοίχο του Queen’s Building, στο συγκρότημα των Royal Courts of Justice στο Λονδίνο.

Το γκράφιτι εμφανίστηκε τη Δευτέρα και προκάλεσε αμέσως αίσθηση, με αρκετούς να το ερμηνεύουν ως σχόλιο για τις πρόσφατες συλλήψεις εκατοντάδων διαδηλωτών που κρατούσαν πλακάτ υπέρ της οργάνωσης Palestine Action. Η κυβέρνηση είχε χαρακτηρίσει την οργάνωση «τρομοκρατική» μετά από ενέργειες βανδαλισμού στρατιωτικών αεροσκαφών.

Το έργο, που απεικόνιζε τον διαδηλωτή στο έδαφος με ένα πλακάτ γεμάτο αίμα και τον δικαστή να τον επισκιάζει απειλητικά, καλύφθηκε αρχικά από μεταλλικά κιγκλιδώματα και φυλασσόταν από σεκιούριτι. Ωστόσο, οι αρμόδιες υπηρεσίες (HM Courts & Tribunals Service) ανακοίνωσαν ότι έπρεπε να αφαιρεθεί, καθώς το κτίριο είναι διατηρητέο και νομικά προστατευόμενο.

Ο ίδιος ο Banksy επιβεβαίωσε την πατρότητα του έργου με ανάρτησή του στο Instagram, λίγο πριν ξεκινήσει η απομάκρυνσή του. Πλέον, στη θέση της τοιχογραφίας έχει απομείνει μόνο μια σκιά, καθώς το χρώμα τρίφτηκε από τον τοίχο.

Η υπόθεση έχει λάβει και ποινικές διαστάσεις, καθώς η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι το έργο καταγγέλθηκε ως «εγκληματική φθορά», με τις έρευνες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δημιουργίες του Banksy προκαλούν αντιπαράθεση. Τους τελευταίους μήνες είχε ξεκινήσει στην πρωτεύουσα μια καμπάνια με ζωγραφισμένα ζώα, ενώ παλαιότερα είχε προκαλέσει αίσθηση με το «τροποποιημένο Χριστουγεννιάτικο Σπήλαιο» στη Βηθλεέμ, μπροστά από το τείχος της Δυτικής Όχθης.

Με πληροφορίες από BBC

