Ο Banksy παρουσίασε ένα νέο, μυστηριώδες έργο

Ο αινιγματικός καλλιτέχνης Banksy αποκάλυψε, με ανάρτηση του στο Instagram, το τελευταίο έργο του, χωρίς όμως να είναι ακόμη ξεκάθαρο ποια είναι η ακριβής τοποθεσία του.

Το γκράφιτι απεικονίζει έναν φάρο, σχεδιασμένο με στένσιλ σε έναν απλό, μπεζ τοίχο, συνοδευόμενο από τη φράση: «I want to be what you saw in me» («Θέλω να είμαι αυτό που είδες σε εμένα»).

Στο πεζοδρόμιο, μπροστά από ένα μεταλλικό κολονάκι, έχει σχεδιαστεί μια ψεύτικη σκιά που ευθυγραμμίζεται με τον φάρο, δίνοντας την εντύπωση πως πρόκειται για τη σκιά του καθημερινού αυτού αντικειμένου.

Οι εικασίες για την πιθανή τοποθεσία του νέου έργου του Banksy

Η δεύτερη φωτογραφία της ανάρτησης δείχνει δύο ανθρώπους να περπατούν με τα σκυλιά τους, χωρίς ωστόσο να προσφέρει κάποιο αναγνωρίσιμο στοιχείο για το πού τραβήχτηκε η εικόνα. Παρά την απουσία πληροφοριών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν ξεκινήσει προσπάθειες εντοπισμού του σημείου, με αρκετούς να εικάζουν ότι πρόκειται για δρόμο στη Μασσαλία.

Σε άλλη φωτογραφία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ένας αναβάτης ηλεκτρικού πατινιού φαίνεται να περνά μπροστά από το έργο, ενώ στον ίδιο τοίχο, λίγα μέτρα πιο πέρα, διακρίνεται το tag «Yaze». Πρόκειται για την υπογραφή που χρησιμοποιεί ο Καναδός street artist Marco The Polo, ο οποίος έχει αναφερθεί αρκετές φορές στον Banksy ως βασική επιρροή. Στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ο Marco The Polo δημοσιεύει συστηματικά φωτογραφίες με το ίδιο tag.

Ο Banksy, του οποίου η πραγματική ταυτότητα παραμένει άγνωστη, επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα των έργων του αποκλειστικά μέσω Instagram. Παρότι πολλά από τα έργα του έχουν σαφή πολιτική διάσταση, με αναφορές στην προσφυγική κρίση ή τον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν ισχύει το ίδιο για όλα. Ορισμένα, όπως η σειρά με τα ζώα, που εμφανίστηκαν σε διάφορες τοποθεσίες του Λονδίνου το περασμένο καλοκαίρι, παραμένουν πιο ανοιχτά σε ερμηνείες.

Το προηγούμενο έργο του, πριν από τον «φάρο», δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο. Απεικόνιζε την Παναγία και το Θείο Βρέφος, ενώ στο στήθος της μορφής διακρινόταν ένα βαθούλωμα στον τοίχο, που θύμιζε πληγή από σφαίρα.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Είναι ο Banksy γυναίκα; Πόσο βάσιμη είναι αυτή η θεωρία