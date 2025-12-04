ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Νατάσσα Μποφίλιου - Γιάννης Χαρούλης: Κανονικά η παγκόσμια περιοδεία τους

Η ανακοίνωσή τους χωρίς αναφορές στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νατάσσα Μποφίλιου - Γιάννης Χαρούλης: Κανονικά η παγκόσμια περιοδεία τους Facebook Twitter
Η φωτογραφία για την προώθηση της παγκόσμιας περιοδείας της Νατάσσας Μποφίλου και του Γιάννη Χαρούλη / hellenicensemble.com
0

Με κοινή τους ανάρτηση στα social media, η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης ανακοίνωσαν εκ νέου την παγκόσμια περιοδεία τους.

Η ανακοίνωση για τις συναυλίες σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία, έρχεται μετά την ακύρωση της περιοδείας - αφιερώματος στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, έπειτα από τη νομική αντίδραση του γιου και αποκλειστικού διαχειριστή των πνευματικών δικαιωμάτων του Μάνου Χατζιδάκι, Γιώργου, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει την έγκρισή του.

Χωρίς να αναφερθούν στην ακύρωση που προηγήθηκε ή στα ονόματα του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, οι δύο καλλιτέχνες έγραψαν στην ανακοίνωσή τους:

«Με χαρά και συγκίνηση ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι για να ερμηνεύσουμε τραγούδια που αγαπάμε σε ξεχωριστές σκηνές σε όλο τον κόσμο. Μαζί με το Hellenic Music Ensemble, σας προσκαλούμε σε μια δυνατή συναυλιακή εμπειρία που μεταφέρει τις ιστορίες και το πνεύμα ενός πολιτισμού μέσα από τη δύναμη της μουσικής. Από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική κι από την Αυστραλία ως τη Νέα Ζηλανδία σε διαφορετικές πόλεις και μεγάλα θέατρα, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας τον ενθουσιασμό μας».

Στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρείας παραγωγής, παραμένει η περιγραφή «Παγκόσμιος φόρος τιμής στον Μίκης Θεοδωράκη και τον Μάνο Χατζιδάκι» της συναυλίας.

Η αντίδραση του Γιώργου Χατζιδάκι για την περιοδεία

Ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρει ότι το αίτημα για την περιοδεία είχε απορριφθεί «ρητά», καθώς «δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στο καλλιτεχνικό ήθος» του Μάνου Χατζιδάκι. Παρά ταύτα, όπως σημειώνει, ο Πάνος Λιαρόπουλος «προχώρησε μονομερώς στην οργάνωσή της», αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής και παρακάμπτοντας την άρνηση της οικογένειας.

«Ως γιος και μοναδικός κληρονόμος του, είναι ευθύνη μου να διαφυλάξω το έργο του όπως ο ίδιος όρισε», υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι η οικογένεια ενημερώθηκε εκ των υστέρων για την προώθηση της περιοδείας.

Τι απαντά η GTP Touring Limited

Η εταιρεία παραγωγής, από την πλευρά της, χαρακτηρίζει τη στάση του Ιδρύματος Χατζιδάκι «νομικά αδιάφορη». Υποστηρίζει ότι το Ίδρυμα δεν έχει δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίπτει δημόσιες εκτελέσεις δημοσιευμένου έργου εκτός Ελλάδας, εφόσον υπάρχουν έγκυρες άδειες από τους αντίστοιχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

«Δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση για συγκατάθεση του Ιδρύματος», αναφέρει η εταιρεία, επιμένοντας ότι η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί κανονικά υπό τις νόμιμες άδειες.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σταύρος Ξαρχάκος: Η δήλωσή του υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι αναφορικά με την περιοδεία αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

Πολιτισμός / Σταύρος Ξαρχάκος: «Η συζήτηση για τις συναυλίες πρέπει να τελειώνει εδώ - Τα υπόλοιπα είναι απλώς κουτσομπολιό»

Η δήλωση του Σταύρου Ξαρχάκου υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος αντιδρά νομικά στην περιοδεία-αφιέρωμα στον πατέρα του, χωρίς την άδειά του
LIFO NEWSROOM
ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ

Πολιτισμός / Μάνος Χατζιδάκις: «Η πλευρά Θεοδωράκη καλεί την οργανώτρια εταιρεία να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να λήξει η διαμάχη»

Η πλευρά Θεοδωράκη πήρε θέση για τις νομικές ενέργειες από πλευράς Γιώργου Χατζιδάκι, γιου του Μάνου Χατζιδάκι, σε βάρος της εταιρείας παραγωγής
LIFO NEWSROOM
«Θεωρώ τελείως ακατάλληλη την κυρία να πει τραγούδια μου»: Όταν ο Μάνος Χατζιδάκις έριχνε «άκυρο» και στην Αγνή Μπάλτσα

Πολιτισμός / «Θεωρώ τελείως ακατάλληλη την κυρία να πει τραγούδια μου»: Όταν ο Μάνος Χατζιδάκις έριχνε «άκυρο» και στην Αγνή Μπάλτσα

Σε ελάχιστους καλλιτέχνες είχε εμπιστευθεί τη μουσική και τα τραγούδια του όσο ζούσε και τα ίδια αυστηρά κριτήρια τηρεί ο γιός και κληρονόμος του.
LIFO NEWSROOM
Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την παγκόσμια περιοδεία – Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής

Πολιτισμός / Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την παγκόσμια περιοδεία – Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής

Ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρει ότι το αίτημα για την περιοδεία είχε απορριφθεί «ρητά», καθώς «δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στο καλλιτεχνικό ήθος» του Μάνου Χατζιδάκι
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτισμός / Μενδώνη από Ουάσινγκτον: «Ο Πολιτισμός αποτελεί συνδετική και ενοποιητική δύναμη ανάμεσα στις δύο χώρες»

Η Λίνα Μενδώνη είχε για δεύτερη φορά συνάντηση εργασίας με τον ανώτερο αξιωματούχο του αμερικάνικου υπουργείου Εξωτερικών για θέματα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης Δρ Darren Beattie
LIFO NEWSROOM
Η Chanel μεταμόρφωσε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό σε πασαρέλα στη Νέα Υόρκη

Πολιτισμός / Η Chanel μεταμόρφωσε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό σε πασαρέλα στη Νέα Υόρκη

Η επίδειξη Métiers d’Art, που η Chanel παρουσιάζει κάθε Δεκέμβριο σε κάποιον εντυπωσιακό προορισμό, από την Ιαπωνία μέχρι τη Σενεγάλη, είναι αφιερωμένη στα ιστορικά ατελιέ που έχει εντάξει στο δυναμικό της για να διατηρήσει ζωντανή την παραδοσιακή τεχνική
LIFO NEWSROOM
Είδαμε την έκθεση με τα 83 αριστουργήματα στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Πολιτισμός / Είδαμε την έκθεση με τα 83 αριστουργήματα στο Μουσείο Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Η εξέλιξη της τέχνης από τον ιμπρεσιονισμό έως την ποπ αρτ ξεδιπλώνεται μέσα από έργα 45 κορυφαίων δημιουργών της νεότερης και σύγχρονης τέχνης, συνθέτοντας ένα μοναδικό και συναρπαστικό εικαστικό πανόραμα.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Ανδρέας Μαλλουρής: An Evening Botanist

Πολιτισμός / An Evening Botanist: Θεραπεία, επιθυμία και απόλαυση σε μια έκθεση

Στην έκθεση An Evening Botanist ο Ανδρέας Μαλλουρής εξετάζει πώς διαφορετικές πρακτικές που συνδέονται με τη θεραπεία, τη σωματική επιθυμία και την απόλαυση, ενεργοποιούν υλικότητες και μέσω αυτών, το κοινωνικό σώμα. Η έκθεση αναπτύσσεται στο όριο ανάμεσα στο χειρουργικό και το ερωτικό, μεταφέροντας κλινικές διαδικασίες σε ένα γλυπτικό λεξιλόγιο.
LIFO NEWSROOM
Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Ελληνικός …Ντίκενς, Μάικλ Κέιν και μια ταινία-σοκ από αύριο στους κινηματογράφους

Η «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» που αφήνει τους θεατές συγκλονισμένους, η τελευταία παράσταση του Μάικλ Κέιν και της Γκλέντα Τζάκσον, μια ελληνική διασκευή της «Χριστουγεννιάτικης Ιστορίας» και μια ιρλανδική ιστορία ενηλικίωσης, υποψήφια για βραβείο LUX, στο κινηματογραφικό πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Σταύρος Ξαρχάκος: Η δήλωσή του υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι αναφορικά με την περιοδεία αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι

Πολιτισμός / Σταύρος Ξαρχάκος: «Η συζήτηση για τις συναυλίες πρέπει να τελειώνει εδώ - Τα υπόλοιπα είναι απλώς κουτσομπολιό»

Η δήλωση του Σταύρου Ξαρχάκου υπέρ του Γιώργου Χατζιδάκι, ο οποίος αντιδρά νομικά στην περιοδεία-αφιέρωμα στον πατέρα του, χωρίς την άδειά του
LIFO NEWSROOM
 
 