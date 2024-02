Μπράντλεϊ Κούπερ: Αποκάλυψε ποια ήταν η πρώτη του επιλογή για το «A Star Is Born» πριν τη Lady Gaga

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αποκάλυψε πως δεν ήταν εξαρχής η Lady Gaga η συμπρωταγωνίστρια που θα ήθελε να έχει στην ταινία «A Star Is Born».

Kατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα, ο Μπράντλεϊ Κούπερ αποκάλυψε πως σκεφτόταν να ζητήσει από την Adele να υποδυθεί τον ρόλο της Άλι στην ταινία του 2018. Υπενθυμίζεται πως εκτός από πρωταγωνιστής, ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία.

Σε αυτή υποδύθηκε τον τραγουδιστή της κάντρι ροκ Τζακ, ο οποίος είχε σχέση με την ανερχόμενη τραγουδίστρια Άλι, ρόλο που τελικά ερμήνευσε η Lady Gaga. «Σκέφτηκα την Adele για λίγο» ανέφερε και έπειτα εξήγησε ότι η πλοκή θα ήταν διαφορετική με εκείνη. «Η καριέρα του θα ήταν υπέροχη. Θα έφευγε στο εξωτερικό. Θα γνώριζε αυτή τη γυναίκα, αλλά αυτό δεν προχώρησε ποτέ» ανέφερε χαρακτηριστικά για το πως είχε φανταστεί τον ρόλο, σε περίπτωση που έπαιζε η Adele.

Υπενθυμίζεται πως και στην Beyoncé είχε προταθεί ο ρόλος, αλλά αργότερα έπρεπε να αποχωρήσει. Ο Μπράντλεϊ Κούπερ αποκάλυψε παράλληλα ότι είχε σκεφτεί τον τραγουδιστή Τζακ Γουάιτ για τον δικό του ρόλο.

Ωστόσο, η Adele δήλωσε πριν λίγο καιρό στο Vanity Fair ότι θα ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική. «Υπάρχει μία ταινία και θέλω να την κάνω, αλλά ο άνθρωπος που θα τη γυρίσει δεν είναι ακόμα πνευματικά έτοιμος να γράψει το σενάριό της» είχε επισημάνει.



«Τον ενοχλώ κάθε τόσο για αυτό, αλλά απλώς δεν είναι ακόμα έτοιμος. Αλλά αυτός είναι ο μόνος ρόλος που θέλω. Νομίζω ότι θα τα κατάφερνα πολύ, πολύ, πολύ καλά σε αυτόν» κατέληξε χωρίς να δίνει περισσότερες διευκρινίσεις.

