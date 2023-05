Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Νέας Υόρκης: Η νέα πτέρυγα θυμίζει Φλίντστοουνς και μοιάζει με φαράγγι

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης αποκαλύπτει μια νέα πτέρυγα που θα μοιάζει με φαράγγι και θα έχει ακόμη και ζωντανά έντομα.

Η νέα αίθουσα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, που θυμίζει φαράγγι, το λεγόμενο Κέντρο Γκίλντερ, θα ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό αύριο 4 Μαΐου.

Η αίθουσα που μοιάζει με φαράγγι στο μουσείο της Νέας Υόρκης έχει τοίχους με ιδιόμορφη υφή και με καμπύλες, που εκτείνονται αρκετούς ορόφους πάνω από το έδαφος. Πρόκειται για το νέο Κέντρο Ρίτσαρντ Γκίλντερ για την Επιστήμη, την Εκπαίδευση και την Καινοτομία.

Αυτή η αίθουσα που δημιουργεί δέος στον επισκέπτη είναι το κεντρικό κομμάτι μιας νέας επέκτασης του αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, που βρίσκεται στο Upper West Side του Μανχάταν. Το Κέντρο Γκίλντερ θα διαθέτει νέα εκθέματα, καινοτόμο αρχιτεκτονική και ακόμη και ζωντανά έντομα. Οι αίθουσές διακλαδίζονται από το αίθριο που μοιάζει με φαράγγι και είναι προσβάσιμες με γέφυρες και ορατές μέσα από τρύπες που θυμίζουν στόμια σπηλαίων.

RGGS Students at the opening celebration of the Richard Gilder Center for Science, Education, and Innovation! pic.twitter.com/FZlruCrZOA — RGGS at AMNH (@RGGSatAMNH) May 2, 2023

Το έργο του Κέντρου Ρίτσαρντ Γκίλντερ ανακοινώθηκε το 2014 και χρειάστηκε εννέα χρόνια και περίπου 465 εκατομμύρια δολάρια για να ολοκληρωθεί.

The Museum’s Richard Gilder Center for Science, Education, and Innovation opens to the public on May 4. Designed by @StudioGang, it includes an insectarium, a butterfly vivarium, floor-to-ceiling exhibits, a 360-degree immersive experience, and more: https://t.co/ye8OOEaR2C pic.twitter.com/GyUz84KkK7 — American Museum of Natural History (@AMNH) April 26, 2023

Wow the new wing of the @AMNH is amazing: galls galore pic.twitter.com/yEGmCafvoH — Julian Silverman (@heterocat) April 29, 2023

«Το Κέντρο Ρίτσαρντ Γκίλντερ σχεδιάστηκε για να προσκαλέσει στην εξερεύνηση και στην ανακάλυψη, κάτι που δεν είναι μόνο χαρακτηριστικό της επιστήμης, αλλά αποτελεί και ένα τόσο μεγάλο μέρος της ανθρώπινης ύπαρξης», αναφέρει η Τζιν Γκάνγκ, ιδρυτική διευθύντρια και εταίρος του Studio Gang, το οποίο έφερε εις πέρας το πολύπλοκο και απαιτητικό έργο. «Στόχος του είναι να προσελκύσει όλους για να μοιραστούν τον ενθουσιασμό της μάθησης για τον φυσικό κόσμο».

Take a sneak peek at the new Gilder Center @amnh - with lots of ants, butterflies, a cool immersive science experience and more @NY1 #Science #NYC #NaturalHistory pic.twitter.com/qamOgQJjdX — Roger Clark (@RogerClark41) April 28, 2023

Ο σχεδιασμός της Gang δημιούργησε επίσης ένα εντυπωσιακό «σπίτι» για τα 4 εκατομμύρια αντικείμενα που μεταφέρθηκαν, καθώς και την εξαιρετική συλλογή αποξηραμένων πεταλούδων, για τη δημιουργία της οποίας κάποτε βοήθησε εθελοντικά ο μυθιστοριογράφος Vladimir Nabokov. Η αποστολή της αρχιτέκτονος ήταν να δημιουργήσει ένα «τοπίο ανακάλυψης», όπως δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, και να το κάνει χρησιμοποιώντας το φυσικό φως και τον αέρα. Το αποτέλεσμα έχει επίσης μια μεγαλοπρέπεια που «δένει» με τα παλαιότερα κτήρια. Ήταν σημαντικό για την Gang, ωστόσο, να μην επισκιάσει τα πραγματικά αστέρια αυτής της ιστορίας: τη ζωντανή συλλογή πεταλούδων και εντόμων του κέντρου. Ένα μεγάλο, θερμαινόμενο vivarium θα επιτρέπει τώρα στο κοινό να περπατήσει μέσα από μια παρέλαση πολύχρωμων πεταλούδων, ενώ στον κάτω όροφο μια σειρά από γυάλινες δεξαμενές και σφαίρες θα του επιτρέπουν να παρακολουθήσει την περίπλοκη διαδρομή χιλιάδων φυλλοκόπων καθώς επιτελούν τα μυστηριώδη καθήκοντά τους, μεταφέροντας φύλλωμα και τρέφοντας μύκητες.

Επίσης, δίνεται νέα έμφαση στο να γίνονται ερωτήσεις από το κοινό, τη στιγμή που υπάρχουν ανοιχτές ντουλάπες με αποθηκευμένα δείγματα και λιγότερες κλειστές πόρτες. Αυτό αντανακλά την αποφασιστικότητα της Futter να «επαναφέρει την επιστήμη στις μεθόδους κατανόησης του κόσμου από τους ανθρώπους».

«Οι ιστορίες σχετικά με τη συλλογή δεν αφορούν μόνο το κάθε αντικείμενο μεμονωμένα, αλλά το τι μαθαίνουμε τώρα, ανοίγοντάς τα όλα για να τα δουν οι επισκέπτες", δήλωσε. «Θεωρήσαμε ότι το να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να κατανοήσουν την επιστήμη και να την εμπιστευτούν είναι το πιο σημαντικό για εμάς αυτή τη στιγμή. Θέλουμε όλα αυτά να τα βλέπουν, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν την επιστημονική διαδικασία και τα στοιχεία".

Με πληροφορίες από Associated Press, Guardian και Smithsonianmag