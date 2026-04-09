Michael Patrick: Πέθανε ο ηθοποιός σε ηλικία 35 χρονών

Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή μετά από μια πολυετή μάχη με ανίατη νευρολογική ασθένεια

Φωτ. Instagram
Ο ηθοποιός και συγγραφέας Michael Patrick, γνωστός μεταξύ άλλων από τη συμμετοχή του στη σειρά Game of Thrones, πέθανε σε ηλικία 35 ετών.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός, που είχε εμφανιστεί σε επεισόδιο της 6ης σεζόν της σειράς Game of Thrones, έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με σοβαρή νευρολογική ασθένεια.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η σύζυγός του, Naomi Sheehan, μέσω ανάρτησης στα social media την Τετάρτη.

Όπως έγινε γνωστό, έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα, μια ανίατη ασθένεια που επηρεάζει το νευρικό σύστημα και οδηγεί σταδιακά στην απώλεια της μυϊκής λειτουργίας.

Η πιο συχνή μορφή της είναι η ALS, χωρίς ωστόσο η οικογένειά του να έχει διευκρινίσει την ακριβή διάγνωση.

Η μάχη με την ασθένεια και το συγκινητικό αντίο στον ηθοποιό

Σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, η σύζυγός του αποκάλυψε πως η διάγνωση έγινε τον Φεβρουάριο του 2023, ενώ τις τελευταίες ημέρες της ζωής του νοσηλευόταν υπό την φροντίδα εξειδικευμένου προσωπικού.

«Έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν πόσο συντετριμμένοι είμαστε», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Η νόσος του κινητικού νευρώνα προκαλεί εξασθένηση, δυσκαμψία και σταδιακή απώλεια των μυών, επηρεάζοντας βασικές λειτουργίες όπως η κίνηση, η ομιλία, η κατάποση και η αναπνοή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Michael Patrick είχε μια αξιόλογη πορεία στον χώρο της υποκριτικής και της τηλεόρασης. Εκτός από το Game of Thrones, συμμετείχε σε παραγωγές όπως Blue Lights, This Town και τη σειρά του BBC, My Left Nut, την οποία συνυπέγραψε ως σεναριογράφος, εμπνευσμένος από τα εφηβικά του χρόνια.

Παράλληλα, είχε εμφανιστεί σε αρκετές ακόμη τηλεοπτικές σειρές, ενώ η πιο πρόσφατη δουλειά του ήταν στην γερμανική τηλεταινία Mordlichtern – Tod auf den Färöer Inseln, που προβλήθηκε το 2025.

Με πληροφορίες από PEOPLE

 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπορεί το OnlyFans να γίνει το νέο σωσίβιο της μόδας;

Πολιτισμός / Μπορεί το OnlyFans να γίνει το νέο σωσίβιο της μόδας;

Μέσα στην πίεση που δέχονται οι ανεξάρτητες φίρμες και σε μια στιγμή που το σεξ επιστρέφει δυνατά στη μόδα, κάποιοι σχεδιαστές δοκιμάζουν το OnlyFans όχι μόνο ως εργαλείο πρόκλησης αλλά και ως νέο χώρο άμεσης επαφής με το κοινό.
THE LIFO TEAM
ΡΩΜΗ ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ

Πολιτισμός / Κολοσσαίο: Ανακαλύφθηκαν τμήματα της αρχικής του δομής που ήταν κρυμμένα για αιώνες

Οι επισκέπτες του Κολοσσαίου έχουν πλέον μια ευκαιρία να πάνε πίσω στην ιστορία, χάρη σε ένα έργο ανακαίνισης που έφερε στο φως αρκετές κολόνες της εισόδου, οι οποίες παρέμεναν θαμμένες για εκατοντάδες χρόνια
THE LIFO TEAM
Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ λέει ότι η ποπ δεν θα υπήρχε χωρίς την queer κοινότητα

Πολιτισμός / Η Σαμπρίνα Κάρπεντερ λέει ότι η ποπ δεν θα υπήρχε χωρίς την queer κοινότητα

Λίγο πριν από τη μεγάλη της εμφάνιση στο Coachella, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ μίλησε στον Μαρκ Τζέικομπς για τη ζωή πάνω και κάτω από τη σκηνή, για την εικόνα που χτίζει ως ποπ σταρ και για τον ρόλο της queer κοινότητας, λέγοντας καθαρά ότι χωρίς αυτήν «η ποπ μουσική δεν θα υπήρχε».
THE LIFO TEAM
Ο Νέιθαν Λέιν θυμάται πόσο δύσκολο ήταν να είσαι γκέι στα 90s

Πολιτισμός / Ο Νέιθαν Λέιν θυμάται πόσο δύσκολο ήταν να είσαι γκέι στα 90s

Από το Κλουβί με τις Τρελές, μέχρι τον Γουίλι Λόμαν του Άρθουρ Μίλερ, ο Λέιν κοιτάζει πίσω σε μια καριέρα πέντε δεκαετιών χωρίς να χάνει το χιούμορ, την οξύτητα και τη σκοτεινή ειρωνεία που τον κάνουν πάντα αναγνωρίσιμο.
THE LIFO TEAM
Ντόροθι και Χερμπ Βόγκελ: πώς ένα ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων έφτιαξε μία από τις σημαντικότερες συλλογές σύγχρονης τέχνης

Πολιτισμός / Ντόροθι και Χερμπ Βόγκελ: πώς ένα ζευγάρι δημοσίων υπαλλήλων έφτιαξε μία από τις σημαντικότερες συλλογές σύγχρονης τέχνης

Ζούσαν σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Μανχάταν, αγόραζαν έργα κατευθείαν από τους καλλιτέχνες, στήριξαν ονόματα όπως ο Σολ ΛεΒίτ και ο Ντόναλντ Τζαντ πριν τους ανακαλύψει η αγορά και στο τέλος άφησαν τη συλλογή τους στο κοινό.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Ινές ντε λα Φρεσάνζ λέει κάτι που πολλές γυναίκες σκέφτονται για τα 60 σήμερα

Πολιτισμός / Η Ινές ντε λα Φρεσάνζ λέει κάτι που πολλές γυναίκες σκέφτονται για τα 60 σήμερα

Με αφορμή το νέο της βιβλίο, η Γαλλίδα σχεδιάστρια και πρώην μοντέλο μιλά για τη νέα εικόνα των 60, για τη φιλία, την ελευθερία, την επιθυμία και για μια ηλικία που δεν θέλει πια να παίζει τον ρόλο της «γιαγιάς με φιόγκο»
THE LIFO TEAM
Ο Γκότφριντ Χέλνβαϊν φέρνει στη Μαδρίτη εικόνες που δύσκολα αντέχεις να κοιτάξεις

Πολιτισμός / Ο Γκότφριντ Χέλνβαϊν φέρνει στη Μαδρίτη εικόνες που δύσκολα αντέχεις να κοιτάξεις

Ο Αυστριακός καλλιτέχνης, γνωστός για τις υπερρεαλιστικές και βαθιά ανήσυχες εικόνες του, επιστρέφει στην παιδική ηλικία, τη βία, τον φασισμό και τη σκοτεινή όψη της μαζικής κουλτούρας.
THE LIFO TEAM
«Ακούστε, άνθρωποι!»: ο μυστικός ποιητής του Ιράν και η φωνή ενός πολιτισμού που απειλείται με αφανισμό από τον Τραμπ

Πολιτισμός / «Ακούστε, άνθρωποι!»: ο μυστικός ποιητής ενός πολιτισμού που απειλείται με αφανισμό από τον Τραμπ

Γνωστός έξω από το Ιράν πολύ λιγότερο από όσο του αναλογεί, ο Γιουσίτζ άνοιξε τον δρόμο για τη νεότερη ιρανική ποίηση και επηρέασε γενιές ποιητών που ακολούθησαν.
THE LIFO TEAM
Ο Prince όπως δεν τον βλέπαμε συνήθως, μέσα από το λεύκωμα του στενού συνεργάτη του

Πολιτισμός / Ο Prince όπως δεν τον βλέπαμε συνήθως, στο νέο λεύκωμα του Στιβ Παρκ

Το βιβλίο φέρνει στο φως έναν Prince λιγότερο σκηνικό και πιο κοντινό: στο σπίτι, στο στούντιο, στη Μαρμπέγια, στο Paisley Park, σε στιγμές που μέχρι σήμερα έμεναν έξω από τη μεγάλη εικόνα του μύθου του
THE LIFO TEAM
Η ταινία για τη ζωή της Μαντόνα που δεν έγινε ποτέ επιστρέφει μέσα από το «The Studio»

Πολιτισμός / Η ταινία για τη ζωή της Μαντόνα που δεν έγινε ποτέ επιστρέφει μέσα από το «The Studio»

Το σχέδιο για τη βιογραφική ταινία της Μαντόνα μπορεί να μην προχώρησε ποτέ, όμως επιστρέφει έμμεσα στην οθόνη, αυτή τη φορά μέσα από τη σειρά του Σεθ Ρόγκεν για το Χόλιγουντ
THE LIFO TEAM
 
 