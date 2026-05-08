Μετά το Άμνετ, ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται σε έναν έρωτα στο τέλος της Αμερικής

Ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ θα πρωταγωνιστήσουν στο Hold On To Your Angels, τη νέα ταινία του Μπεν Ζάιτλιν, σκηνοθέτη των Μυθικών Πλασμάτων του Νότου. Η ταινία περιγράφεται ως μια άγρια ερωτική ιστορία στη Νότια Λουιζιάνα, στα όρια του μύθου και της καταστροφής.

Μετά το Άμνετ, ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται σε έναν έρωτα στο τέλος της Αμερικής
φωτογραφία:Christina House
Ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται πολύ γρήγορα μετά το Hamnet. Οι δύο ηθοποιοί, που πρωταγωνίστησαν στην ταινία της Κλόι Ζάο, θα συναντηθούν ξανά στο Hold On To Your Angels, τη νέα ταινία του Μπεν Ζάιτλιν, σκηνοθέτη και σεναριογράφου των Μυθικών Πλασμάτων του Νότου.

Η ταινία περιγράφεται ως μια ιστορία παράνομου έρωτα στη Νότια Λουιζιάνα και αναμένεται να παρουσιαστεί σε αγοραστές στο Marché du Film των Καννών. Την παραγωγή έχει αναλάβει η Plan B του Μπραντ Πιτ, μαζί με τον Άλεξ Κόκο της Rapt Film, παραγωγό του Anora.

Σύμφωνα με την περιγραφή του πρότζεκτ, ο Μεσκάλ θα υποδυθεί έναν παράνομο που οδεύει προς την κόλαση, ενώ η Μπάκλεϊ μια ατίθαση οδηγό χαμένων ψυχών. Οι δυο τους ερωτεύονται καταστροφικά, καθώς ο ετοιμόρροπος παράδεισός τους στους βάλτους της Λουιζιάνα αρχίζει να τους παρασύρει.

Ο ίδιος ο Ζάιτλιν περιέγραψε το Hold On To Your Angels ως «την πιο αδιανόητη ιστορία αγάπης» που έχει γνωρίσει: έναν παράνομο έρωτα «για το τέλος της Αμερικής», στη Νότια Λουιζιάνα που χάνεται. Όπως είπε, ονειρεύεται αυτή την ταινία εδώ και 17 χρόνια, από τότε που η Παμ Χάρπερ μπήκε σε οντισιόν για τα Μυθικά Πλάσματα του Νότου.

Για τον Ζάιτλιν, η ταινία είναι μια επιστροφή σε ένα τοπίο που ξέρει καλά: την παραγνωρισμένη, μυθική, πληγωμένη Αμερική. Τα Μυθικά Πλάσματα του Νότου, η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, έγιναν ένα από τα πιο συζητημένα ανεξάρτητα φιλμ του 2012 και έφτασαν μέχρι τα Όσκαρ. Η επόμενη ταινία του, Wendy, κυκλοφόρησε το 2020. Το Hold On To Your Angels θα είναι η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία μετά από έξι χρόνια.

Μετά το Άμνετ, ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται σε έναν έρωτα στο τέλος της Αμερικής
Η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Πολ Μεσκάλ στην ταινία Hamnet. Φωτ.: Focus Features

Η επανένωση του Μεσκάλ και της Μπάκλεϊ έρχεται τη στιγμή που και οι δύο βρίσκονται σε μια από τις πιο έντονες φάσεις της καριέρας τους. Η Μπάκλεϊ κέρδισε φέτος το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για το Hamnet, ενώ ο Μεσκάλ έχει ήδη μπροστά του μερικά από τα πιο πολυσυζητημένα πρότζεκτ των επόμενων χρόνων, από την κινηματογραφική τετραλογία του Σαμ Μέντες για τους Beatles, όπου θα υποδυθεί τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, μέχρι το Merrily We Roll Along του Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ.

Προς το παρόν, το Hold On To Your Angels δεν έχει διανομέα. Με δύο από τα πιο περιζήτητα πρόσωπα του σημερινού σινεμά, την Plan B στην παραγωγή και έναν σκηνοθέτη που επιστρέφει στο δικό του πεδίο, το πρότζεκτ αναμένεται να τραβήξει έντονο ενδιαφέρον στις Κάννες.

Με στοιχεία από Deadline, IndieWire 

Ανάμεσα στα μεγαθήρια «Μια μάχη μετά την άλλη» και «Sinners», το «Άμνετ» της Κλόε Ζάο, μια τολμηρή, φανταστική ιστορία για το πώς ο Σαίξπηρ έγραψε τον «Άμλετ», διεκδικεί 8 Όσκαρ. Η ταινία παίζεται στις ελληνικές αίθουσες, ενώ στα βιβλιοπωλεία κυκλοφορεί και το ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ, στο οποίο η Ζάο χρωστάει πολλά. Η Βένα Γεωργακοπούλου συζητά με τον Ορέστη Ανδρεαδάκη, διευθυντή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, για την ταινία και το βιβλίο.
Καλεσμένη στο The Drew Barrymore Show, η Σαρλίζ Θερόν είπε ότι δεν ξέρει αν θα μπορούσε να ζήσει ξανά με σύντροφο: ας είναι κοντά, ας αγοράσει «το σπίτι λίγο πιο κάτω», αλλά όχι απαραίτητα μέσα στο δικό της. Με αφορμή τη νέα της δήλωση, η ηθοποιός ξαναθυμίζει ότι για εκείνη ο έρωτας, η μητρότητα και η επιθυμία δεν χρειάζεται να ακολουθούν το παλιό σενάριο.
Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ απέρριψε την ιδέα ότι οι influencers θα είναι οι επόμενοι μεγάλοι σταρ, λέγοντας ότι σήμερα μπορεί κανείς να γίνει διάσημος απλώς στρέφοντας ένα κινητό στον εαυτό του.
Αλυσίδες, κόκκινο νέον, Frankie Goes to Hollywood και ο Ζακ Κωστόπουλος μέσα στο ελληνικό περίπτερο της Βενετίας. Με το Escape Room, ο Ανδρέας Αγγελιδάκης δεν στήνει απλώς μια εντυπωσιακή εγκατάσταση, αλλά ένα δωμάτιο απόδρασης για την ίδια την ελληνική εικόνα.
Μια μικρή έκθεση στο Λονδίνο φέρνει ξανά στο φως το The Bridge, έναν σπάνια ιδωμένο πίνακα της Sylvia Sleigh από το 1963: μια νεοϋορκέζικη απάντηση στην Κοιμωμένη Αφροδίτη και μια υπενθύμιση ότι η Ουαλή ζωγράφος άλλαξε το γυμνό σώμα στην τέχνη χωρίς να του αφαιρέσει την ομορφιά, την επιθυμία ή την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Στο Photo London 2026, ο Στίβεν Μάιζελ επιστρέφει στο Λονδίνο των 90s: η Στέλλα Τέναντ, η Μπέλα Φρόιντ, η Πλαμ Σάικς, η Όνορ Φρέιζερ και η Ιζαμπέλα Μπλόου επιστρέφουν ως πληθωρικές υπάρξεις και ευδαίμονες μελαγχολικοί, μέσα από τη θρυλική σειρά "Anglo-Saxon Attitude" της British Vogue. Μια σπάνια έκθεση για τη στιγμή που η μόδα είχε ακόμη αγένεια, αριστοκρατική παραμόρφωση και καθαρό μαγνητισμό.
Η Μαλαισία ανέκτησε τέσσερα έργα τέχνης που φέρονται να αγοράστηκαν με χρήματα από το σκάνδαλο 1MDB, ανάμεσά τους έργα των Πάμπλο Πικάσο και Ζοάν Μιρό. Τα έργα θα παραδοθούν στην Εθνική Πινακοθήκη της χώρας, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη πίνακες των Ματίς, Πικάσο και Νταλί.
Στο 54ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου της Μπιενάλε Βενετίας 2026, που διευθύνει ο Willem Dafoe, θα παρουσιαστεί η παράσταση «ΙΑΧΕΣ» των Ταξιάρχη Δεληγιάννη και Βασίλη Τσιουβάρα, γεγονός που αποτελεί μια σημαντική στιγμή εξωστρέφειας για την ελληνική δραματουργία.
Το KinderKunstLabor στο Σανκτ Πόλτεν της Αυστρίας δεν είναι ούτε παιδότοπος ούτε κλασικό μουσείο. Είναι ένας χώρος σύγχρονης τέχνης για παιδιά έως 12 ετών, που σχεδιάστηκε με τη συμμετοχή παιδιών από νηπιαγωγεία και σχολεία.
Η Μπίλι Άιλις και ο Νατ Γουλφ εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της νέας 3D συναυλιακής ταινίας της Hit Me Hard and Soft: The Tour. Η ταινία, που συν-σκηνοθέτησε η Άιλις με τον Τζέιμς Κάμερον, βγαίνει στις αίθουσες στις 8 Μαΐου.
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θα πρωταγωνιστήσει στο Scapegoat, τη νέα ταινία του Άρι Άστερ για την A24. Ο δημιουργός των Hereditary, Midsommar και Beau Is Afraid επιστρέφει με πρωτότυπο σενάριο και ένα ακόμη μυστικό project, χωρίς να έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την πλοκή.
