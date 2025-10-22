«Με έχει αρρωστήσει η σκέψη ότι δεν θα τον έχουμε κοντά μας» - Το «αντίο» της Κωχ στον Διονύση Σαββόπουλο

Με τον δικό της, μοναδικό τρόπο αποχαιρέτησε η Μαρίζα Κωχ τον Διονύση Σαββόπουλο, διαχρονικό της φίλο και συνεργάτη στην μπουάτ «Ροντέο», καθώς ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδοποιός έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης (21/10) σε ηλικία 81 ετών.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, μοναδικός στο είδος του, στη σύνθεση και στην ερμηνεία, αφήνει πίσω του ένα τεράστιο έργο, δυσαναπλήρωτο: «Ξέραμε ότι είναι άρρωστος ο Διονύσης μας αλλά δεν το περιμέναμε. Ήταν πολύ ξαφνική είδηση της απουσίας του» είπε μεταξύ άλλων η Μαρίζα Κωχ.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, εμένα με βρήκε στην Αθήνα και ίσως από τους πρώτους που πληροφορήθηκα και με έχει αρρωστήσει αυτή η σκέψη ότι δεν θα έχουμε κοντά μας τον παράξενα χαρούμενο και δημιουργικό, τον ποιητή Διονύση Σαββόπουλο» συνέχισε η κυρία Κωχ.

Το «αντίο» της Μαρίζα Κωχ στον Διονύση Σαββόπουλο

«Ξέραμε ότι είναι άρρωστος ο Διονύσης μας αλλά δεν το περιμέναμε. Ήταν πολύ ξαφνική είδηση της απουσίας του.

Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, εμένα με βρήκε στην Αθήνα και ίσως από τους πρώτους που πληροφορήθηκα και με έχει αρρωστήσει αυτή η σκέψη ότι δεν θα έχουμε κοντά μας τον παράξενα χαρούμενο και δημιουργικό, τον ποιητή Διονύση Σαββόπουλο

Θυμάμαι τις στιγμές στο Ροντέο, πώς ήμασταν όλοι κλεισμένοι σε ένα μικρό καμαρίνι, με εκείνα τα μικρά σκαμνάκια που καθόμασταν στο ένα πόδι και ο καπνός να είναι ντουμάνι και έξω από τα μπαλκόνια να ρίχνουν νερά γιατί ήταν πολύς ο κόσμος, που δεν χώραγε.

Ήταν ένα πανηγύρι, δύο χειμώνες ήταν ένα πανηγύρι».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ TV & MEDIA Τα 10 τραγούδια του Διονύση Σαββόπουλου που αγαπήθηκαν περισσότερο στο Spotify

Οι Έλληνες καλλιτέχνες αποχαιρετούν τον Διονύση Σαββόπουλο

Ο κορυφαίος Έλληνας τραγουδοποιός τις τελευταίες ημέρες νοσηλεύονταν νοσοκομείο Υγεία, όπου λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης, πέθανε έπειτα από ανακοπή.

Λίγες ώρες μετά είδηση του θανάτου ενός εκ των σημαντικότερων δημιουργών της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, που σημάδεψε και έντυσε γενιές με τη μουσική του, Έλληνες καλλιτέχνες οι οποίοι συνεργάστηκαν και έζησαν τον Διονύση Σαββόπουλο, τον αποχαιρετούν με τον δικό τους τρόπο.

«Διονύση μου δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω, πονάει ο χαμός σου. Σε ευχαριστώ για το καλωσόρισμα, για την μαγεία που ζήσαμε, για όλα όσα μου έδωσες, για όλα όσα μου έμαθες», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Instagram η Ελευθερία Αρβανιτάκη, αποχαιρετώντας τον με μία κοινή τους φωτογραφία.

«Αντίο ήρωά μου, αντίο μάγε της σκηνής, αντίο σπουδαίε δημιουργέ. Το έργο σου στα τιμαλφή του πολιτισμού μας και σίγουρα στα δικά μου τιμαλφή», κατέληξε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Στη συνέχεια με δική της ανάρτηση στα social media, το δικό της αντίο στον Διονύση Σαββόπουλο θέλησε να πει και η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. «Διονύση μου καλλιτέχνη μου. Τι βόμβα έσκασε στην ψυχή μου μόλις προσγειώθηκα στο Καναδά. Άφησες Τεράστια παρακαταθήκη. Σε ευχαριστώ για ο, τι έζησα μαζί σου, κόσμημα στην ψυχή μου. Λυπάμαι αφάνταστα που δε θα σε αποχαιρετήσω...ούτως ή άλλως δε μου αρέσουν οι αποχαιρετισμοί με κόσμο. Θα ζεις στην καρδιά μου», ήταν κάποια από τα λόγια στην ανάρτησή της.

Με τη σειρά της, η Χάρις Αλεξίου αποχαιρέτησε τον σπουδαίο καλλιτέχνη, σημειώνοντας στην ανάρτησή της «είναι τεράστιο το πένθος για την απώλειά σου λατρευτέ μας. Η απουσία σου θα μας στοιχίσει αφάνταστα. Θέλω να σου πω χιλιάδες ευχαριστώ για την τροφή που έδωσες στο πνεύμα και στον λόγο μας. Κρατώ στην αγκαλιά μου το έργο σου και ό,τι υπήρξες, σαν φάρο στα σκοτάδια μου».