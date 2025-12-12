Λούβρο: Ο επικεφαλής αναστήλωσης της Παναγίας των Παρισίων αναλαμβάνει την «αναδιοργάνωση» του μουσείου

Με στόχο τη «σε βάθος αναδιοργάνωσή του», ο Φιλίπ Ζοστ, επικεφαλής του δημόσιου φορέα που έχει την ευθύνη για την αναστήλωση της Παναγίας των Παρισίων (Notre-Dame de Paris), αναλαμβάνει νέα αποστολή στο Μουσείο του Λούβρου.

Την ανάθεσή του ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασιντά Ντατί.

Όπως δήλωσε η ίδια ενώπιον της Γερουσίας, η αποστολή θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την πρόεδρο του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, και θα αφορά αλλαγές που «ξεπερνούν κατά πολύ τα ζητήματα ασφάλειας και φύλαξης», χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο έντονης κρίσης για το Λούβρο, μετά την «κλοπή του αιώνα», δηλαδή των κοσμημάτων του 19ου αιώνα, αξίας περίπου 88 εκατ. ευρώ, τον Οκτώβριο. Σύμφωνα με διοικητική έρευνα που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη Γερουσία, οι δράστες θα μπορούσαν να είχαν συλληφθεί «μέσα σε 30 δευτερόλεπτα», γεγονός που ανέδειξε σοβαρές αδυναμίες στο σύστημα ασφαλείας του μουσείου.

Ο Φιλίπ Ζοστ, 65 ετών, παραμένει ταυτόχρονα πρόεδρος του δημόσιου φορέα «Rebâtir Notre-Dame de Paris», που δημιουργήθηκε μετά την πυρκαγιά του 2019 στον Καθεδρικό Ναό. Υπό την εποπτεία του συνεχίζονται τα έργα αποκατάστασης της Παναγίας των Παρισίων, τα οποία εξελίσσονται παράλληλα με τη σταδιακή επαναλειτουργία του μνημείου από τον Δεκέμβριο του 2024.

Απόφοιτος της École Polytechnique, ο Ζοστ έχει διαγράψει ολόκληρη την επαγγελματική του πορεία στον τομέα της άμυνας και της δημόσιας διοίκησης. Ανέλαβε το έργο της Notre-Dame μετά τον θάνατο του στρατηγού Ζαν-Λουί Ζορζελάν το 2023 και τιμήθηκε τον Ιανουάριο με τον βαθμό του Διοικητή της Λεγεώνας της Τιμής.

Την ίδια ώρα, το Λούβρο -το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο- βρίσκεται αντιμέτωπο και με κινητοποιήσεις εργαζομένων, οι οποίοι έχουν καταθέσει ανανεώσιμη προειδοποίηση απεργίας από τη Δευτέρα, επικαλούμενοι τόσο τα ζητήματα ασφάλειας όσο και φθορές που σημειώθηκαν μετά τη διάρρηξη.

Η ανάθεση της αποστολής στον Ζοστ θεωρείται από το υπουργείο Πολιτισμού ως μια προσπάθεια αποκατάστασης της αξιοπιστίας και της λειτουργικής επάρκειας του Λούβρου, σε μια συγκυρία όπου το κύρος του μουσείου έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα.

