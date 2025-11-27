ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Λούβρο: Αύξηση 45% στο εισιτήριο - Ποιους επισκέπτες αφορά και από πότε ισχύει

Πρόκειται για μέτρο που είχε προωθήσει η γαλλική κυβέρνηση για την ενίσχυση του δημοφιλέστερου μουσείου στον κόσμο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΛΟΥΒΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΥΞΗΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Το Λούβρο θα αυξήσει κατά 45% την τιμή του εισιτηρίου εισόδου για τους εκτός της Ευρώπης επισκέπτες του από το 2026.

Πρόκειται για μέτρο που είχε προωθήσει η γαλλική κυβέρνηση για την ενίσχυση του δημοφιλέστερου μουσείου στον κόσμο.

Λούβρο: Ποιους αφορά και από πότε η αύξηση στο εισιτήριο

Από την 14η Ιανουαρίου, οι υπήκοοι χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (που περιλαμβάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ισλανδία, το Λιχνενστάιν, τη Νορβηγία) θα πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 32 ευρώ για να περιηγηθούν στο έκτασης 73.000 τετραγωνικών μέτρων Λούβρο, ήτοι 10 ευρώ περισσότερο από την τωρινή τιμή του εισιτηρίου.

Αυτή η αύξηση, που εγκρίθηκε σήμερα από το διοικητικό συμβούλιο του Λούβρου, θα εφαρμοστεί κυρίως στους Αμερικανούς, που κατατάσσονται πρώτοι μεταξύ των ξένων επισκεπτών, αλλά επίσης στους Κινέζους, που βρίσκονται στην τρίτη θέση, σύμφωνα με τον απολογισμό δραστηριότητας του μουσείου για το 2024.

Σύμφωνα με αυτήν την έκθεση, το Λούβρο υποδέχθηκε 8,7 εκατομμύρια ανθρώπους τον περασμένο χρόνο, εκ των οποίων το 69% ήταν ξένοι.

Λούβρο: Πόσα εκατομμύρια ευρώ θα «φέρει» η αύξηση στο εισιτήριο

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο επίκεντρο μετά τη θεαματική ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο σε επιπρόσθετα έσοδα.

Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την επίλυση των «δομικών προβλημάτων» του μουσείου, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) το μουσείο.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Λούβρο είναι αντιμέτωπο «με έναν τοίχο επενδύσεων που δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει», ελλείψει κυρίως «ιεράρχησης στα πολυάριθμα προγράμματά του».

Η ληστεία της 19ης Οκτωβρίου κατέδειξε επίσης, τον «ανεπαρκή εξοπλισμό του σε μέσα ασφαλείας», σύμφωνα με τη διοικητική έρευνα που ξεκίνησε μετά την κλοπή των κοσμημάτων του Στέμματος.

Αυτήν την αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου πρότεινε τον Ιανουάριο η υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί, η οποία διαβεβαίωνε πως ήθελε να είναι «εφευρετική» προκειμένου να παράγει νέους πόρους, μετά την προειδοποίηση της προέδρου του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ, σχετικά με την ηλικία των εγκαταστάσεων.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μια τελετή αλλιώτικη: Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε μέσα στο μουσείο της Ολυμπίας

Πολιτισμός / Μια τελετή αλλιώτικη: Η Ολυμπιακή Φλόγα άναψε μέσα στο μουσείο της Ολυμπίας

Παρά την αναγκαστική μεταφορά στο μουσείο, η τελετή διατήρησε τα καθιερωμένα τελετουργικά, δηλαδή τις χορογραφημένες κινήσεις των «ιερειών» και των κουρών, καθώς και απαγγελίες στην ελληνική γλώσσα
LIFO NEWSROOM
Το Moυσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό το Balloon Venus Lespugue του Jeff Koons

Πολιτισμός / Το Moυσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει για πρώτη φορά στο κοινό το Balloon Venus Lespugue του Jeff Koons

Εξερευνώντας τη σημασία της μορφής της Αφροδίτης από την Παλαιολιθική περίοδο μέχρι σήμερα, το έργο θα φιλοξενηθεί από τις 19 Μαρτίου ως τις 31 Αυγούστου 2026 στο Μέγαρο Σταθάτου μαζί με δέκα αντίγραφα ειδωλίων «Αφροδίτης» της Ανώτερης παλαιολιθικής περιόδου
LIFO NEWSROOM
Τζένιφερ Λόρενς, Οικονομίδης και μεταφυσικό ρομάντζο από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Τζένιφερ Λόρενς, Οικονομίδης και μεταφυσικό ρομάντζο από αύριο στους κινηματογράφους

Η tour de force ερμηνεία της Τζένιφερ Λόρενς στη νέα ταινία της Λιν Ράμσεϊ, η «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη, και μια ιδιαίτερη ρομαντική κομεντί ξεχωρίζουν από την κινηματογραφική σοδειά αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την παγκόσμια περιοδεία – Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής

Πολιτισμός / Μάνος Χατζιδάκις: Ο γιος του προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την παγκόσμια περιοδεία – Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής

Ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρει ότι το αίτημα για την περιοδεία είχε απορριφθεί «ρητά», καθώς «δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στο καλλιτεχνικό ήθος» του Μάνου Χατζιδάκι
LIFO NEWSROOM
Θεολογική Σχολή Χάλκης: Η παπική επίσκεψη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της επαναλειτουργίας

Πολιτισμός / Θεολογική Σχολή Χάλκης: Η παπική επίσκεψη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το ζήτημα της επαναλειτουργίας

Στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ο Πάπας Λέων επισκέπτεται την Τουρκία για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τα 1.700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας, σε μια επίσκεψη που αναζωπυρώνει τις ελπίδες για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης
LIFO NEWSROOM
 
 