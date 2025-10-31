ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Λούβρο: Κανένα ίχνος από τα κλεμμένα κοσμήματα – Πέντε νέες συλλήψεις για τη ληστεία του αιώνα

Παρά τις νέες συλλήψεις, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κοσμήματα πιθανότατα έχουν ήδη αποσυναρμολογηθεί, ώστε να διατεθούν παράνομα στην αγορά πολύτιμων λίθων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η αστυνομία στο Παρίσι προχώρησε στη σύλληψη πέντε ακόμη υπόπτων για τη θεαματική ληστεία στο μουσείο του Λούβρου, ωστόσο κανένα ίχνος από τα κλεμμένα κοσμήματα δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Η έρευνα για την υπόθεση, που έχει συγκλονίσει τη Γαλλία και τον διεθνή Τύπο, συνεχίζεται έντεκα ημέρες μετά τη διάρρηξη στη Γκαλερί Απόλλωνα, απ’ όπου οι δράστες αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων, μεταξύ των οποίων και ένα σμαραγδένιο περιδέραιο με περισσότερα από 1.000 διαμάντια, δώρο του Ναπολέοντα στη δεύτερη σύζυγό του.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα Laure Beccuau, τρεις από τους τέσσερις άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν άμεσα στη ληστεία έχουν πλέον συλληφθεί. Οι ληστές είχαν μεταμφιεστεί σε εργάτες, χρησιμοποιώντας ανυψωτικό για να εισβάλουν από μπαλκόνι του μουσείου, το οποίο –όπως παραδέχθηκε η διευθύντρια του Λούβρου– δεν καλυπτόταν από κάμερες ασφαλείας.

Οι δύο πρώτοι ύποπτοι, 34 και 39 ετών, συνελήφθησαν το περασμένο Σαββατοκύριακο – ο ένας μάλιστα προσπαθώντας να διαφύγει στην Αλγερία. Και οι δύο έχουν παλαιότερες καταδίκες για κλοπές, ενώ οι γαλλικές αρχές εντόπισαν ίχνη DNA τους στα σπασμένα γυαλιά των προθηκών.

Παρά τις νέες συλλήψεις, οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα κοσμήματα πιθανότατα έχουν ήδη αποσυναρμολογηθεί, ώστε να διατεθούν παράνομα στην αγορά πολύτιμων λίθων.

Η ληστεία έχει ανοίξει ξανά τον φάκελο της ασφάλειας στο Λούβρο, το οποίο παραμένει το πιο επισκέψιμο μουσείο στον κόσμο, αλλά –όπως δείχνει η υπόθεση– όχι και το πιο ασφαλές.

