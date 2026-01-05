Επιδείνωση του καιρού: Κίνδυνος για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ο καιρός επιδεινώνεται και εντείνονται οι συστάσεις για προσοχή σε ορισμένες περιοχές, που απειλούνται με πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Όπως εξηγούν οι μετεωρολόγοι, ο κίνδυνος κατολισθήσεων οφείλεται στον μεγάλο όγκο νερού από τη βροχόπτωση των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ελλάδα, που άφησε το έδαφος κορεσμένο.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου του ANT1, Τάσου Αρνιακού, η προσοχή πρέπει να δοθεί σε περιοχές της Πάργας, της Ηγουμενίτσας, της Άρτας αλλά και σε περιοχές όπως το Αγγελόκαστρο και το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο.

Λιγότερα φαινόμενα αλλά αρκετά ισχυρά αναμένονται στη Δράμα Καβάλα, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη.

Και η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, αναφέρθηκε σε ισχυρές καταιγίδες, σε Ιόνιο, Δυτική και Στερεά Ελλάδα από το μεσημέρι και σε Αν. Μακεδονία και Θράκη. Παροδικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν και στην Αττική, όπως και στη Θεσσαλονίκη.

Καιρός: Το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Νωρίτερα σήμερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού.

Η ΕΜΥ αναφέρει πως ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (06-01-26) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας.

Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Αύριο Τρίτη (06-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Άρτας στα δυτικά και Ιωαννίνων στα δυτικά)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Μεθαύριο Τετάρτη (07-01-26)

α. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας)

β. Στην Ήπειρο (κυρίως περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Άρτας)

γ. Στη δυτική Στερεά (κυρίως περιφερειακή ενότητα Αιτωλίας και Ακαρνανίας)

δ. Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

ε. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Τα ισχυρά φαινόμενα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (08-01-26) αναμένεται βαθμιαία να εξασθενήσουν, ωστόσο προβλέπεται διατήρηση της κακοκαιρίας στις περισσότερες περιοχές της χώρας με διαφορετικά κατά τόπους χαρακτηριστικά.