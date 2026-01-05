«Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» - Όσα έγιναν στην ακροαματική διαδικασία του Νικολάς Μαδούρο

Το BBC περιγράφει το κλίμα εντός του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, όπου σήμερα μεταφέρθηκε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, στην πρώτη ακροαματική διαδικασία μετά τη σύλληψή τους στο Καράκας, τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/1)

Ο ήχος από τις αλυσίδες στα πόδια ακούστηκε λίγες στιγμές πριν ο ηγέτης της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, περάσει για πρώτη φορά την πόρτα μιας δικαστικής αίθουσας στη Νέα Υόρκη. Αμέσως μετά, είπε στις κατάμεστες σειρές δημοσιογράφων και πολιτών ότι μόλις είχε «απαχθεί», σημειώνει το BBC για την αρχή της δικασικής διαδικασίας στη Νέα Υόρκη.

Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του, ο δικαστής Άλβιν Χέλερσταϊν ζήτησε από τον Μαδούρο να επιβεβαιώσει την ταυτότητά του για να ξεκινήσει η διαδικασία: «είμαι, κύριε, ο Νικολάς Μαδούρο. Είμαι πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας και βρίσκομαι εδώ ως απαχθείς από τις 3 Ιανουαρίου» ανέφερε ο κατηγορούμενος, ήρεμα, στα ισπανικά, πριν μεταφραστούν τα λόγια του στο δικαστήριο για να προσθέσει: «Συνελήφθησα στο σπίτι μου στο Καράκας της Βενεζουέλας».

Νικολάς Μαδούρο: Η παρέμβαση του δικαστή

Ο 92χρονος δικαστής παρενέβη γρήγορα για να του πει ότι θα υπάρξει «χρόνος και τόπος για να ειπωθούν όλα αυτά», υπονοώντας την πρώτη διακοπή στη δικονομική διαδικασία, για την οποία στη συνέχεια την όρισε για τις 17 Μαρτίου 2026. Κατά τη διάρκεια της δραματικής ακρόασης διάρκειας 40 λεπτών το απόγευμα της Δευτέρας, ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, δήλωσαν αθώοι για κατηγορίες που αφορούν ναρκωτικά και όπλα.

«Είμαι αθώος. Είμαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος», είπε ο Μαδούρο, ενώ η Φλόρες πρόσθεσε ότι είναι «απολύτως αθώα». Ο 63χρονος και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν σε φυλακή της Νέας Υόρκης αφού συνελήφθησαν από αμερικανικές δυνάμεις στο συγκρότημά τους στη Βενεζουέλα το Σάββατο, στο πλαίσιο αιφνιδιαστικής νυχτερινής επιχείρησης που περιλάμβανε και πλήγματα σε στρατιωτικές βάσεις.

Φορώντας μπλε και πορτοκαλί μπλουζάκια φυλακής και χακί παντελόνια, οι δύο άκουγαν τη μετάφραση στα ισπανικά μέσω ακουστικών κατά τη διάρκεια της ακρόασης, με έναν δικηγόρο να κάθεται ανάμεσά τους. Ο Μαδούρο κρατούσε σχολαστικές σημειώσεις σε ένα κίτρινο μπλοκ, ζητώντας από τον δικαστή να επιβεβαιώσει ότι μπορούσε να το κρατήσει μαζί του μετά το τέλος της διαδικασίας.

Νικολάς Μαδούρο: Η στάση του μέσα στο δικαστήριο

Όταν ο Μαδούρο μπήκε στην αίθουσα -την ίδια ομοσπονδιακή αίθουσα όπου ο Σον «Diddy» Κομπς δικάστηκε και καταδικάστηκε μόλις λίγους μήνες νωρίτερα- γύρισε για να νεύσει προς αρκετά μέλη του ακροατηρίου και να τα χαιρετήσει. Διατήρησε αυτή την ήρεμη και ανέκφραστη στάση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ακόμη και στο τέλος, όταν ένας άνδρας από το κοινό φώναξε ξαφνικά ότι ο Μαδούρο θα «πληρώσει» για τα εγκλήματά του.

«Είμαι ένας απαχθείς πρόεδρος και αιχμάλωτος πολέμου», φώναξε ο Μαδούρο στα ισπανικά σ' ένα άτομο. Εκείνος απομακρύνθηκε από την αίθουσα κλαίγοντας. Η διαδικασία ήταν συναισθηματικά φορτισμένη και για άλλους παρευρισκόμενους. Η Μαϊμπόρτ Πετίτ, δημοσιογράφος από τη Βενεζουέλα που έχει καλύψει την κυβέρνηση Μαδούρο, είπε ότι τα αμερικανικά πυραυλικά πλήγματα κατά τη σύλληψή του προκάλεσαν ζημιές στο σπίτι της οικογένειάς της κοντά στο Φουέρτε Τιούνα στο Καράκας.

Όπως είπε, ήταν σουρεαλιστικό να βλέπει τον πρώην ηγέτη της να οδηγείται στο δικαστήριο με στολή φυλακής από αμερικανούς ομοσπονδιακούς αστυνομικούς. Η σύζυγος του Μαδούρο, η Φλόρες, ήταν πολύ πιο σιωπηλή, με επιδέσμους κοντά στα μάτια και το μέτωπό της για τραυματισμούς που, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, υπέστησαν κατά τη σύλληψή τους το Σαββατοκύριακο.

Μιλούσε χαμηλόφωνα, με τα ξανθά μαλλιά της πιασμένα σε κότσο, ενώ οι δικηγόροι της ζήτησαν να της παρασχεθεί η κατάλληλη ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης ακτινογραφίας για πιθανές θλάσεις στα πλευρά και κάταγμα. Ο Μαδούρο και η σύζυγός του δεν ζήτησαν αποφυλάκιση με εγγύηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αλλά μπορούν να το κάνουν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, κάτι που σημαίνει ότι θα παραμείνουν υπό ομοσπονδιακή κράτηση.

Οι ΗΠΑ κατηγορούν τον Μαδούρο για συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς και συνωμοσία για την κατοχή τους. Ο Μαδούρο κατηγορείται μαζί με τη σύζυγό του, τον γιο του και αρκετούς ακόμη. Η επόμενη ακρόαση της υπόθεσης έχει προγραμματιστεί για τις 17 Μαρτίου.

Νικολάς Μαδούρο: Ολόκληρο το κατηγορητήριο

Υπενθυμίζεται πως το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αποσφράγισε το Σάββατο το νέο κατηγορητήριο εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, μαζί με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, τον γιο του Νικολά Μαδούρο Γκερά και άλλους αξιωματούχους της Βενεζουέλας.

Στην κατηγορία, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς της Νέας Υόρκης ισχυρίζονται ότι «για πάνω από 25 χρόνια, οι ηγέτες της Βενεζουέλας έχουν καταχραστεί τις θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης τους και έχουν διαφθείρει τους κάποτε νόμιμους θεσμούς για να εισάγουν τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Μαδούρο ήταν «στην πρώτη γραμμή αυτής της διαφθοράς», αναφέρει η κατηγορία, και χρησιμοποίησε «την παράνομα αποκτηθείσα εξουσία του και τους θεσμούς που διέφθειρε για να μεταφέρει χιλιάδες τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μαδούρο, σε διάφορες κυβερνητικές θέσεις, παρείχε βενεζουελάνικα διπλωματικά διαβατήρια σε εμπόρους ναρκωτικών, παρείχε διπλωματική κάλυψη σε αεροπλάνα που χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα χρημάτων από το Μεξικό στη Βενεζουέλα, και οι συνεργοί του «συνεργάστηκαν με μερικούς από τους πιο βίαιους και παραγωγικούς εμπόρους ναρκωτικών και ναρκοτρομοκράτες στον κόσμο» για δικό τους κέρδος.

Η Φλόρες κατηγορείται, μεταξύ άλλων, ότι δέχτηκε «εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε δωροδοκίες για να μεσολαβήσει σε μια συνάντηση μεταξύ ενός μεγάλου εμπόρου ναρκωτικών και του διευθυντή του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης Ναρκωτικών της Βενεζουέλας» το 2007.

Ενώ φέρεται να διακινούσαν κοκαΐνη μεταξύ 2004 και 2015, ο Μαδούρο και η Φλόρες«διέταξαν από κοινού απαγωγές, ξυλοδαρμούς και δολοφονίες εναντίον όσων τους όφειλαν χρήματα από ναρκωτικά ή υπονόμευαν με άλλο τρόπο τη διακίνηση ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας ενός τοπικού βαρόνου ναρκωτικών στο Καράκας της Βενεζουέλας», σύμφωνα με την κατηγορία.

Ο Μαδούρο κατηγορείται για τέσσερα αδικήματα: συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

Η Φλόρες αντιμετωπίζει κατηγορίες για συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης, κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών.

