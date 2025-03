Lollapalooza 2025: Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Ολίβια Ροντρίγκο στη σκηνή του φεστιβάλ

Ολίβια Ροντρίγκο και Σαμπρίνα Κάρπεντερ πρωτοστατούν αυτή τη χρονιά, στο θρυλικό μουσικό φεστιβάλ Lollapalooza.

Οι διοργανωτές του Lollapalooza, το οποίο επιστρέφει για 34η χρονιά στο Grant Park του Σικάγο για τέσσερις ημέρες, από τις 31 Ιουλίου μέχρι και τις 3 Αυγούστου, αποκάλυψαν τη φετινή σύνθεση, με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ και την Ολίβια Ροντρίγκο να πρωτοστατούν.

Η Ολίβια Ροντρίγκο θα κάνει το ντεμπούτο της στο μουσικό φεστιβάλ και η Σαμπρίνα Κάρπεντερ επιστρέφει δύο χρόνια μετά από τη συμμετοχή ως κεντρικό όνομα. Το παρών στο μουσικό φεστιβάλ αυτό το καλοκαίρι, θα δώσουν επίσης οι Tyler, the Creator, Doechii, A$AP Rocky, Gracie Abrams, Korn, TWICE και Luke Combs.

Στη σκηνή του θα ανεβούν επίσης οι Clairo, Cage the Elephant, The Marías, Djo, Dom Dolla, Martin Garrix, Bleachers, Mk.gee, Wallows, Dominic Fike, Foster the People, T-Pain, Sierra Ferrell, Finneas, Remi Wolf, Royel Otis, S. Marina, Barry’t Blade 2 Hollis, Flipturn, Magdalena Bay, Isaiah Rashad, Mariah the Scientist και Amaarae.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο αρχηγός των Jane’s Addiction, Πέρι Φάρελ, δημιούργησε το πρωτότυπο φεστιβάλ στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μετά το Reading Music Festival στην Αγγλία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ