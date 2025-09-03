ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

O ΛΕΞ ανακοίνωσε μόλις τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη

Ο Έλληνας ράπερ ετοιμάζεται για μια sold out εμφάνιση στην πόλη του

Φωτογραφία αρχείου: Eurokinissi
Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε, πριν λίγη ώρα, την πολυαναμενόμενη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου 2025.

Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα προς πώληση και αναμένεται να εξαντληθούν σε λίγες ώρες.

Η νέα συναυλία του Έλληνα ράπερ στο «σπίτι του» ήταν σχεδόν βέβαιο πως θα συνέβαινε, μετά τις δύο εμφανίσεις του στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ, που συγκέντρωσαν μέσα σε δύο ημέρες πάνω από 100.000 κόσμου.

Η επερχόμενη εμφάνιση του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη έγινε γνωστή μέσω ενός ξεχωριστού βίντεο που αναρτήθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. 

