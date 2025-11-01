ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΛΕΞ: Απόψε η συναυλία στο Καυτανζόγλειο - Χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό

Τι ώρα ανοίγουν οι θύρες του σταδίουκαι τι ισχύει με τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια

Σήμερα, Σάββατο 1 Νοεμβρίου, είναι η πολυαναμενόμενη συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, στη Θεσσαλονίκη.

Ο ΛΕΞ, στις 28 και 29 Ιουνίου 2025, έδωσε δύο συναυλίες στον εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ, στην Αθήνα. Μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες πουλήθηκαν περισσότερα από 60.000 εισιτήρια και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να κάνει και δεύτερη συναυλία, με τον συνολικό αριθμό θεατών τις δύο μέρες να φτάνει τους 100.000, αριθμό ρεκόρ για την ελληνική ραπ σκηνή.

Η διοργανώτρια εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με χρήσιμες πληροφορίες για τη συναυλία του ΛΕΞ.

ΛΕΞ: Χρήσιμες πληροφορίες για τη συναυλία στο Καυτανζόγλειο

Όπως αναφέρεται:

«Σχετικά με την συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο στις 01.11.25.

Οι θύρες του σταδίου θα ανοίξουν στις 4μμ και η συναυλία θα ξεκινήσει μετά τις 9μμ, προκειμένου να έχει εισέλθει το κοινό. Η είσοδος στο αθλητικό κέντρο πραγματοποιείται από την Λεωφ. Αγίου Δημητρίου και την Λεωφ. 3ης Σεπτεμβρίου (δείτε κίτρινα βέλη στον χάρτη).

Από τις 12μμ, στον χώρο θα πραγματοποιείται Warm-Up Event (σήμανση «WARM-UP ZONE» στον χάρτη), με DJ sets και άλλα happenings. Στο Warm-Up Zone θα λειτουργούν bars, καταστήματα εστίασης, official merchandise stores και box office για αγορά εισιτηρίων.

Τα τελευταία διαθέσιμα εισιτήρια θα πωλούνται μόνο στο εκδοτήριο του Warm-Up Zone από τις 12μμ (σήμανση «ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ» στον χάρτη). Και τα δύο box offices θα εξυπηρετούν επίλυση προβλημάτων εισιτηρίων.

Λόγω μεγάλης προσέλευσης, σας συμβουλεύουμε να ΜΗΝ χρησιμοποιήσετε αυτοκίνητο για την μετάβαση σας στον συναυλιακό χώρο. Οι χώροι στάθμευσης του σταδίου θα παραμείνουν κλειστοί.

Στον συναυλιακό χώρο θα υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα για ΑμεΑ, και άτομα με κινητικές δυσκολίες (σήμανση «ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΜΕΑ» στον χάρτη). Για την είσοδο στην εξέδρα ΑμεΑ απαιτείται εισιτήριο ΑμεΑ και επίδειξη σχετικού εγγράφου κατά τον έλεγχο. Κάθε ΑμεΑ που εισέρχεται επιτρέπεται να έχει μαζί του έναν συνοδό. Ο συνοδός εισέρχεται δωρεάν.

Θα υπάρχει περίπτερο με επίσημο merchandise του ΛΕΞ και αντικείμενα Die Nasty, εντός του σταδίου και στο Warm-Up Zone. Προσοχή στις απομιμήσεις που πωλούνται εκτός του οριοθετημένου χώρου. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται με μετρητά ή με πιστωτική κάρτα.

Εντός του σταδίου, περιμετρικά αυτού, και στο Warm-Up Zone θα λειτουργούν καταστήματα με είδη εστίασης (ποτά, αναψυκτικά, φαγητό κ.α.) στα οποία μπορείτε να πραγματοποιείτε αγορές με μετρητά ή με κάρτα. Δείτε τις σχετικές σημάνσεις στον χάρτη.

Για απορίες, στείλτε e-mail στο [email protected].

Σας ευχαριστούμε για την στήριξη!»

