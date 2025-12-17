ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Rick Owens: Τέλος οι γούνες ζώων από το brand

Η ανακοίνωση του οίκου μόδας

Συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2023/24 του σχεδιαστή Rick Owens στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού / Φωτ. EPA/TERESA SUAREZ
Ο Rick Owens δεσμεύτηκε να απαγορεύσει τη χρήση γούνας ζώων σε όλες τις μελλοντικές συλλογές του brand του.

Η εταιρεία πρόσθεσε σχετική δήλωση στη σελίδα «Eco-Aware» του επίσημου ιστότοπού της, επιβεβαιώνοντας την είδηση: «Την τελευταία δεκαετία μειώσαμε και τελικά σταματήσαμε την παραγωγή γούνας. Δεν θα ασχοληθούμε με την παραγωγή γούνας στο μέλλον». Η Rick Owens αφαίρεσε επίσης μία τσάντα από βιζόν από τον ιστότοπο ηλεκτρονικού εμπορίου της.

Με την απόφαση της εταιρείας μπαίνει τέλος και στην πενθήμερη εκστρατεία διαμαρτυρίας απο την οργάνωση Coalition to Abolish the Fur Trade (Συνασπισμός για την Κατάργηση του Εμπορίου Γούνας). Η εκστρατεία ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη και περιλάμβανε διαδηλώσεις στο Λονδίνο, στη Carpenters Workshop Gallery, όπου η Rick Owens Furniture φιλοξενεί την έκθεση «Rust Never Sleeps», καθώς και στα καταστήματα της Rick Owens στο Λος Άντζελες και τη Νέα Υόρκη.

Λιγότερο από μία εβδομάδα πριν, η Hearst Magazines επιβεβαίωσε, ότι έχει εφαρμόσει απαγόρευση της χρήσης γούνας ζώων στο σύνολο του εκδοτικού και διαφημιστικού της περιεχομένου. Παράλληλα, το Council of Fashion Designers of America ανακοίνωσε νωρίτερα μέσα στον μήνα, ότι σκοπεύει να απαγορεύσει τη γούνα από την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, ενώ η Condé Nast είχε ανακοινώσει αντίστοιχη απαγόρευση σε όλες τις εκδόσεις της ήδη από τον Οκτώβριο.

Με πληροφορίες από The Business of Fashion

 
