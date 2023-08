Το Κουβέιτ απαγόρευσε την προβολή ταινίας επειδή πρωταγωνιστεί τρανς ηθοποιός

Το Κουβέιτ απαγόρευσε την προβολή της αυστραλιανής ταινίας τρόμου Talk To Me λόγω της εμφάνισης non binary τρανς ηθοποιού Zoe Terakes,που υποδύεται έναν χαρακτήρα του οποίου η ταυτότητα φύλου δεν αναφέρεται όμως στην ταινία.

Σύμφωνα με το Hollywood Reporter η απόφαση της απαγόρευσης της ταινίας αφορά αποκλειστικά στην εμφάνιση non binary τρανς ηθοποιού, που είναι ανερχόμενο αστέρι, καθώς θα συμμετάσχει σε παραγωγή της Marvel, με έναν ρόλο για την νέα ταινία Ironheart.

«Στοχευμένη και απάνθρωπη» χαρακτηρίστηκε η απόφαση από πλευράς ηθοποιού.

«Η ταινία μας στην πραγματικότητα δεν αναφέρει ποτέ στο ότι είμαι τρανς ή qeer άτομο. Είμαι τρανς ηθοποιός που έτυχε να πάρει τον ρόλο. Δεν είμαι θέμα συζήτησης. Είμαι άτομο. Το Κουβέιτ απαγόρευσε αυτήν την ταινία λόγω της ταυτότητάς μου και μόνο», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Όσο και αν είναι πολύ λυπηρό να το αποδέχεσαι αυτό, αυτό που είναι ακόμα πιο αποκαρδιωτικό είναι τι σημαίνει αυτό το προηγούμενο για τους τρανς ανθρώπους του Κουβέιτ. Η εκπροσώπηση είναι ελπίδα. Η εκπροσώπηση είναι ένα φως στο τέλος του τούνελ, ένας λόγος για να συνεχίσει κάποιος, κάτι να κρατηθείς στο σκοτάδι, μια φωνή που ψιθυρίζει ότι τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα από ό,τι είναι. Η εξάλειψη των τρανς ηθοποιών από στις οθόνες δεν θα εξαλείψει τα τρανς άτομα (από τον κόσμο- όσο και αν θα το ήθελε η κυβέρνηση του Κουβέιτ), αλλά θα εξαλείψει πολλές ελπίδες».

»Είμαστε μια κοινότητα που έχει μάθει να εξαρτάται ο ένας από τον άλλον, γιατί οι πολίτες της ιστορικά δεν βοηθήθηκαν. Επομένως, η επιβίωσή μας εξαρτάται τόσο από την ικανότητά μας να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον, να βλέπουμε ο ένας τον άλλον. Η καρδιά μου ραγίζει για τους τρανς ανθρώπους και τους queer ανθρώπους του Κουβέιτ».

Η εταιρεία παραγωγής της ταινίας Causeway και ο διεθνής διανομέας Bankside, εξέδωσαν κοινή δήλωση τη Δευτέρα στηρίζοντας όσα ειπώθηκαν παραπάνω, επισημαίνοντας την σπουδαιότητα της δήλωσης αλλά και την υπερηφάνεια τους για την επιλογή του συγκεκριμένου ηθοποιού στον ρόλο.

Το Κουβέιτ θεωρείται η κινηματογραφική αγορά στον Κόλπο με την αυστηρότερη λογοκρισία, απαγορεύοντας συστηματικά ταινίες που περιέχουν οποιεσδήποτε αναφορές σε άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. Ωστόσο, η απαγόρευση μιας ταινίας που βασίζεται στην ταυτότητα φύλου ενός ηθοποιού, η οποία δεν αναφέρεται στην ίδια την ταινία, πιστεύεται ότι είναι η πρώτη και μια ένδειξη ότι οι υπεύθυνοι στο Κουβέιτ σκληραίνουν τη στάση τους απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Με πληροφορίες του Guardian

