«Καρφιά» Κλούνει κατά Ταραντίνο: «Δεν μου αρέσει να βλέπω ανθρώπους να γίνονται σκληροί»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ πήρε θέση απέναντι στην πρόσφατη επίθεση του Κουέντιν Ταραντίνο σε τρεις ηθοποιούς και είπε ότι θα ήταν «τιμή» του να δουλέψει μαζί τους. Μιλώντας στις 10 Ιανουαρίου, στην τελετή απονομής των Movies for Grownups της AARP, ανέφερε ονομαστικά τον Πολ Ντάνο, τον Όουεν Γουίλσον και τον Μάθιου Λίλαρντ και πρόσθεσε ότι δεν του αρέσει «να βλέπει ανθρώπους να γίνονται σκληροί».

Στην ίδια εμφάνιση, ο Κλούνεϊ συνέδεσε το σχόλιό του με την εμπειρία του από τη νέα του ταινία, το «Jay Kelly» του Νόα Μπάουμπαχ. Την περιέγραψε ως δουλειά «ανθρώπων που αγαπούν τους ηθοποιούς», λέγοντας ότι έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον χώρο και πως δεν βρίσκει λόγο να τροφοδοτείται αυτό που χαρακτήρισε «εποχή σκληρότητας». «Δεν χρειάζεται να το κάνουμε χειρότερο», ήταν το κλείσιμό του.

Η παρέμβασή του ήρθε λίγες εβδομάδες μετά τις δηλώσεις του Ταραντίνο σε podcast, όπου ο σκηνοθέτης έβαλε στο στόχαστρο τους τρεις. Για τον Ντάνο, μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, λέγοντας ότι θεωρεί την παρουσία του «αδύναμο κρίκο» σε μια ταινία που κατά τα άλλα εκτιμά πολύ, το «There Will Be Blood». Στην ίδια συζήτηση είπε ότι δεν τον ενδιαφέρει ούτε ο Γουίλσον ούτε ο Λίλαρντ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έχει απολαύσει καμία ερμηνεία τους.

"Paul Dano and Owen Wilson and Matthew Lillard, I would be honored to work with those actors. Honored... People I've known most of my life… actually, most of them are actors. I have a great… pic.twitter.com/lCoxGxdMGX — Variety (@Variety) January 12, 2026

Ο Κλούνεϊ έχει ήδη συνεργαστεί με δύο από τους τρεις. Με τον Λίλαρντ στο «The Descendants» του Αλεξάντερ Πέιν και με τον Γουίλσον στο «Fantastic Mr Fox» του Γουές Άντερσον. Με τον Ντάνο δεν έχουν δουλέψει μαζί μέχρι σήμερα.

Μετά τα σχόλια του Ταραντίνο, αρκετοί άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί με τον Ντάνο τον υπερασπίστηκαν δημόσια. Ανάμεσά τους ο ηθοποιός Μπεν Στίλερ και ο σκηνοθέτης Ματ Ριβς, ενώ από την πλευρά του Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, μέσω εκπροσώπων του, έστειλε μήνυμα υπέρ του Ντάνο λέγοντας ότι τον θεωρεί από τους πιο ταλαντούχους της γενιάς του

Ο Λίλαρντ, μιλώντας σε εκδήλωση με θαυμαστές λίγες ημέρες μετά το ξέσπασμα, είπε ότι τέτοιες κουβέντες «πονούν» και ότι δεν λέγονται το ίδιο εύκολα για ηθοποιούς που βρίσκονται στην κορυφή του Χόλιγουντ. Ο Γουίλσον δεν έχει σχολιάσει.

Ο Κλούνεϊ και ο Ταραντίνο έχουν συνυπάρξει στο «From Dusk Till Dawn» του Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ, όμως δεν συνεργάστηκαν ξανά, ενώ η σχέση τους έχει περάσει φάσεις. Ο Κλούνεϊ είχε πει πέρυσι ότι τον ενόχλησαν δηλώσεις του Ταραντίνο για εκείνον, όταν ο σκηνοθέτης, σε άλλη συνέντευξη, αμφισβήτησε ότι ο Κλούνεϊ είναι «movie star».

Με πληροφορίες από Guardian