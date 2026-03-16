Ο κολασμένος πανκ παράδεισος της Vivienne Westwood φωτίζεται ξανά

Το Bowes Museum στην Αγγλία ετοιμάζει τη μεγάλη έκθεση Vivienne Westwood: Rebel - Storyteller - Visionary, αφιερωμένη σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες δουλειάς της σχεδιάστριας που έκανε το punk υψηλή μόδα, το κορσέ πολιτισμική χειρονομία και την πρόκληση προσωπική της γλώσσα. Η έκθεση ανοίγει στις 28 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 6 Σεπτεμβρίου 2026.

Πενήντα χρόνια μετά την έκρηξη του punk στη Βρετανία, η Vivienne Westwood γίνεται αφορμή για μια μεγάλη μουσειακή αναδρομή στο Bowes Museum. Το Vivienne Westwood: Rebel - Storyteller - Visionary ακολουθεί τη διαδρομή της από τα χρόνια της ανατροπής και του shock έως τη βαθύτερη σχέση της με την ιστορία του ενδύματος, το tailoring και την couture.

Γιατί η Westwood δεν υπήρξε ποτέ μόνο η ιέρεια του σκισμένου T-shirt και του ταρτάν. Ηταν η σχεδιάστρια που πήρε την ενέργεια του δρόμου και την έσπρωξε μέσα στην ιστορία της μόδας, στο θέατρο, στη ζωγραφική, στο costume, στο ίδιο το σώμα. Εκανε το punk να μοιάζει άλλοτε με ερωτικό μανιφέστο, άλλοτε με αριστοκρατική παρωδία και άλλοτε με μια μορφή πολιτισμικής ανυπακοής που δεν ζητούσε ποτέ άδεια.

Η έκθεση εστιάζει κυρίως στη δουλειά της από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως τα 2000s και θα παρουσιάσει περισσότερα από 40 ensembles, μεμονωμένα ρούχα, κοσμήματα, αξεσουάρ και αρχειακό υλικό. Μαζί τους θα εκτεθούν και περισσότερα από 80 ιστορικά αντικείμενα από τη συλλογή του Bowes Museum, ώστε να φωτιστεί πιο καθαρά η σταθερή σχέση της Westwood με την ιστορική ενδυμασία, τη ζωγραφική και τη θεατρικότητα που διέτρεχε πάντα τον κόσμο της.

Facebook Twitter Look από τη συλλογή Portrait A/W 1990/91 της Vivienne Westwood, με φόρεμα σε foil boulle print και faux leopard γούνα. Facebook Twitter Το Ancient Bruce of Kinnaird ensemble από τη συλλογή Anglomania A/W 1993/94, όπως παρουσιάστηκε στην πασαρέλα και φορέθηκε από τη Linda Evangelista. Facebook Twitter Looks από τις συλλογές Portrait A/W 1990/91 και Anglomania A/W 1993/94, όπως παρουσιάζονται στην έκθεση.

Εκεί βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της έκθεσης. Οχι μόνο στο ότι επιστρέφει σε μια σχεδιάστρια που ταυτίστηκε με το punk, αλλά στο ότι δείχνει πώς η Westwood μετέτρεψε το ταρτάν, το κορσέ, το tailoring και την υπερβολή σε μια εντελώς δική της γλώσσα. Στον κόσμο της, το βικτωριανό μπορούσε να συναντήσει το φετίχ, το παλάτι να συγκρουστεί με το πεζοδρόμιο και η ιστορία να φορεθεί σαν πρόκληση.

Ενας από τους βασικούς άξονες της παρουσίασης θα θυμίζει ατελιέ, με mock-up toiles και αποδομημένα ρούχα που αποκαλύπτουν από κοντά τις τεχνικές της, από το bias cut και το πλισέ έως το fabric distressing. Ετσι, η έκθεση δεν περιορίζεται σε μια παράθεση εμβληματικών looks, αλλά ανοίγει και το εργαστήριο πίσω από τον μύθο.

Facebook Twitter Η Kate Moss φωτογραφημένη από τον Zenon Texeira φορώντας Vivienne Westwood. Facebook Twitter Πορτρέτο της Kate Moss από Zenon Texeira με δημιουργία της Vivienne Westwood.

Η συγκυρία δίνει στο θέμα ένα ακόμη επίπεδο. Το 2026 έχει ήδη αρχίσει να διαβάζεται ως χρονιά των 50 χρόνων από την έκρηξη του punk, με νέα αφιερώματα και εκθέσεις να επιστρέφουν σε εκείνη τη στιγμή που άλλαξε οριστικά τη βρετανική ποπ κουλτούρα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Westwood δεν επανέρχεται μόνο ως ιστορική μορφή, αλλά και ως αισθητικός κώδικας που εξακολουθεί να επηρεάζει τη μόδα, το styling και την ίδια τη φαντασία της ανατροπής.

Αυτό φάνηκε και στην πρόσφατη επίδειξη του οίκου στο Παρίσι για το φθινόπωρο/χειμώνα 2026, όπου ο Andreas Kronthaler κράτησε ζωντανά πολλά από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία του ονόματος Westwood: 80s punk tailoring, υπερμεγέθη headpieces, ιστορικές αναφορές και ένα σταθερό παιχνίδι με τους έμφυλους κώδικες. Ετσι, η έκθεση στο Bowes Museum δεν έρχεται να κλείσει αυτή την κληρονομιά σε μια προθήκη, αλλά να τη διαβάσει τη στιγμή που παραμένει ακόμη ζωντανή, προκλητική και αναγνωρίσιμη.

Η Vivienne Westwood μπορεί να έχει περάσει πια στην ιστορία, αλλά το όνομά της εξακολουθεί να σημαίνει κάτι πολύ συγκεκριμένο: ότι η μόδα, όταν το θέλει πραγματικά, μπορεί να είναι ταυτόχρονα θέαμα, ιδέα, πρόκληση και στάση ζωής.

