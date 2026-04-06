Αυξάνονται οι πιέσεις για την εμφάνιση του Kanye West σε φεστιβάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του Kanye West στο φεστιβάλ «ιδιαίτερα ανησυχητική»

KANYE WEST YE
Φωτογραφία αρχείου: EPA
Αυξάνονται οι πιέσεις από Βρετανούς βουλευτές και εβραϊκές οργανώσεις για να ακυρωθεί η εμφάνιση του Kanye West στο Wireless Festival και να του απαγορευτεί η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω προηγούμενων αντισημιτικών σχολίων του.

Ο καλλιτέχνης, που πλέον είναι γνωστός ως Ye, κυκλοφόρησε πέρυσι τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler» και πούλησε μπλουζάκια με σβάστικες, πριν ζητήσει συγγνώμη και αποδώσει τη συμπεριφορά του στη διπολική διαταραχή.

Πρόκειται να εμφανιστεί στη διοργάνωση του Λονδίνου τον Ιούλιο, ωστόσο δύο χορηγοί αποχώρησαν την Κυριακή, ενώ ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του «ιδιαίτερα ανησυχητική».

Το Συντηρητικό Κόμμα κάλεσε την κυβέρνηση να του αρνηθεί βίζα, υποστηρίζοντας ότι «το να επιτρέπεται σε κάποιον με αυτό το ιστορικό να είναι επικεφαλής ενός μεγάλου δημόσιου γεγονότος στέλνει εντελώς λανθασμένο μήνυμα».

Ο υπεύθυνος Εσωτερικών της αντιπολίτευσης, Chris Philp, δήλωσε ότι οι αντισημιτικές ενέργειες του West στο παρελθόν «δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο συμπεριφοράς που έχει προκαλέσει πραγματική προσβολή και αναστάτωση στις εβραϊκές κοινότητες».

Η βουλευτής των Εργατικών Rachael Maskell υποστήριξε επίσης ότι δεν θα πρέπει να του επιτραπεί η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας στο BBC ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτούς τους καλλιτέχνες να έχουν βήμα».

«Γι’ αυτό είναι απολύτως σωστό που ο πρωθυπουργός είπε ότι το Wireless Festival πρέπει να ακυρώσει αυτή την εμφάνιση, αλλά και ότι δεν θα πρέπει να του επιτραπεί να έρθει στη χώρα μας για να εμφανιστεί, υπό το φως των αντισημιτικών σχολίων που έχει κάνει», πρόσθεσε.

Ο West αναμένεται να είναι ο βασικός καλλιτέχνης και στις τρεις βραδιές του φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Finsbury Park, στο βόρειο Λονδίνο, από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου και αναμένεται να προσελκύσει 50.000 άτομα ημερησίως.

Τα πρώτα εισιτήρια διατέθηκαν σε προπώληση μέσω PayPal την περασμένη εβδομάδα, με νέα προπώληση να ξεκινά την Τρίτη και τη γενική διάθεση την Τετάρτη.

Την Κυριακή, η Pepsi, βασικός χορηγός του φεστιβάλ, αποχώρησε, ενώ και η Diageo απέσυρε τη στήριξή της «προς το παρόν».

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η PayPal δεν θα επιτρέπει πλέον τη χρήση του brand της στο διαφημιστικό υλικό του φεστιβάλ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει κάτι να προσθέσει πέρα από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι ο αντισημιτισμός είναι «αποτρόπαιος και πρέπει να αντιμετωπίζεται αποφασιστικά όπου εμφανίζεται» και ότι «όλοι έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η Βρετανία είναι ένας τόπος όπου οι εβραϊκές κοινότητες νιώθουν ασφαλείς».

Με το φεστιβάλ να κινδυνεύει χωρίς βασικό χορηγό, ο μουσικός συντάκτης του Guardian, Ben Beaumont-Thomas, δήλωσε ότι οι διοργανωτές ίσως αναγκαστούν να το ακυρώσουν.

«Ίσως αντέξουν το οικονομικό πλήγμα, αλλά θα είναι μεγάλο. Ήδη πρόκειται για καταστροφή σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων», ανέφερε.

Το νέο άλμπουμ του West βρίσκεται στη δεύτερη θέση των charts στις ΗΠΑ και στην τρίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πρόσφατα πραγματοποίησε δύο sold-out συναυλίες στο Λος Άντζελες.

Με πληροφορίες από BBC

 
ΙΣΠΑΝΙΑ ΠΕΔΡΟ ΣΑΝΤΣΕΘ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ

Διεθνή / Ρεκόρ απασχόλησης στην Ισπανία με τους ασφαλισμένους να φτάνουν τα 22 εκατομμύρια

Ο αριθμός των ασφαλισμένων έφτασε σε ιστορικό υψηλό τον Μάρτιο, χάρη στην Εβδομάδα του Πάσχα, αφού δημιουργήθηκαν περισσότερες από 211.000 θέσεις εργασίας και η ανεργία σημείωσε μικρή πτώση
THE LIFO TEAM
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΜΗΤΕΡΑ

Διεθνή / Savannah Guthrie: «Συνεχίζω να πιστεύω» - Το συγκινητικό μήνυμα της παρουσιάστριας ενώ η μητέρα της αγνοείται

Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε πρόσφατες στιγμές που την οδήγησαν να αμφισβητήσει την πίστη της, λίγες μέρες αφότου η αναζήτηση της εξαφανισμένης μητέρας της ξεπέρασε τους δύο μήνες
THE LIFO TEAM
ΜΠΑΡ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΤΟ ΗΠΑ

Διεθνή / «Ανθίζουν» τα μπαρ και τα εστιατόρια που απαγορεύουν τα κινητά - «Αποσύνδεση για πλήρη σύνδεση»

Στις ΗΠΑ αναδύεται μια νέα τάση: μπαρ και εστιατόρια χωρίς τηλέφωνα, όπου οι πελάτες καλούνται να αφήσουν τις συσκευές τους και να ζήσουν μια εμπειρία πλήρους αποσύνδεσης, επικεντρωμένοι στην παρέα, το φαγητό και τη στιγμή
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Διεθνή / Πέθανε ο Αντριάνο Γκολντσμιντ, ο άνθρωπος που έκανε το τζιν μόδα

Η μόδα έχασε μια από τις μορφές που έδωσαν στο τζιν νέο κύρος, νέα τιμή και νέα θέση στην αγορά. Ο Αντριάνο Γκολντσμιντ δεν συνδέθηκε μόνο με μεγάλα brands, αλλά και με την ίδια τη μετάβαση του denim στη σύγχρονη εποχή.
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠ ΗΠΑ ΠΟΛΕΜΟΣ

Διεθνή / Το Ιράν προειδοποιεί για «καταστροφικά» αντίποινα μετά τις άνευ προηγουμένου απειλές του Τραμπ

Η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ κλιμακώνεται επικίνδυνα, μετά τις απειλές του Αμερικανού προέδρου και τις προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για «καταστροφικά» αντίποινα
THE LIFO TEAM
 
 