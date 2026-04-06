Αυξάνονται οι πιέσεις για την εμφάνιση του Kanye West σε φεστιβάλ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Αυξάνονται οι πιέσεις από Βρετανούς βουλευτές και εβραϊκές οργανώσεις για να ακυρωθεί η εμφάνιση του Kanye West στο Wireless Festival και να του απαγορευτεί η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω προηγούμενων αντισημιτικών σχολίων του.

Ο καλλιτέχνης, που πλέον είναι γνωστός ως Ye, κυκλοφόρησε πέρυσι τραγούδι με τίτλο «Heil Hitler» και πούλησε μπλουζάκια με σβάστικες, πριν ζητήσει συγγνώμη και αποδώσει τη συμπεριφορά του στη διπολική διαταραχή.

Πρόκειται να εμφανιστεί στη διοργάνωση του Λονδίνου τον Ιούλιο, ωστόσο δύο χορηγοί αποχώρησαν την Κυριακή, ενώ ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τη συμμετοχή του «ιδιαίτερα ανησυχητική».

Το Συντηρητικό Κόμμα κάλεσε την κυβέρνηση να του αρνηθεί βίζα, υποστηρίζοντας ότι «το να επιτρέπεται σε κάποιον με αυτό το ιστορικό να είναι επικεφαλής ενός μεγάλου δημόσιου γεγονότος στέλνει εντελώς λανθασμένο μήνυμα».

Ο υπεύθυνος Εσωτερικών της αντιπολίτευσης, Chris Philp, δήλωσε ότι οι αντισημιτικές ενέργειες του West στο παρελθόν «δεν ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο συμπεριφοράς που έχει προκαλέσει πραγματική προσβολή και αναστάτωση στις εβραϊκές κοινότητες».

Η βουλευτής των Εργατικών Rachael Maskell υποστήριξε επίσης ότι δεν θα πρέπει να του επιτραπεί η είσοδος στο Ηνωμένο Βασίλειο, λέγοντας στο BBC ότι «δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτούς τους καλλιτέχνες να έχουν βήμα».

«Γι’ αυτό είναι απολύτως σωστό που ο πρωθυπουργός είπε ότι το Wireless Festival πρέπει να ακυρώσει αυτή την εμφάνιση, αλλά και ότι δεν θα πρέπει να του επιτραπεί να έρθει στη χώρα μας για να εμφανιστεί, υπό το φως των αντισημιτικών σχολίων που έχει κάνει», πρόσθεσε.

Ο West αναμένεται να είναι ο βασικός καλλιτέχνης και στις τρεις βραδιές του φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Finsbury Park, στο βόρειο Λονδίνο, από τις 10 έως τις 12 Ιουλίου και αναμένεται να προσελκύσει 50.000 άτομα ημερησίως.

Τα πρώτα εισιτήρια διατέθηκαν σε προπώληση μέσω PayPal την περασμένη εβδομάδα, με νέα προπώληση να ξεκινά την Τρίτη και τη γενική διάθεση την Τετάρτη.

Την Κυριακή, η Pepsi, βασικός χορηγός του φεστιβάλ, αποχώρησε, ενώ και η Diageo απέσυρε τη στήριξή της «προς το παρόν».

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι η PayPal δεν θα επιτρέπει πλέον τη χρήση του brand της στο διαφημιστικό υλικό του φεστιβάλ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι δεν έχει κάτι να προσθέσει πέρα από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού.

Ο Στάρμερ τόνισε ότι ο αντισημιτισμός είναι «αποτρόπαιος και πρέπει να αντιμετωπίζεται αποφασιστικά όπου εμφανίζεται» και ότι «όλοι έχουν ευθύνη να διασφαλίσουν ότι η Βρετανία είναι ένας τόπος όπου οι εβραϊκές κοινότητες νιώθουν ασφαλείς».

Με το φεστιβάλ να κινδυνεύει χωρίς βασικό χορηγό, ο μουσικός συντάκτης του Guardian, Ben Beaumont-Thomas, δήλωσε ότι οι διοργανωτές ίσως αναγκαστούν να το ακυρώσουν.

«Ίσως αντέξουν το οικονομικό πλήγμα, αλλά θα είναι μεγάλο. Ήδη πρόκειται για καταστροφή σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων», ανέφερε.

Το νέο άλμπουμ του West βρίσκεται στη δεύτερη θέση των charts στις ΗΠΑ και στην τρίτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ πρόσφατα πραγματοποίησε δύο sold-out συναυλίες στο Λος Άντζελες.

Με πληροφορίες από BBC