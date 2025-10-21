ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Jane Birkin: Σε δημοπρασία τσάντα Birkin που της είχε προσφερθεί από τον οίκο Hermès

Η τσάντα είχε προσφερθεί στην Jane Birkin το 2003 και ήταν μία από τις τέσσερις τσάντες που έλαβε η καλλιτέχνιδα από τον οίκο Hermès

LifO Newsroom
Η Jane Birkin κρατώντας μία τσάντα Birkin/Φωτογραφία: X
Μία από τις διάσημες τσάντες Birkin του οίκου Hermès, που ανήκε στην Jane Birkin, θα βγει σε δημοπρασία στις 5 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι, μόλις λίγους μήνες μετά την πώληση ρεκόρ της πρωτότυπης Birkin έναντι 8,6 εκατομμυρίων δολαρίων, στο Παρίσι, από τον οίκο Sotheby’s.

Η δερμάτινη μαύρη τσάντα, με το όνομα Le Birkin Voyageur, είναι μεταχειρισμένη και φέρει χειρόγραφες επιγραφές της Αγγλίδας τραγουδίστριας και ηθοποιού, που έφυγε από τη ζωή το 2023. Η τιμή πώληση εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 230.000 και 430.000 δολαρίων (περίπου 197.000 – 370.000 ευρώ).

Η τσάντα Birkin που ανήκε στην Jane Birkin/Φωτογραφία: Sotheby's
Η τσάντα φέρει χειρόγραφη επιγραφή της Birkin/Φωτογραφία: Sotheby's

Η τσάντα είχε προσφερθεί στην Jane Birkin το 2003 από τον οίκο Hermès και ήταν μία από τις τέσσερις τσάντες που έλαβε η καλλιτέχνιδα, αφού πούλησε το εμβληματικό πρωτότυπό της, το 1994 για να συγκεντρωθούν χρήματα για μια οργάνωση κατά του AIDS, σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών.

Η συγκεκριμένη τσάντα είχε πρωτοπωληθεί σε δημοπρασία το 2007 για λογαριασμό μιας οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πριν ενταχθεί σε ιδιωτική συλλογή.

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s εξηγεί ότι η Jane Birkin είχε καθιερώσει μια παράδοση: να πουλά τις τσάντες Birkin που χρησιμοποιούσε για μερικά χρόνια για φιλανθρωπικούς σκοπούς, ενώ ο Hermès τις αντικαθιστούσε κάθε φορά με νέες.

Τον Ιούλιο, η πρώτη τσάντα Birkin που είχε σχεδιαστεί ειδικά για την Jane Birkin το 1984 πωλήθηκε στο Παρίσι σε δημοπρασία έναντι σχεδόν 8,6 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας την τη ακριβότερη τσάντα που έχει ποτέ πουληθεί σε δημοπρασία.

«Το να παρουσιάζουμε όχι μία, αλλά δύο προσωπικές τσάντες Hermès της Jane Birkin μέσα σε ένα μόνο έτος είναι τουλάχιστον ιστορικό», τονίζει η Μοργκάν Χαλιμί, υπεύθυνη τσαντών και μόδας του Sotheby’s.

