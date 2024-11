Η Σερ για την τοξική σχέση με τον Sonny Bono: «Σκεφτόμουν συχνά να πηδήξω από το μπαλκόνι»

Η Σερ ήταν τόσο αναστατωμένη από τον «χωρίς αγάπη γάμο» της με τον Sonny Bono που σκέφτηκε να πέσει από το μπαλκόνι ενός δωματίου ξενοδοχείου στο Λας Βέγκας - μία από τις «πέντε ή έξι» φορές που σκέφτηκε να αυτοκτονήσει εκείνη την περίοδο, αποκαλύπτει στο πρώτο μέρος από τα απομνημονεύματά της.

Η Σερ ήταν 26 ετών και το βάρος της είχε πέσει κάτω από τα 50 κιλά εξαιτίας των προβλημάτων στον γάμο της. Η Σερ έφτασε στο σημείο καμπής τον Οκτώβριο του 1972, ενώ το ζευγάρι -που έγινε διάσημο με τη μεγάλη επιτυχία «I Got You Babe» το 1965- βρισκόταν στο Λας Βέγκας και έδινε δύο συναυλίες κάθε βράδυ στο Congo Room του ξενοδοχείου Sahara. Όπως γράφει η ίδια στα απομνημονεύματά της, ήταν ήδη εξαντλημένη όταν της είπαν ότι ο Sonny υπέγραψε ένα νέο συμβόλαιο για να εμφανίζονται στο Caesars Palace στο Λας Βέγκας «κάθε καλοκαίρι για ένας Θεός ξέρει πόσα χρόνια», γράφει η ίδια, ενώ ακόμα εμφανίζονταν στην επιτυχημένη εκπομπή τους στο CBS, «The Sonny and Cher Comedy Hour», και μεγάλωναν το παιδί τους που ήταν ακόμα αρκετά μικρό σε ηλικία. Σε ένα preview από τα απομνημονεύματά της, θυμάται να βγαίνει ξυπόλητη στο μπαλκόνι της σουίτας του ξενοδοχείου της και να κοιτάζει κάτω. «Ζαλιζόμουν από τη μοναξιά», γράφει. «Είδα πόσο εύκολο θα ήταν να περάσω την άκρη και απλά να εξαφανιστώ.

«Για μερικά τρελά λεπτά δεν μπορούσα να φανταστώ καμία άλλη επιλογή. Το έκανα αυτό πέντε ή έξι φορές [κατά τη διάρκεια της παραμονής στο Λας Βέγκας] και κάθε φορά σκεφτόμουν το παιδί μου, τη μητέρα μου, την αδελφή μου, όλους και πώς πράγματα σαν αυτό θα μπορούσαν να κάνουν τους ανθρώπους που με θαυμάζουν να αισθάνονται ότι δεν υπάρχει διέξοδος και επέστρεφα μέσα μου». Τελικά, θυμάται η Σερ, ένα βράδυ μεταξύ των εμφανίσεων «βγήκα ξανά στο μπαλκόνι και αυτή τη φορά σκέφτηκα “δεν χρειάζεται να πηδήξω, μπορώ απλά να τον αφήσω”».

Ήταν ένα φλερτ με έναν κιθαρίστα του συγκροτήματός της που της έδωσε την τελική ώθηση να εγκαταλείψει τον Sonny, τον άντρα που γνώρισε όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών και εκείνος 27. Εκείνο το βράδυ ήρθε αντιμέτωπη με τον σύζυγό της και του είπε: «Θέλω να κοιμηθώ με τον Μπιλ». Στην πραγματικότητα δεν το εννοούσε, γράφει η Σερ, αλλά ο Sonny - ο οποίος, όπως ισχυρίζεται, ήταν τόσο καταπιεστικός που της απαγόρευε να φοράει άρωμα - δεν είχε ακούσει τις προηγούμενες εκκλήσεις της να την αφήσει να φύγει. «Η σιωπή ήταν εκκωφαντική. Τότε ο Sonny είπε: 'Πόσο καιρό νομίζεις ότι θα χρειαστείς; «Δύο ώρες», απάντησε εκείνη. Ο Sonny έφυγε, ενώ η Σερ έκλαιγε στον ώμο του Μπιλ. Την επόμενη ημέρα, ζήτησε από τον σύζυγό της 500 δολάρια για να φύγει - και ανακάλυψε ότι είχε ήδη κοιμηθεί με την κοπέλα του Μπιλ ως εκδίκηση. Πέταξε με τον Μπιλ στο Σαν Φρανσίσκο, ακολουθούμενη από ιδιωτικούς ντετέκτιβ που έστειλε ο Sonny. Μετά το check-in σε ένα ξενοδοχείο έκαναν «απίστευτο» σεξ. «Ήξερα τότε ότι δεν θα έκανα ποτέ ξανά σεξ με τον Sonny», γράφει η Σερ.

Το πρώην ζευγάρι έκανε μια συμφωνία ότι θα μπορούσε εκείνη να ζει στο σπίτι τους στο Μαλιμπού τα Σαββατοκύριακα και, δεδομένου ότι δεν είχε δικό της τραπεζικό λογαριασμό, να λαμβάνει 5.000 δολάρια το μήνα - αλλά να κρατούν μυστικό τον χωρισμό τους, ενώ συνέχιζαν να ζουν μαζί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και να πρωταγωνιστούν στην επιτυχημένη σειρά τους. Οι εντάσεις μεταξύ τους χαλάρωσαν μέσα στην έπαυλή τους και, καθώς οι δυο τους έγιναν και πάλι φίλοι, ο Sonny την εξέπληξε ένα πρωί στο πρωινό: «Ξέρεις, αφού έφυγες με τον Μπιλ εκείνο το βράδυ στη Σαχάρα, σκέφτηκα σοβαρά να σε πετάξω από το μπαλκόνι μας». Γελώντας της είπε ότι σκέφτηκε ότι θα μπορούσε να επικαλεστεί παραφροσύνη και «να πάει επτά χρόνια φυλακή πριν με αφήσουν ελεύθερο. Μετά θα έκανα συμφωνία για βιβλίο και θα είχα τη δική μου εκπομπή». Γέλασε και η Σερ, καθώς παραδέχτηκε: «'Λοιπόν, δεν θα υπήρχε λόγος να με σπρώξεις γιατί θα πήγαινα να πηδήξω! «Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ουρλιάζαμε από τα γέλια... Τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε από το να γελάσουμε;»

Η σχέση τους

Στα 15 της, η Σερ ερωτεύτηκε τον Γουόρεν Μπίτι, ο οποίος ήταν 25 ετών. Ένα χρόνο αργότερα, γνώρισε τον Sonny -ο οποίος βρισκόταν στη μέση ενός διαζυγίου- σε μια καφετέρια και την άφησε να μετακομίσει μαζί του με αντάλλαγμα να μαγειρεύει και να καθαρίζει. Ο Sonny ήταν αυτός που έπεισε το αφεντικό του, τον μουσικό παραγωγό Phil Spector, να αφήσει τη Σερ να τραγουδήσει με τους Ronettes μια μέρα που χάλασε το αυτοκίνητο της Darlene Love. Από εκεί και πέρα, το δίδυμο άρχισε να ηχογραφεί μαζί, αρχικά ως Caesar & Cleo, στη συνέχεια ως Sonny & Cher, και απέκτησε τεράστια φήμη με το τηλεοπτικό τους σόου.

Η ίδια γράφει πώς έκαναν τη δική τους ιδιωτική, μη νόμιμη γαμήλια τελετή στο μπάνιο του σπιτιού τους το 1963, εβδομάδες μετά την πρώτη αποβολή της. Μέχρι τα 21 της χρόνια, η Σερ είχε υποστεί τρεις αποβολές. Επίσης, ένα βράδυ έπιασε τον Sonny να την απατά με τη βοηθό του. Της είπε ότι έφταιγε εκείνη που δεν έκανε αρκετό σεξ μαζί του. «Δεν θα χρειαζόταν να κοιτάξω έξω από το γάμο μας αν ήμουν σεξουαλικά ικανοποιημένος», επέμενε. Η Σερ γράφει: «Αυτό ήταν μια μεγάλη μαλακία. Αλλά μέχρι να τελειώσει, έπιασα τον εαυτό μου να ζητάει συγγνώμη».

Παντρεύτηκαν επίσημα το 1964, όταν η Cher έμεινε έγκυος στον Chas (ο οποίος είναι τρανς και άλλαξε νόμιμα το όνομά του σε Chaz το 2010). Γράφει ότι η φήμη άλλαξε τον Sonny, αλλά μόνο αφού χώρισαν και άρχισε να βγαίνει με τον David Geffen, η Σερ ανακάλυψε το πραγματικό μέγεθος της διπρόσωπης συμπεριφοράς του Sonny. Ο Geffen διάβασε το συμβόλαιο της Cher και ανακάλυψε ότι δούλευε για τον Sonny ως κακοπληρωμένη υπάλληλος μιας εταιρείας που ονομαζόταν Cher Enterprises. «Είχα δουλέψει όλη μου τη ζωή, αλλά προφανώς δεν είχα τίποτα να επιδείξω. Ποτέ δεν είχα φανταστεί ούτε για ένα δευτερόλεπτο ότι έπρεπε να προστατευτώ από τον Sonny, από όλους τους ανθρώπους, όμως τα συμβόλαια που με είχε βάλει να υπογράψω ήταν κρυφά σχεδιασμένα για να μου στερήσουν το εισόδημά μου και τα δικαιώματα της καριέρας μου», γράφει. «Για χρόνια, σπάω το κεφάλι μου για το πώς θα μπορούσε να κάνει αυτό που έκανε, και ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να το ξεπεράσω».

Τότε, τηλεφώνησε στη Λουσίλ Μπολ -η οποία ως γνωστόν είχε εγκαταλείψει τον Desi Arnaz- για συμβουλές. Η σταρ της κωμικής σειράς είπε στη Σερ: «Άσε τον, εσύ είσαι αυτή με το ταλέντο». Χρόνια αργότερα, η Cher θα έδινε συμβουλές στην Tina Turner για το πώς να εγκαταλείψει τον βίαιο σύζυγό της, Ike Turner.

Ο Sonny πέθανε σε ατύχημα στο σκι το 1998 και, παρ' όλα αυτά, είναι σαφές στο βιβλίο ότι η Σερ εξακολουθούσε να νιώθει αγάπη γι' αυτόν. Αφού ακύρωσε έναν προγραμματισμένο γάμο στο Άσπεν με τον Geffen, ο οποίος αργότερα αποκάλυψε δημόσια ότι είναι ομοφυλόφιλος, παντρεύτηκε τον μουσικό Gregg Allman και απέκτησε τον γιο Elijah Skye Blue Allman. Αυτός ο γάμος ήταν τραυματικός για διαφορετικούς λόγους, καθώς ο Allman ήταν εθισμένος στην ηρωίνη και μπαινόβγαινε στην αποτοξίνωση. «Κοιτάζοντας πίσω, μπορώ να δω ότι ήμουν λίγο τρελή με τον Gregg», γράφει η Σερ. «Συνέχισα να κάνω το ίδιο πράγμα και να ελπίζω σε διαφορετικά αποτελέσματα και εκεί έγκειται η τρέλα». Το τέλος ήρθε όταν ο Allman έπαθε παρανοϊκό νευρικό κλονισμό στην πίσω αυλή τους ένα βράδυ και επέμενε ότι είδε άνδρες με όπλα.

Η Σερ, η οποία τώρα βγαίνει με τον 36χρονο μουσικό Alexander Edwards, προετοιμάζει το Part 2 των απομνημονευμάτων της αποκαλύπτοντας ότι ήταν ο σκηνοθέτης του «Νονού» Francis Ford Coppola που της έβαλε μια νέα ιδέα στο μυαλό ρωτώντας την: «Γιατί δεν κάνεις ταινίες;».