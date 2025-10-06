Αλλαγή σελίδας στη Vogue: Τέλος η γούνα σε φωτογραφίσεις και διαφημίσεις

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από οργανώσεις για τη στήριξή της στη χρήση γούνας

Φωτ: Getty Images
Το περιοδικό Vogue δεν θα προβάλλει πλέον γούνα από ζώα σε φωτογραφίσεις ή διαφημίσεις, σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που δημοσίευσε η μητρική του εταιρεία Condé Nast.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν λίγες εξαιρέσεις, όπως τις παραδοσιακές πρακτικές ιθαγενών κοινοτήτων, και ισχύουν για όλα τα περιοδικά του ομίλου, ανάμεσά τους τα The New Yorker, Vanity Fair και GQ.

Η απόφαση θεωρείται καθοριστική, ιδίως για τη Vogue, που εδώ και δεκαετίες καθόριζε τις τάσεις της μόδας και αντικατοπτρίζει την οριστική απομάκρυνση της βιομηχανίας από τη χρήση γούνας.

Η δημοτικότητα της γούνας έχει μειωθεί αισθητά την τελευταία δεκαετία. Μεγάλοι οίκοι όπως οι Gucci, Prada, Versace, Michael Kors και Canada Goose έχουν ήδη σταματήσει να τη χρησιμοποιούν, ενώ το περιοδικό Elle επέβαλε πλήρη απαγόρευση σε όλες τις διεθνείς εκδόσεις του το 2021.

Το 2024, ωστόσο, ένα απρόσμενο trend έκανε την εμφάνισή του στο TikTok: το λεγόμενο «mob wives aesthetic», εμπνευσμένο από το ομώνυμο ριάλιτι του VH1 (2011–2016), που παρακολουθούσε τις συζύγους και συντρόφους μαφιόζων στη Νέα Υόρκη. Η αισθητική του βασιζόταν στην υπερβολή, με μεγάλες γούνες, animal prints, χρυσά κοσμήματα, έντονο μακιγιάζ και λαμπερό δέρμα να κάνουν την εμφάνισή τους, σηματοδοτώντας μια ηχηρή αντίδραση στη μίνιμαλ «clean girl» τάση των προηγούμενων ετών.

Το Vogue είχε τότε δημοσιεύσει μια σειρά άρθρων που εξέταζαν τα ηθικά όρια αυτής της «επιστροφής», ακόμη κι όταν οι γούνες ήταν vintage ή συνθετικές. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πρωτοσέλιδα έγραφε: «Η γούνα επέστρεψε. Αυτό είναι πρόβλημα».

Η αλλαγή πολιτικής ήρθε ύστερα από εννιάμηνη εκστρατεία της οργάνωσης Coalition to Abolish the Fur Trade (CAFT), η οποία είχε οργανώσει διαμαρτυρίες έξω από εκδηλώσεις και κατοικίες στελεχών του περιοδικού σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη. Η οργάνωση χαιρέτισε την απόφαση της Condé Nast με ανακοίνωσή της την Κυριακή, κάνοντάς λόγο για «σημαντική νίκη για τα δικαιώματα των ζώων».

Αν και η εκτροφή ζώων για τη βιομηχανία έχει απαγορευθεί σε πολλές χώρες, εκατομμύρια εξακολουθούν να θανατώνονται κάθε χρόνο για τα δέρματά τους, σύμφωνα με τη διεθνή οργάνωση Humane Society International.

Η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα από οργανώσεις για τη στήριξή της στη χρήση γούνας, ακόμη και σε εποχές που η μόδα στρεφόταν αποφασιστικά εναντίον της.

Με πληροφορίες από CNN

