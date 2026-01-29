ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η Οντέσα Αζίον αποχώρησε από το «Deep Cuts» γιατί ο ρόλος απαιτούσε Λατίνα ηθοποιό

Η Αζίον είχε επιλεγεί για τον δεύτερο ρόλο της Ζόι Γκουτιέρες, η οποία στο βιβλίο περιγράφεται ως χαρακτήρας με μεξικανική και εβραϊκή καταγωγή

The LiFO team
Φωτ: EPA, αρχείου
Η ηθοποιός Οντέσα Αζίον αποχώρησε από το νέο φιλμ της A24, Deep Cuts, έπειτα από αντιδράσεις στα social media για το κάστινγκ της.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Χόλι Μπρίκλεϊ και εκτυλίσσεται στις αρχές των 00s, με επίκεντρο τη σχέση δύο συμφοιτητών, της Πέρσι και του Τζο. Η Αζίον είχε επιλεγεί για τον δεύτερο ρόλο της Ζόι Γκουτιέρες, η οποία στο βιβλίο περιγράφεται ως χαρακτήρας με μεξικανική και εβραϊκή καταγωγή.

Αναγνώστες του βιβλίου αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι τον ρόλο θα έπρεπε να τον υποδυθεί ηθοποιός λατινοαμερικανικής καταγωγής. Η 25χρονη ηθοποιός ανακοίνωσε ότι αποχωρεί, παραδεχόμενη πως δεν είχε διαβάσει το μυθιστόρημα πριν συμφωνήσει και ότι όφειλε να έχει δώσει μεγαλύτερη προσοχή στο υπόβαθρο του χαρακτήρα.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Αζίον συμφώνησε με την κριτική, γράφοντας ότι δεν θα ήθελε να πάρει ρόλο που προορίζεται για κάποιον άλλο. Ανέφερε ακόμη ότι αρχικά είχε κάνει οντισιόν για τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Πέρσι, αλλά τελικά της δόθηκε η Ζόι. Όπως σημείωσε, με όσα έμαθε στη συνέχεια για τον χαρακτήρα, δεν μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει στο πρότζεκτ.

Η Αζίον έχει ξεχωρίσει πρόσφατα με το Marty Supreme, όπου εμφανίζεται δίπλα στον Τιμοτέ Σαλαμέ, ενώ έχει συμμετάσχει και στη σειρά του HBO I Love LA. Φέτος είναι υποψήφια στα Actor Awards, όπως ονομάζονται πλέον τα βραβεία που ήταν γνωστά ως Screen Actors Guild Awards, στην κατηγορία β’ γυναικείου ρόλου.

Η ίδια ανέφερε ότι της άρεσε η ιστορία, όμως λόγω άλλων υποχρεώσεων δεν πρόλαβε να διαβάσει το βιβλίο. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να ανταποκριθούν στον ρόλο καλύτερα από την ίδια και δήλωσε πως θα περιμένει να δει ποιος θα επιλεγεί τελικά.

Η παραγωγή του Deep Cuts αναμένεται να ξεκινήσει γυρίσματα τον επόμενο μήνα.

Με πληροφορίες από BBC

