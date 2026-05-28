Η DARA γίνεται η πρώτη Βουλγάρα καλλιτέχνιδα που εισέρχεται στο Billboard Chart

Η νικήτρια της Eurovision 2026 γράφει για άλλη μια φορά ιστορία με το τραγούδι της «Bangaranga»

Φωτογραφία: EPA
Το τραγούδι «Bangaranga» της φετινής νικήτριας της Eurovision, εξελίσσεται σε μεγάλη διεθνή επιτυχία.

Λίγο μετά τη νίκη της Dara, από τη Βουλγαρία, στον διαγωνισμό της, η 27χρονη τραγουδίστρια έγινε η πρώτη Βουλγάρα καλλιτέχνιδα που καταφέρνει να εισέλθει στο Billboard Global 200 chart.

Το τραγούδι «Bangaranga», σε σύνθεση του Δημήτρη Κοντόπουλου, έκανε αυτή την εβδομάδα ντεμπούτο στο παγκόσμιο chart streaming.

Παράλληλα, η DARA βρέθηκε στην 90ή θέση ανάμεσα στους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες παγκοσμίως, σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές.

Η εμφάνιση στον τελικό της Eurovision 2026:

Την Τετάρτη 27 Μαΐου, η τραγουδίστρια ανήρτησε βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, όπου εμφανίζεται να «πηδάει πάνω-κάτω» στον καναπέ της, υψώνοντας προς την κάμερα ένα ποτήρι με κρασί, γιορτάζοντας τη νέα κατάκτηση του τραγουδιού της.

Την ίδια ώρα, μία ερώτηση φαίνεται να τη συνοδεύει παντού: τι σημαίνει τελικά η λέξη «Bangaranga»;

Σε ανάρτηση που έχει καρφιτσωμένη στο Instagram, η DARA εξηγεί ότι η φράση είναι εμπνευσμένη από αρχαίους βουλγαρικούς τελετουργικούς χορευτές, οι οποίοι σύμφωνα με την παράδοση έδιωχναν τα κακά πνεύματα.

Για την ίδια, το «Bangaranga» συμβολίζει την επιλογή της αγάπης αντί του φόβου.

«Είναι ο ανώτερος εαυτός σου που βγαίνει μπροστά - πιο δυνατός από το άγχος, την αμφιβολία, τη ντροπή και το εσωτερικό χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Fairyland: ένα κορίτσι θυμάται τον γκέι μπαμπά της, πριν το AIDS αλλάξει τα πάντα

Η νέα ταινία Fairyland, σε παραγωγή της Σοφία Κόπολα και σκηνοθεσία του Andrew Durham, βασίζεται στο αυτοβιογραφικό βιβλίο της Alysia Abbott για την παιδική της ηλικία με τον γκέι πατέρα της στο Σαν Φρανσίσκο των '70s. Πίσω από τα γκλίτερ, τα φτερά και την μποέμ ελευθερία, ανοίγει μια πιο βαθιά ιστορία: τα παιδιά που μεγάλωσαν μέσα σε queer οικογένειες πριν η επιδημία του AIDS αλλάξει τα πάντ
Στινγκ: Τι συμβαίνει στους άνδρες όταν δεν έχουν πια κάτι να χτίσουν με τα χέρια τους;

Με αφορμή την επιστροφή του μιούζικαλ The Last Ship στο West End, ο Στινγκ μίλησε για τη χαμένη περηφάνια των ναυπηγείων, την αποβιομηχάνιση και την ανδρική ενέργεια που, χωρίς κατεύθυνση, μπορεί να γίνεται τοξική.
Η Ολίβια Ροντρίγκο απαντά στην κριτική για τα babydoll φορέματα: «Έτσι κανονικοποιούμε την παιδοφιλία στην κουλτούρα»

Η τραγουδίστρια μίλησε για τα σχόλια γύρω από τις εμφανίσεις της και είπε ότι τα κορίτσια μεγαλώνουν με την ιδέα πως φταίνε τα ίδια αν οι άνδρες σεξουαλικοποιούν το σώμα τους.
Κιάνου Ριβς: Ζητά επιείκεια για τον σκηνοθέτη που πήρε 11 εκατ. δολάρια από το Netflix και δεν τελείωσε ποτέ τη σειρά του

Ο ηθοποιός έστειλε επιστολή υπέρ του Καρλ Ρινς, σκηνοθέτη του 47 Ronin, ο οποίος πήρε εκατομμύρια από το Netflix για μια σειρά επιστημονικής φαντασίας που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ για την AI στο σινεμά: «Δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή»

Καλεσμένος στο podcast της Μισέλ Ομπάμα και του Κρεγκ Ρόμπινσον, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μίλησε για την AI στο Χόλιγουντ και ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ψυχή».
Δύο αγόρια σε ένα δάσος με γύπες: η νεότητα της Βενεζουέλας σε ένα φωτογραφικό βιβλίο

Στο Venezuelan Youth, η Silvana Trevale φωτογραφίζει παιδιά και εφήβους στη Βενεζουέλα μακριά από τα συνηθισμένα κλισέ της κρίσης: μέσα στην ομορφιά, την αγωνία, την πρόωρη ενηλικίωση και την επιθυμία μιας γενιάς να μη χαθεί.
Soufiane Ababri: ο καλλιτέχνης που ζωγραφίζει την queer επιθυμία από το κρεβάτι

Με αφορμή τη συμμετοχή του στο House of Nisaba του Moderna Museet, ο Soufiane Ababri επιστρέφει στο προσκήνιο με μια ζωγραφική φτιαγμένη από κρεβάτια, χρωματιστά μολύβια, queer σώματα, ανδρική ευαλωτότητα και μετα-αποικιακή μνήμη.
