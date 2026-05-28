O «Οιδίποδας» του Ρόμπερτ Άικ επιστρέφει στη Στέγη

Μετά την περσινή εντυπωσιακή πορεία και τις 46 sold-out παραστάσεις, Οιδίποδαςεπιστρέφει.

Η τραγωδία του Σοφοκλή, στη σύγχρονη, ελεύθερη μεταγραφή της από τον διεθνώς αναγνωρισμένο Βρετανό σκηνοθέτη και θεατρικό συγγραφέα Ρόμπερτ Άικ, γίνεται ένα σκοτεινό, συναρπαστικό πολιτικό‑οικογενειακό θρίλερ, όπου η έννοια της αλήθειας και της ευθύνης δοκιμάζονται στα όριά τους.

«Είναι δουλειά όλων μας ν’ αναζητούμε την αλήθεια κόντρα στο ψέμα»

Μετά τις sold‑out παραστάσεις στο West End του Λονδίνου, στο Broadway της Νέας Υόρκης και στη Στέγη την περσινή σεζόν, ο Οιδίποδας, η βραβευμένη με Olivier σύγχρονη μεταγραφή της τραγωδίας του Σοφοκλή –με 7 υποψηφιότητες για τα βραβεία Tony– επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, από τις 12 Νοεμβρίου 2026, με τον Νίκο Κουρή στον ομώνυμο ρόλο, ενώ η Μαρία Κεχαγιόγλου αναλαμβάνει τον ρόλο της Ιοκάστης και ο Αναστάσιος Γεωργούλας τον ρόλο του Ετεοκλή.

Βραδιά εκλογών. Ένας ικανός ηγέτης, φαβορί της εκλογικής κούρσας. Ένα χρονόμετρο που μετρά αντίστροφα προς τον θρίαμβο. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν μια συντριπτική νίκη. Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές. Μπορεί η ιστορία του Οιδίποδα να μας είναι γνωστή, αυτή όμως τη σύγχρονη ανάγνωση ενός αρχέγονου μύθου δεν την είχαμε φανταστεί. Το έργο του Ρόμπερτ Άικ σε γραπώνει και σε συγκλονίζει. Τι συμβαίνει όταν όλα όσα πίστευες καταρρέουν; Όταν η ίδια σου η ύπαρξη συντρίβεται μπροστά στα μάτια σου;

Το σοφόκλειο δράμα του 428 π.Χ. για την αμείλικτη δύναμη του πεπρωμένου διαβάζεται ξανά μέσα από το πρίσμα της δημόσιας εικόνας, της ευθύνης, της εξουσίας και του ανθρώπινου ορίου. Με αμείωτη ένταση, σαρδόνιο χιούμορ και σκηνές που ακροβατούν ανάμεσα στο πολιτικό θρίλερ και την οικογενειακή τραγωδία, ο Βρετανός θεατρικός συγγραφέας και σκηνοθέτης Ρόμπερτ Άικ –γνωστός στο ελληνικό κοινό από το The Doctor και τη διασκευή στο 1984 του George Orwell– επιστρέφει για δεύτερη σαιζόν στη Στέγη με τον Οιδίποδά του.

Με τον Νίκο Κουρή και τη Μαρία Κεχαγιόγλου στους ρόλους αντίστοιχα, του Οιδίποδα και της Ιοκάστης, τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο ως Κρέoντα και τη Ράνια Οικονομίδου ως Μερόπη (ένα πρόσωπο που εισάγει ο Άικ στο έργο) αλλά και τους Κώστα Νικούλι, Σωκράτη Πατσίκα, Τάκη Σακελλαρίου, Αναστάση Γεωργούλα, Χαρά Γιώτα, Γιάννη Τσουμαράκη και Δανάη-Αρσενία Φιλίδου να συγκροτούν ένα τραπέζι μιας οικογενειακής και πολιτικής συνάθροισης που εκτρέπεται οριστικά.



Σε μετάφραση στα ελληνικά από τον Νίκο Χατζόπουλο, σκηνοθετική επιμέλεια ελληνικής παραγωγής τη Lizzie Manwaring και συνεργάτη σκηνοθέτη για την ελληνική εκδοχή τον Πρόδρομο Τσινικόρη. Φορτισμένη με πολιτική, κοινωνική και υπαρξιακή ένταση, μια ηλεκτρισμένη εκδοχή του μύθου του Οιδίποδα που δεν πρέπει να χάσουμε.

Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

