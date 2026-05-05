Η Μέριλιν Μονρόε όπως δεν χωρούσε στην εικόνα της: ποιήματα και σημειώσεις σε δημοπρασία

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή της, βγαίνουν σε δημοπρασία ποιήματα, χειρόγραφες σημειώσεις, γράμματα, σχέδια και προσωπικά αντικείμενα της Μέριλιν Μονρόε, φωτίζοντας τη γυναίκα πίσω από τον πιο ανθεκτικό μύθο του Χόλιγουντ.

The LiFO team
φωτογραφία: Getty images
Τα ποιήματα και οι χειρόγραφες σημειώσεις της Μέριλιν Μονρόε βγαίνουν σε δημοπρασία, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της σταρ που έγινε μία από τις πιο επίμονες εικόνες του 20ού αιώνα.

Η δημοπρασία του οίκου Heritage Auctions περιλαμβάνει γράμματα, φωτογραφίες, ρούχα, κοσμήματα, σχέδια, ακουαρέλες και προσωπικές σημειώσεις της Μονρόε, πολλά από τα οποία συνδέονται με τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Ανάμεσά τους βρίσκονται χειρόγραφα που μοιάζουν με ημερολογιακές καταγραφές, ποιήματα και μικρές σημειώσεις προς τον εαυτό της.

Το αρχείο προέρχεται από την περιουσία του θεατρικού συγγραφέα Νόρμαν Ρόστεν και της συζύγου του, Χέντα, οι οποίοι υπήρξαν στενοί φίλοι της Μονρόε. Το ζευγάρι τη γνώρισε μέσω του Άρθουρ Μίλερ, ενώ η Χέντα Ρόστεν εργάστηκε αργότερα ως προσωπική βοηθός και γραμματέας της.

Ακουαρέλα της Μέριλιν Μονρόε με τίτλο “Old Woman looking at her hand”, από τη συλλογή των Νόρμαν και Χέντα Ρόστεν. Φωτογραφία: Heritage Auctions

Μέσα από αυτά τα τεκμήρια εμφανίζεται μια Μέριλιν λιγότερο παγιδευμένη στη λάμψη της: μια γυναίκα που έγραφε, ζωγράφιζε, κρατούσε σημειώσεις, αμφέβαλλε και προσπαθούσε να οργανώσει τη φωνή της, την ώρα που το Χόλιγουντ συνέχιζε να οργανώνει την εικόνα της.

Τα αντικείμενα καλύπτουν κυρίως την περίοδο από το 1955 έως το 1962, τα χρόνια στα οποία η Μονρόε επιχειρούσε να ξεφύγει από τον ρόλο της ξανθιάς σταρ και να διεκδικήσει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στη δουλειά και τη ζωή της. Στις σημειώσεις και τα γράμματά της διακρίνεται μια πιο ιδιωτική, πιο εύθραυστη και πιο αποφασισμένη εκδοχή της: όχι μόνο το πρόσωπο που κοιτούσε ο κόσμος, αλλά η γυναίκα που προσπαθούσε να κοιτάξει πίσω.

Στη συλλογή περιλαμβάνονται επίσης προσωπικά τεκμήρια που σχετίζονται με τον Άρθουρ Μίλερ και τον Τζο ΝτιΜάτζιο, δύο από τις πιο γνωστές σχέσεις της ζωής της. Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, το αρχείο προσφέρει μια πιο άμεση ματιά στην εσωτερική ζωή της Μονρόε, πέρα από την εικόνα που διαμόρφωσε γύρω της το Χόλιγουντ.

Η δημοπρασία έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιουνίου 2026, ημέρα κατά την οποία η Μέριλιν Μονρόε θα συμπλήρωνε 100 χρόνια από τη γέννησή της.

Με στοιχεία από Variety και Heritage Auctions.

