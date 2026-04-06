Μέριλιν Μονρόε: Δύο εκθέσεις την τιμούν ως πρωτοπόρο της δημιουργικότητας

Αν και συχνά περιορίζεται στο ρόλο ενός sex symbol ή μιας τραγικής φιγούρας στο επίκεντρο πολλών σκανδάλων, η Μέριλιν Μονρόε ήταν κάτι πολύ πιο ανατρεπτικό, σύμφωνα με δύο εκθέσεις που θα σηματοδοτήσουν αυτό που έχει ονομαστεί «το καλοκαίρι της Μέριλιν».

Με αφορμή την εκατονταετηρίδα από τη γέννησή της, η Μονρόε τιμάται από κορυφαίους βρετανικούς πολιτιστικούς φορείς ως ηθοποιός με οξεία κωμική ευφυΐα, ως έξυπνη δημιουργός της εικόνας της και ως γυναίκα που αναδιαμόρφωσε τις δυνατότητες για τη γυναικεία διασημότητα στον κινηματογράφο.

Μια εκτενής διοργάνωση διάρκειας δύο μηνών στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (BFI) θα αναδείξει τη φιλμογραφία της, ενώ μια ιστορική έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων θα παρουσιάσει την εξέλιξη της εικόνας της.

«Η Μέριλιν Μονρόε ήταν πιθανότατα το μεγαλύτερο αστέρι που είδε ποτέ ο κινηματογράφος και που θα δει ποτέ», δήλωσε η Κίμπερλι Σίχαν, επικεφαλής προγραμματίστρια του BFI, η οποία επιμελήθηκε την ενότητα. «Ήταν η πρωτότυπη "τριπλή απειλή" και της αξίζει μεγάλη αναγνώριση για το ότι διαμόρφωσε μόνη της την εικόνα και τη διασημότητά της».

Η σειρά «Marilyn Monroe: Self Made Star» ξεκινά την 1η Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιουλίου, συγκεντρώνοντας τις πιο διάσημες ερμηνείες της Μονρόε σε τρεις κατηγορίες: «Star Attractions» (μουσικά και κωμωδίες), «Dramatic Turns» (σοβαροί ρόλοι) και «Scene Stealers» (μικρότερες αλλά καθοριστικές εμφανίσεις).

«Ελπίζω το κοινό να ανακαλύψει ή να ξαναανακαλύψει την εκρηκτική παρουσία που προσφέρει σε ταινίες όπως: «Οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές» και «Πώς να παντρευτείς έναν εκατομμυριούχο», καθώς και το συγκινητικό βάθος της ταινίας «Οι αταίριαστοι». Ακόμη και οι μικρότεροι ρόλοι της, με ερμηνείες που κλέβουν την παράσταση σε ταινίες όπως: «Σύγκρουση στη νύχτα» και «Όλα για την Εύα», αποκαλύπτουν το εύρος και τις αποχρώσεις που διέθετε», συμπληρώνει η Σίχαν.

Από τον πρώτο της σημαντικό ρόλο στο Ladies of the Chorus (1948) έως το τελευταίο της ημιτελές έργο Something’s Got To Give (1962), η Μονρόε συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες και ταλαντούχους ηθοποιούς του Χόλιγουντ, χτίζοντας μια καριέρα που κινήθηκε μεταξύ της ζωηρής κωμωδίας και των ολοένα και πιο σύνθετων δραματικών ρόλων.

Το BFI δήλωσε ότι η σειρά προβολών καλεί το κοινό να κοιτάξει πέρα από τον μύθο και να επαναξιολογήσει τη Μονρόε ως πρωτοπόρο δημιουργική δύναμη: μια δυναμική ηθοποιό που αμφισβήτησε το σύστημα των στούντιο, διαμαρτυρήθηκε για τα κακής ποιότητας σενάρια και έγινε η πρώτη γυναίκα από την εποχή του βωβού κινηματογράφου που ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής.

«Για πολλούς, η Μονρόε είναι πρώτα είδωλο και μετά ηθοποιός»

Κεντρικό σημείο της γιορτής αποτελεί η επανέκδοση της ταινίας The Misfits (1961) από την BFI Distribution, της τελευταίας ολοκληρωμένης ταινίας της Μονρόε, σε κινηματογράφους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Σε σκηνοθεσία του Τζον Χιούστον και σενάριο του Άρθουρ Μίλερ, τότε συζύγου της Μονρόε, η ταινία αφηγείται την ιστορία περιπλανώμενων καουμπόηδων και διαλυμένων σχέσεων στην έρημο της Νεβάδα. Η Μονρόε πρωταγωνιστεί δίπλα στον Κλαρκ Γκέιμπλ ως μια πρόσφατα διαζευγμένη γυναίκα που ερωτεύεται έναν απογοητευμένο καουμπόη.

Η Σίχαν είπε ότι η πολιτιστική υπερκάλυψη της Μονρόε συχνά επισκίαζε το έργο της. «Για πολλούς, η Μονρόε είναι πρώτα είδωλο και μετά ηθοποιός», είπε. «Γνωρίζουν την εικόνα, τα κουτσομπολιά, τις τραγωδίες, αλλά μπορεί να μην γνωρίζουν τις ταινίες. Πιστεύω ότι είναι πραγματικά σημαντικό να τις ξαναδούμε, ειδικά τώρα που η εικόνα της έχει μετατραπεί σε εμπορικό προϊόν – χρησιμοποιείται μάλιστα ως ένα από τα πιο συνηθισμένα πρότυπα στις εικόνες που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη. Όταν ξαναβλέπεις τις ταινίες, διακρίνεις τον πραγματικό άνθρωπο πίσω από τον ρόλο.»

Με πληροφορίες από Guardian