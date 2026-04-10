Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν σχεδίασε απλώς τις συλλεκτικές φιάλες της σοδειάς 2023 της Ornellaia. Για τη μοναδική 9λιτρη φιάλη έδωσε μια οδηγία-έργο: να πιεις το κρασί αργά, με κλειστά μάτια, ακούγοντας το θέμα του Νίνο Ρότα από το La Dolce Vita.

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς με το σχέδιό της για τη 9λιτρη φιάλη της Ornellaia. Φωτ.: Marco Anelli
Δεν είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς μια φιάλη κρασιού ως κάτι περισσότερο από ένα πολύτιμο αντικείμενο, μια ετικέτα πολυτελείας ή ένα συλλεκτικό κομμάτι. Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς, όμως, αποφάσισε να της δώσει έναν άλλο ρόλο. Για τη μεγαλύτερη και πιο σπάνια φιάλη της σοδειάς 2023 της Ornellaia, έγραψε μια απλή οδηγία: να πιεις το κρασί αργά, με κλειστά μάτια, ακούγοντας το θέμα του Νίνο Ρότα από το La Dolce Vita.

Αυτή είναι η πιο δυνατή στιγμή της νέας συνεργασίας της Σέρβας καλλιτέχνιδας με το ιταλικό οινοποιείο, στο πλαίσιο του Vendemmia d’Artista, του ετήσιου πρότζεκτ μέσα από το οποίο η Ornellaia προσκαλεί κάθε χρόνο έναν δημιουργό να δώσει τη δική του μορφή στη νέα της σοδειά. Η φετινή έκδοση αφορά το κρασί του 2023, που κυκλοφορεί με τον τίτλο La Vitalità.

Η Αμπράμοβιτς σχεδίασε φιάλες σε τέσσερα μεγέθη. Στις πιο μικρές και πιο συνηθισμένες εκδοχές, αλλά και στις μεγαλύτερες των 3 και 6 λίτρων, χρησιμοποίησε αυτοπροσωπογραφίες της, όπου το πρόσωπό της μοιάζει να χάνεται κάτω από σταφύλια. Η ίδια έχει πει ότι ξεκίνησε από το σταφύλι, από την πιο απλή και αρχική μορφή του κρασιού, και άφησε την εικόνα να χτιστεί σιγά σιγά πάνω στο πρόσωπό της, μέχρι που άρχισε να θυμίζει κάτι σαν σύγχρονη Μέδουσα.

Τα σχέδια της Μαρίνα Αμπράμοβιτς για τη σοδειά 2023 της Ornellaia. Φωτ.: Roberto Quagli / Courtesy Ornellaia

Ομως το πιο παράξενο και πιο ζωντανό σημείο της σειράς βρίσκεται αλλού: στη μοναδική 9λιτρη φιάλη. Εκεί δεν υπάρχει απλώς μια καλλιτεχνική εικόνα, αλλά μια μικρή τελετουργία. Η Αμπράμοβιτς δεν ζητά μόνο να την κοιτάξεις. Σου λέει τι να κάνεις μαζί της. Να κλείσεις τα μάτια. Να πιεις αργά. Να ακούσεις μουσική. Και ξαφνικά το κρασί δεν είναι μόνο γεύση, μπουκάλι και κύρος, αλλά χρόνος, διάθεση και σκηνή.

Η μουσική που διάλεξε η Αμπράμοβιτς είναι το εμβληματικό θέμα του Νίνο Ρότα για το La Dolce Vita του Φεντερίκο Φελίνι. Η ίδια έχει πει ότι το ακούει όταν νιώθει λύπη, γιατί της φτιάχνει αμέσως τη διάθεση. Ετσι, η συγκεκριμένη φιάλη μοιάζει να κουβαλά όχι μόνο ένα κρασί και μια υπογραφή, αλλά και μια πολύ συγκεκριμένη υπόσχεση εμπειρίας.

Η έκδοση Vendemmia d’Artista περιλαμβάνει 100 φιάλες double magnum, 10 imperials και μία μόνο salmanazar, όλες υπογεγραμμένες και αριθμημένες από την Αμπράμοβιτς. Μέρος τους θα δημοπρατηθεί τον Ιούνιο από την Bonhams, με τα έσοδα να πηγαίνουν στο Solomon R. Guggenheim Foundation για την έκθεση Guggenheim Pop: 1960 to Now.

Σε αυτή τη συνεργασία, η Ornellaia κρατά φυσικά το βάρος του ονόματός της και η Αμπράμοβιτς το βάρος της υπογραφής της. Ομως αυτό που μένει πιο έντονα δεν είναι ούτε το prestige ούτε η σπανιότητα.

Είναι η εικόνα μιας φιάλης που, αντί να σου ζητά απλώς να την ανοίξεις, σου ζητά πρώτα να κλείσεις τα μάτια.

