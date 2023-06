Η Lana Del Rey πήγε στο Glastonbury με 30 λεπτά καθυστέρηση και την γιούχαραν- Της έκλεισαν το μικρόφωνο και τραγουδούσε γονατιστή

Μια κάπως αμήχανη εμφάνιση έκανε η Λάνα Ντελ Ρέι, στο μουσικό φεστιβάλ Glastonbury, φτάνοντας το κοινό στο σημείο να την γιουχάρει επειδή έφτασε με παραπάνω από 30 λεπτά καθυστέρηση.

Οι φανς φαίνεται πως αγανάκτησαν περιμένοντας τόση ώρα την τραγουδίστρια, η οποία παραδέχτηκε μάλιστα ότι η εμφάνισή της στη σκηνή καθυστέρησε επειδή «τα μαλλιά μου χρειάζονται πάρα πολύ χρόνο».

«Έχω αργήσει τόσο πολύ που μπορεί να κόψουν το σετ μου», είπε στο κοινό του Glastonbury, με την ώρα να έχει φτάσει λίγο πριν μεσάνυχτα. «Λυπάμαι, τα μαλλιά μου αργούν τόσο πολύ. Αν κόψουν το ρεύμα, ας συνεχίσουμε».

Lana Del Rey apologizing to fans for being late pic.twitter.com/WbITGRDC50 — jude (@jfloridakilos) June 24, 2023

Και αμέσως μετά, το μικρόφωνο και οι οθόνες της Λάνα Ντελ Ρέι έκλεισαν ξαφνικά, με την ίδια να γονατίζει, αφαιρώντας τα ακουστικά από τα αυτιά της.

Το απότομο τέλος ήρθε μόλις μια ώρα αφότου ανέβηκε στη σκηνή για μια από τις πιο πολυαναμενόμενες εμφανίσεις του Σαββατοκύριακου μπροστά σε ένα πλήθος δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Πλάνα που βιντεοσκοπήθηκαν από θαυμαστές την έδειχναν να διαμαρτύρεται στο συνεργείο πάνω στη σκηνή, ενώ παρακαλούσε μάλλον να τελειώσει το σετ της και ταυτόχρονα ακούγονταν έντονες αποδοκιμασίες από το πλήθος.

Στη συνέχεια προσπάθησε να απευθυνθεί στο κοινό, παρά το γεγονός ότι είχε κλείσει το μικρόφωνό της, ενώ λίγο αργότερα ακολούθησαν και οι τεράστιες οθόνες επί σκηνής, οι οποίες ξαφνικά έγιναν μαύρες.

Glastonbury cuts off Lana Del Rey's set at midnight after she started late, so she leads a singalong.#LanaDelRey #Glastonbury pic.twitter.com/uSMtu8Kjfa — Barney Durrant (@Barney71) June 24, 2023

Παρά το γιουχάρισμα, η Λάνα Ντελ Ρέι αποφάσισε να συνεχίσει και κατέβηκε από τη σκηνή ξυπόλητη για να τραγουδήσει μια αυτοσχέδια a cappella εκδοχή του «Summertime Sadness», την οποία άκουσαν ωστόσο μόνο όσοι βρίσκονταν αρκετά.

Όπως ήταν φυσικό, η εμφάνιση της Λάνα Ντελ Ρέι απογοήτευσε πολλούς από τους φανς της. «Είναι χάλια, γιατί προφανώς έκανε λιγότερο από το μισό σετ της σύμφωνα με τους ανθρώπους της ασφάλειας και βασικά ήρθα σε αυτό το φεστιβάλ για να τη δω», είπε η Sasha Watkins στο πρακτορείο ειδήσεων PA Media.

Η 18χρονη από το Λονδίνο δήλωσε ότι παρά το γεγονός ότι η εμφάνιση της Λάνα Ντελ Ρέι ξεκίνησε με μισή ώρα καθυστέρηση, «ήταν μια χαρά και τα πήγαινε περίφημα».

«Μετά φτάνουν περίπου μεσάνυχτα και όλες οι οθόνες μαύρισαν, το μικρόφωνό της έκλεισε, όλα μαύρισαν. Το κοινό άρχισε τότε να τραγουδάει το Video Games... ήταν σαν να το διηύθυνε, το οποίο ήταν αλήθεια καταπληκτικό. Ήρθε και χαιρέτησε τον κόσμο μπροστά», πρόσθεσε.

Lana Del Rey sings Video Games even when her mic cut off ❤️pic.twitter.com/UL8l0bxXKV — lana del rey hq (@LDRHQ) June 24, 2023

Και σαν να μην ήταν αρκετό που έφτασε στη σκηνή με 30 λεπτά καθυστέρηση, η Λάνα Ντελ Ρέι έκανε επίσης ηλεκτρονικό τσιγάρο ανάμεσα στα τραγούδια της - παρά την πολυδιαφημισμένη απαγόρευση των συσκευών αυτών στο φετινό Glastonbury.

Για την ιστορία, τα ευτράπελα με την εμφάνιση της Λάνα Ντελ Ρέι στο Glastonbury έχουν ξεκινήσει πριν από εβδομάδες, όταν διαμαρτυρήθηκε για τη λιγότερο περίοπτη θέση που είχε στην αφίσα του φεστιβάλ σε σχέση με τους headliners της σκηνής Pyramid, Arctic Monkeys, Guns N' Roses και Elton John.

Σε ένα σχόλιο που δημοσίευσε στην ανακοίνωση του Glastonbury στο Instagram, έγραψε: «Ευχαριστώ που ανακοινώσατε ότι ήμουν headliner στην άλλη σκηνή».

Στη συνέχεια φέρεται να μπήκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram για να μοιραστεί την αφίσα, προσθέτοντας: «Λοιπόν, βασικά είμαι headliner στη δεύτερη σκηνή. Αλλά δεδομένου ότι δεν υπήρχε καμία σκέψη για να ανακοινωθεί αυτό, θα δούμε».

Με πληροφορίες από Guardian