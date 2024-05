Πωλήθηκε σε τιμή-ρεκόρ η «χαμένη» κιθάρα του Τζον Λένον

Στην τιμή-ρεκόρ των 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων, πωλήθηκε σε δημοπρασία η 12χορδη κιθάρα Framus Hootenanny του θρυλικού Τζον Λένον.

Αυτή μάλιστα, είναι η πιο ακριβή κιθάρα των Beatles που βγήκε σε δημοπρασία. Η 12χορδη Framus Hootenanny, χρησιμοποιήθηκε στην ηχογράφηση του άλμπουμ αλλά και της ταινίας «Help!» των Beatles το 1965,. Σύμφωνα με τον Guardian, η κιθάρα αγνοούνταν για περισσότερα από 50 χρόνια, καθώς ο Τζον Λένον την είχε χαρίσει στον Σκοτσέζο τραγουδοποιό Γκόρντον Ουάλερ των Peter and Gordon, ο οποίος με την σειρά του την έδωσε σε έναν από τους μάνατζερ του συγκροτήματος.

Μετά από αρκετές δεκαετίες, οι νέοι ιδιοκτήτες ενός σπιτιού στην εξοχή την βρήκαν στη σοφίτα κατά την διάρκεια της μετακόμισής τους και την έβαλαν σε δημοπρασία με αρχική εκτίμηση μεταξύ 485.000 και 647.000 λιρών. Η κιθάρα αγοράστηκε με τηλεφωνική προσφορά στο Hard Rock Cafe της Νέας Υόρκης σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Julien's Auctions.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε την τιμή να πετύχουμε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ με την πώληση της χαμένης κιθάρας Hootenanny του Τζον Λένον. Αυτή η κιθάρα δεν είναι μόνο ένα κομμάτι της μουσικής ιστορίας αλλά και ένα σύμβολο της διαχρονικής κληρονομιάς του» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του οίκου. Οι νότες της κιθάρας, οι οποίες κατασκευάστηκαν από την εταιρεία Framus στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ακούστηκαν στην ταινία «Help!» όταν το κορυφαίο συγκρότημα ερμήνευε το «You've Got to Hide Your Love Away».

Η κιθάρα χρησιμοποιήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων των τραγουδιών «Help!», «It's Only Love», «I've Just Seen a Face», «Girl», καθώς του «Norwegian Wood». Ο συνιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής του οίκου, ανέφερε ότι όταν είχε ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ελέγξει την ταυτότητα του πολύτιμου αντικειμένου, διέσωσε και την θήκη του η οποία είχε πεταχτεί σε έναν κάδο απορριμμάτων.

