Η Ιζαμπέλ Ιπέρ τιμώμενη καλεσμένη στο 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, μία από τις σημαντικότερες μορφές του παγκόσμιου σινεμά και θεάτρου, θα είναι η επίτιμη προσκεκλημένη του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα προβληθεί αφιέρωμα με 15 ταινίες της που αναδεικνύουν την ευρύτητα και τη συνέπεια της υποκριτικής της διαδρομής.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ έχει προταθεί 16 φορές για το βραβείο Σεζάρ, τη σημαντικότερη διάκριση του γαλλικού κινηματογράφου, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Έχει κερδίσει δύο φορές, για την ερμηνεία της στην «Τελετή» (1995) του Κλοντ Σαμπρόλ και στο «Εκείνη» (2016) του Πολ Βερχόβεν. Το «Εκείνη» τής χάρισε επίσης Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου.

Παράλληλα, ανήκει στο κλειστό κλαμπ ηθοποιών που έχουν τιμηθεί και στα τρία μεγάλα φεστιβάλ: στις Κάννες («Βιολέτ Νοζιέρ», 1978 και «Η δασκάλα του πιάνου», 2001), στη Βενετία («Μια υπόθεση γυναικών», 1988 και «Η τελετή», 1995) και στο Βερολίνο («8 γυναίκες», 2002, μαζί με το υπόλοιπο καστ).

Η καριέρα της εκτείνεται και στο θέατρο, όπου έχει συγκεντρώσει εννέα υποψηφιότητες για το βραβείο Μολιέρ και έχει τιμηθεί με το ειδικό βραβείο του θεσμού για τη συνολική της προσφορά.

Η παρουσία της στη Θεσσαλονίκη θεωρείται μία από τις σημαντικότερες διεθνείς προσκλήσεις του Φεστιβάλ τα τελευταία χρόνια. Με περισσότερες από 120 ταινίες στο ενεργητικό της, η Ιπέρ έχει συνεργαστεί με κορυφαίους δημιουργούς όπως οι Μίχαελ Χάνεκε, Κλοντ Σαμπρόλ, Κλερ Ντενί, Φρανσουά Οζόν, Ζαν-Λικ Γκοντάρ και Πολ Βερχόβεν, διαμορφώνοντας μια πορεία σπάνιας συνέπειας και πολυμορφίας.

Κατά την παραμονή της, το Φεστιβάλ θα οργανώσει ειδική ξενάγηση σε ιστορικά μνημεία και θα τη μυήσει στη γαστρονομική παράδοση της Θεσσαλονίκης, δίνοντας και μια τοπική διάσταση στην επίσκεψή της.

Ακολουθούν οι 15 ταινίες του αφιερώματος.

Ιζαμπέλ Ιπέρ: Οι 15 ταινίες του αφιερώματος

Την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, η Ιπέρ θα δώσει ένα ανοιχτό masterclass με τίτλο «Από τη σκηνή στην οθόνη», αφιερωμένο στις διαφορές μεταξύ θεατρικής και κινηματογραφικής ερμηνείας. Τη συζήτηση θα συντονίσει η συγγραφέας Έρση Σωτηροπούλου.

Η διάσημη Γαλλίδα ηθοποιός θα προλογίσει αρκετές από τις ταινίες του αφιερώματος και θα παρουσιάσει την κωμωδία «Copacabana» (2010) του Μαρκ Φιτουσί μαζί με την κόρη της, Λολιτά Σαμά. Επιπλέον, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στους διαπιστευμένους δημοσιογράφους.

«Η πιο πλούσια γυναίκα του κόσμου / The Richest Woman in the World» (2025, Τιερί Κλιφά)

Πολιτικό δράμα εμπνευσμένο από την υπόθεση Μπετανκούρ, με την Ιπέρ στον ρόλο μιας κληρονόμου που μπλέκεται σε σκάνδαλο διαφθοράς. Η Ιπέρ θα προλογίσει την ταινία.

«Η Σιντονί στην Ιαπωνία / Sidonie in Japan» (2023, Ελίζ Ζιράρ)

Μια συγγραφέας ταξιδεύει απρόθυμα στην Ιαπωνία, συναντά το φάντασμα του συζύγου της και βρίσκει έναν νέο έρωτα. Ρομαντικό και μελαγχολικό πορτρέτο επανεκκίνησης.

«Φράνκι / Frankie» (2019, Άιρα Σακς)

Η Ιπέρ υποδύεται διάσημη ηθοποιό που, μαθαίνοντας ότι πεθαίνει, συγκεντρώνει την οικογένεια για τις τελευταίες διακοπές στη Σίντρα. Ένα τρυφερό δράμα για τον χρόνο που τελειώνει.

«Εκείνη / Elle» (2016, Πολ Βερχόβεν)

Αιχμηρό ψυχολογικό θρίλερ: η Μισέλ, θύμα βιασμού, αρνείται να υποταχθεί και αναζητά τον δράστη. Η ταινία χάρισε στην Ιπέρ Χρυσή Σφαίρα και υποψηφιότητα για Όσκαρ. Θα προηγηθεί τιμητική εκδήλωση για την Ιπέρ.

«Η κοιλάδα της αγάπης / Valley of Love» (2015, Γκιγιόμ Νικλού)

Με τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ, ένα road movie για τον θρήνο και τη συμφιλίωση, γυρισμένο στην Κοιλάδα του Θανάτου. Η ταινία βραβεύτηκε για τη φωτογραφία της στα Σεζάρ.

«Ο ήχος της σιωπής / Louder Than Bombs» (2015, Γιοακίμ Τρίερ)

Οικογενειακό δράμα για τη μνήμη και την απώλεια, με την Ιπέρ στον ρόλο διάσημης φωτορεπόρτερ που έχει πεθάνει, αλλά παραμένει παρούσα στις ζωές των δικών της.

«Copacabana» (2010, Μαρκ Φιτουσί)

Παιχνιδιάρικη κωμωδία με την Ιπέρ στον ρόλο της Μπαμπού, που προσπαθεί να επανασυνδεθεί με την κόρη της (Λολιτά Σαμά). Θα παρουσιαστεί από τις δύο ηθοποιούς μαζί.

«Λευκή υπεροχή / White Material» (2009, Κλερ Ντενί)

Στοιχειωτικό δράμα για μια Γαλλίδα ιδιοκτήτρια φυτείας σε αφρικανική χώρα εν μέσω εμφυλίου πολέμου. Από τις πιο ισχυρές αντι-αποικιακές ταινίες του 21ου αιώνα.

«8 γυναίκες / 8 Women» (2002, Φρανσουά Οζόν)

Μουσικό whodunit σε technicolor, με οκτώ μεγάλες σταρ του γαλλικού σινεμά σε μια απολαυστική ίντριγκα. Η Ιπέρ ξεχωρίζει ως θεία Ογκουστίν.

«Η δασκάλα του πιάνου / The Piano Teacher» (2001, Μίχαελ Χάνεκε)

Σκοτεινό και ακατάβλητο ψυχογράφημα για την καταπίεση και την εμμονή. Η ταινία κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο στις Κάννες, με βραβεία ερμηνείας για Ιπέρ και Μπενουά Μαζιμέλ.

«Η τελετή / La Cérémonie» (1995, Κλοντ Σαμπρόλ)

Κοινωνικό θρίλερ εμπνευσμένο από πραγματική υπόθεση· η Ιπέρ βραβεύτηκε με Σεζάρ και το Βραβείο Ερμηνείας στη Βενετία.

«Amateur» (1994, Χαλ Χάρτλεϊ)

Νεο-νουάρ με φιλοσοφική διάθεση, όπου η Ιπέρ ενσαρκώνει μια πρώην καλόγρια που γράφει ερωτική λογοτεχνία και μπλέκεται σε απρόσμενες περιπέτειες.

«Μια υπόθεση γυναικών / Story of Women» (1988, Κλοντ Σαμπρόλ)

Αληθινή ιστορία γυναίκας που έκανε κρυφές αμβλώσεις στη ναζιστική Γαλλία· χάρισε στην Ιπέρ τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία.

«Η πέστροφα / The Trout» (1982, Τζόζεφ Λόουζι)

Πορτρέτο μιας ψυχρής και αινιγματικής γυναίκας που προκαλεί και απορρίπτει τους γύρω της· κομψή σπουδή πάνω στην εξουσία και την επιθυμία.

«Η πύλη της Δύσης / Heaven’s Gate» (1980, Μάικλ Τσιμίνο)

Επικό γουέστερν και αγγλόφωνο ντεμπούτο της Ιπέρ, που αρχικά απέτυχε εμπορικά αλλά σήμερα θεωρείται κλασικό του αμερικανικού σινεμά.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ LIFO PICKS H Ιζαμπέλ Ιπέρ στα γραφεία της Criterion