Μητσοτάκης για Μέση Ανατολή: Η Ευρώπη να πάρει άμεσα μέτρα αν παραταθεί αυτή η κρίση

Στην αναγκαιότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ειδικά στον ενεργειακό τομέα, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός μίλησε με τη δημοσιογράφο Francine Lacqua, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greek Energy: The New Era» που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα. Όπως δήλωσε μεταξύ άλλων, ελπίζει οι στρατιωτικές επιχειρήσεις να τελειώσουν άμεσα, διαφορετικά η Ευρώπη πρέπει να πάρει άμεσα μέτρα, αν παραταθεί αυτή η κρίση.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της άποψης ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα και να απειλεί τους γείτονές του, επισημαίνοντας πως «μας απασχολεί το οικονομικό σοκ και οι συνέπειές του» και συμπληρώνοντας πως «δεν μπορούμε να προβλέψουμε πόσο θα κρατήσει. Ελπίζω όμως να μην κρατήσει πολύ, γιατί θα δημιουργηθούν πολύ μεγαλύτεροι κίνδυνοι αν παραταθεί».

Ακολούθως δήλωσε- αναφερόμενος στα ενεργειακά προβλήματα που προέκυψαν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία- υπάρχει πλέον «μια εμπειρία στην αντιμετώπισή τους. Στην τελευταία κρίση επέμενα ότι πρέπει να μπει ένα όριο στις τιμές του φυσικού αερίου και μας πήρε οκτώ μήνες να το αποφασίσουμε, τώρα πρέπει να είμαστε πιο γρήγοροι, πιο στοχευμένοι για προσωρινές παρεμβάσεις».

Μητσοτάκης: Είναι σημαντικό να έχουμε ασφάλεια και σταθερότητα

«Μπορούμε στην Ελλάδα να υποστηρίξουμε παρεμβάσεις για τους πιο ευπαθείς, ενισχύουμε το διαθέσιμο εισόδημα γιατί έχουμε μία ισχυρή οικονομία. Θα πρέπει να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους για να μην εξαρτάται η Ευρώπη από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Ο κάθετος διάδρομος μας βοήθησε να αναβαθμίσουμε τη θέση μας ως παρόχου ασφάλειας για την Ευρώπη και ενίσχυσε τους δεσμούς μας με τις ΗΠΑ» πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι η χρήση πυρηνικής ενέργειας είναι αναπόφευκτη στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όπου επενδύονται σημαντικά κεφάλαια και είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, δηλώνοντας πως «θα με ενδιέφερε στο μέλλον να μιλήσω και με τους Έλληνες πλοιοκτήτες για να δούμε πόσο μπορεί να εφαρμοστεί και στη ναυτιλία. Θέλουμε η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος για τη Μεσόγειο».

Και συμπλήρωσε ότι υπάρχει έμφαση στη διασύνδεση των νησιών, τονίζοντας ότι είναι κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο. «Έχουμε θέσει ένα πλαφόν σε τιμές προϊόντων για να μην μπορεί κανείς να αισχροκερδήσει, δεν θέλουμε να παρέμβουμε στην αγορά, πέρα από τα προσωρινά μέτρα» πρόσθεσε.

«Δεν δίνω σημασία στις δημοσκοπήσεις, αλλά το κόμμα μου έχει συγκεκριμένο και συγκροτημένο πρόγραμμα, ενώ οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, απλώς θέλουν να μας διώξουν από την εξουσία. Έχω πολύ σαφές σχέδιο για την επόμενη θητεία μου, δεν βλέπω να υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο από άλλους. Είναι σημαντικό να έχουμε ασφάλεια και σταθερότητα, είναι η πρώτη μου προτεραιότητα» συμπλήρωσε.

Ακολούθως ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα social media, ως προς τους περιορισμούς χρήσης από ανήλικους, που πρέπει να γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο πλαίσιο του νόμου, για την προστασία τους.