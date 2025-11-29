Η Γαλλική Κινηματογραφική Βιβλιοθήκη κλείνει προσωρινά τις αίθουσές της μετά από εντοπισμό κοριών

Η Γαλλική Κινηματογραφική Βιβλιοθήκη (Cinémathèque Française), ένας από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της Γαλλίας, ανακοίνωσε ότι κλείνει προσωρινά τις κινηματογραφικές της αίθουσες μετά τον εντοπισμό κοριών και καταγγελίες θεατών ότι δέχθηκαν τσιμπήματα κατά τη διάρκεια προβολών.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε την Παρασκευή, με τον οργανισμό να επιβεβαιώνει ότι οι τέσσερις αίθουσες προβολών θα παραμείνουν κλειστές για έναν μήνα, ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες απολύμανσης και να διασφαλιστεί «ένα πλήρως ασφαλές και άνετο περιβάλλον για το κοινό».

Η υπόθεση είχε αρχίσει να παίρνει δημοσιότητα από τις αρχές Νοεμβρίου, όταν θεατές δήλωσαν σε γαλλικά μέσα ότι είχαν δεχθεί τσιμπήματα από κοριούς σε masterclass της Σιγκούρνι Γουίβερ, της ηθοποιού γνωστής από τις ταινίες Alien και Avatar.

Ένας εξ αυτών περιέγραψε στην εφημερίδα Le Parisien ότι είδε έντομα να «σέρνονται στις καρέκλες και στα ρούχα» των θεατών. Τα περιστατικά προκάλεσαν ανησυχία, με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή ελέγχων από τη διοίκηση της Γαλλικής Κινηματογραφικής Βιβλιοθήκης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, όλα τα καθίσματα θα αποσυναρμολογηθούν και θα υποβληθούν σε επανειλημμένη επεξεργασία με ξηρό ατμό στους 180°C, πριν ελεγχθούν ένα προς ένα από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά. Το ίδιο πρωτόκολλο θα εφαρμοστεί και στα χαλιά των αιθουσών.

Παρότι οι κινηματογραφικές αίθουσες κλείνουν, άλλοι χώροι του θεσμού, όπως η τρέχουσα έκθεση για τον Όρσον Γουέλς, θα παραμείνουν ανοιχτοί στο κοινό.

Το ευρύτερο πρόβλημα με κοριούς στη Γαλλία

Η χώρα έχει αντιμετωπίσει αυξημένα περιστατικά κοριών τα τελευταία χρόνια. Το 2023, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024, η γαλλική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης μετά τον εντοπισμό κοριών σε μέσα μεταφοράς, κινηματογράφους και νοσοκομεία.

Το 2024, οι αρχές είχαν επισημάνει ότι παραπληροφόρηση που διακινήθηκε από λογαριασμούς συνδεόμενους με ρωσικά δίκτυα συνέβαλε στην ένταση του πανικού γύρω από το θέμα.

Οι κοριοί φωλιάζουν συνήθως σε στρώματα, ρούχα και αποσκευές, ενώ τα τσιμπήματά τους προκαλούν ερεθισμούς, φουσκάλες, αλλεργικές αντιδράσεις αλλά και ψυχολογική επιβάρυνση, όπως άγχος και διαταραχές ύπνου.

