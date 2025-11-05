Η Anok Yai είναι το μοντέλο της χρονιάς

Αν και τα Fashion Awards 2025 θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας (British Fashion Council) έκανε φέτος κάτι διαφορετικό, ανακοινώνοντας τον νικητή του τίτλου «Μοντέλο της Χρονιάς» σχεδόν έναν μήνα πριν από την τελετή.

Το πρωί της Τετάρτης, μέσω του λογαριασμού του BFC στο Instagram, αποκαλύφθηκε πως το μοντέλο Anok Yai αναδείχθηκε Μοντέλο της Χρονιάς 2025, ύστερα από μια εντυπωσιακή χρονιά σε πασαρέλες και καμπάνιες.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, η Σουδανή - Αμερικανίδα Yai είχε δυναμική παρουσία στην Εβδομάδα Μόδας της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026, όπου άνοιξε τα σόου των Ferragamo, Coperni και Hugo Boss, ενώ έκλεισε τις επιδείξεις των Ralph Lauren, Fendi, Vetements και Messika.

Παράλληλα, περπάτησε και για Saint Laurent, Mugler, Tom Ford, Calvin Klein, Bottega Veneta και στο ντεμπούτο του Ματιέ Μπλαζύ για τη Chanel.

Εκτός πασαρέλας, η Yai πρωταγωνίστησε σε καμπάνιες του αρώματος Alien του Mugler αλλά και εμπορικών brands όπως η Gap, περπάτησε στη Victoria’s Secret Fashion Show, και εμφανίστηκε στα εξώφυλλα των περιοδικών Perfect, Vogue France και Allure.

Η Anok Yai στην καμπάνια αρώματος Alien του Mugler/Φωτογραφία: X

Η Anok Yai για τη Bottega Veneta/Φωτογραφία: X

Αντί για την παραδοσιακή λίστα πέντε υποψηφίων, φέτος το BFC παρέκαμψε τις υποψηφιότητες, με μια επιτροπή ειδικών να επιλέγει απευθείας τη νικήτρια.

Η τελετή των Fashion Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, ενώ οι υποψηφιότητες είχαν ανακοινωθεί ήδη από τον Ιούλιο.

Με πληροφορίες από Dazed