ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η Anok Yai είναι το μοντέλο της χρονιάς

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, η Anok Yai είχε δυναμική παρουσία στις διεθνείς πασαρέλες αλλά και σε καμπάνιες μεγάλων εταιρειών μόδας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Anok Yai είναι το μοντέλο της χρονιάς Facebook Twitter
Η Anok Yai/Φωτογραφία: X
0

Αν και τα Fashion Awards 2025 θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας (British Fashion Council) έκανε φέτος κάτι διαφορετικό, ανακοινώνοντας τον νικητή του τίτλου «Μοντέλο της Χρονιάς» σχεδόν έναν μήνα πριν από την τελετή.

Το πρωί της Τετάρτης, μέσω του λογαριασμού του BFC στο Instagram, αποκαλύφθηκε πως το μοντέλο Anok Yai αναδείχθηκε Μοντέλο της Χρονιάς 2025, ύστερα από μια εντυπωσιακή χρονιά σε πασαρέλες και καμπάνιες.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δώδεκα μηνών, η Σουδανή - Αμερικανίδα Yai είχε δυναμική παρουσία στην Εβδομάδα Μόδας της Άνοιξης/Καλοκαιριού 2026, όπου άνοιξε τα σόου των Ferragamo, Coperni και Hugo Boss, ενώ έκλεισε τις επιδείξεις των Ralph Lauren, Fendi, Vetements και Messika.

Παράλληλα, περπάτησε και για Saint Laurent, Mugler, Tom Ford, Calvin Klein, Bottega Veneta και στο ντεμπούτο του Ματιέ Μπλαζύ για τη Chanel.

Εκτός πασαρέλας, η Yai πρωταγωνίστησε σε καμπάνιες του αρώματος Alien του Mugler αλλά και εμπορικών brands όπως η Gap, περπάτησε στη Victoria’s Secret Fashion Show, και εμφανίστηκε στα εξώφυλλα των περιοδικών Perfect, Vogue France και Allure.

Η Anok Yai είναι το μοντέλο της χρονιάς Facebook Twitter
Η Anok Yai στην καμπάνια αρώματος Alien του Mugler/Φωτογραφία: X
Η Anok Yai είναι το μοντέλο της χρονιάς Facebook Twitter
Η Anok Yai για τη Bottega Veneta/Φωτογραφία: X

Αντί για την παραδοσιακή λίστα πέντε υποψηφίων, φέτος το BFC παρέκαμψε τις υποψηφιότητες, με μια επιτροπή ειδικών να επιλέγει απευθείας τη νικήτρια.

Η τελετή των Fashion Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Royal Albert Hall του Λονδίνου, ενώ οι υποψηφιότητες είχαν ανακοινωθεί ήδη από τον Ιούλιο.

Με πληροφορίες από Dazed

Πολιτισμός

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Ελβετία προτείνει επίσημα τον λαρυγγισμό ως υποψήφιο για ένταξη στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Πολιτισμός / Η Ελβετία προτείνει τον λαρυγγισμό ως υποψήφιο για ένταξη στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Η Ελβετία έχει τέσσερις επίσημες γλώσσες — γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ρομανσικά — αλλά, όπως λέει η καθηγήτρια Nadja Räss, θα έπρεπε να αναγνωριστεί και μια πέμπτη: ο λαρυγγισμός
LIFO NEWSROOM
«Ο Μισάνθρωπος» του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπουραζάνα

Πολιτισμός / «Ο Μισάνθρωπος» του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπουραζάνα

Με την έμμετρη, αιχμηρή κωμωδία του Μολιέρου «Ο Μισάνθρωπος» θ’ αναμετρηθεί τη χειμερινή σεζόν η ομάδα Aether, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Γιάννη Μπουραζάνα. Τη μετάφραση υπογράφει η Θεοδώρα Τσάμη, η οποία κρατά και τον ρόλο της Αρσινόης.
LIFO NEWSROOM
Λάνθιμος και ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο από την Παλαιστίνη από αύριο στα σινεμά

Πολιτισμός / Λάνθιμος και ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο από την Παλαιστίνη από αύριο στα σινεμά

Η «Bugonia», καθώς και η νοτιοκορεατική ταινία στην οποία βασίστηκε, το νέο πρωταγωνιστικό όχημα της Σίντνεϊ Σουίνι και το σοκαριστικό «Put your Soul on your Hand and walk», που οδήγησε στη δολοφονία της φωτορεπόρτερ Φάτμα Χασόνα από τον ισραηλινό στρατό, ξεχωρίζουν από το κινηματογραφικό πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Λίνα Μενδώνη σε UNESCO για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα: «Καλώ όλα τα κράτη-μέλη να στηρίξουν το αίτημα της Ελλάδας»

Πολιτισμός / Λίνα Μενδώνη σε UNESCO για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα: «Καλώ όλα τα κράτη-μέλη να στηρίξουν το αίτημα της Ελλάδας»

«Πιστεύουμε ακράδαντα πως τα Γλυπτά πρέπει να επανενωθούν στη γενέτειρά τους», τόνισε η υπουργός Πολιτισμού στη Γενική Συνέλευση του οργανισμού
LIFO NEWSROOM
Ξεκίνησαν τα λαμπρά εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου - Live η τελετή δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Πολιτισμός / Ξεκίνησαν τα λαμπρά εγκαίνια του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου - Live η τελετή δίπλα στις Πυραμίδες της Γκίζας

Πάνω από 100.000 εκθέματα, ανάμεσά τους ο θησαυρός του Τουταγχαμών, φιλοξενούνται στο μεγαλύτερο μουσείο παγκοσμίως αφιερωμένο αποκλειστικά σε έναν πολιτισμό
LIFO NEWSROOM
 
 