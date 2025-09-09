ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
The Fashion Awards 2025: Οι Jonathan Anderson, Miuccia Prada, Rick Owens υποψήφιοι για το βραβείο Σχεδιαστής της Χρονιάς

Ιδιαίτερη τιμητική διάκριση θα λάβει ο Ιταλός σχεδιαστής Brunello Cucinelli, για τη συμβολή του στην προώθηση μιας πιο βιώσιμης προσέγγισης στην πολυτελή μόδα

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Dior, Jonathan Anderson/Φωτογραφία: X/Dior
0

Το Βρετανικό Συμβούλιο Μόδας (BCF) ανακοίνωσε τους υποψηφίους για τα φετινά Fashion Awards, τα οποία αναδεικνύουν διεθνείς δημιουργούς αλλά και σχεδιαστές που δραστηριοποιούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Για τον τίτλο του Σχεδιαστή της Χρονιάς θα διαγωνιστούν ο Jonathan Anderson, που ξεχωρίζει τόσο με το προσωπικό του brand JW Anderson όσο και από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στον Dior, η Miuccia Prada για την εξαιρετική της δουλειά στον Miu Miu, οι Αμερικανοί Rick Owens και Willy Chavarria, καθώς και η Βρετανίδα Martine Rose, μία από τις λίγες τοπικές φωνές στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Υποψήφιος είναι και ο Glenn Martens, για το δημιουργικό του έργο στη Diesel και στον Maison Margiela, όπου έχει ήδη αποσπάσει θερμές κριτικές.

Στην κατηγορία Βρετανός Σχεδιαστής Ανδρικής Ένδυσης της Χρονιάς, διεκδικητές είναι οι Craig Green, Grace Wales Bonner και Kiko Kostadinov.

Το BCF, παράλληλα, δίνει βήμα στη νέα γενιά σχεδιαστών μέσω του νέου βραβείου Vanguard (Πρωτοπορίας), το οποίο φέτος αναδεικνύει τα ταλέντα του Aaron Esh και της Dilara Fındıkoğlu.

Ιδιαίτερη τιμητική διάκριση θα λάβει ο Ιταλός σχεδιαστής Brunello Cucinelli, με το Βραβείο Εξαίρετου Επιτεύγματος, για τη συμβολή του στην προώθηση μιας πιο βιώσιμης προσέγγισης στην πολυτελή μόδα.

Η απονομή των Βραβείων θα πραγματοποιηθεί την 1η Δεκεμβρίου στο εμβληματικό Royal Albert Hall του Λονδίνου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ

