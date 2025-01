«Η δύναμη της συνήθειας» και η επιστροφή των Peter Hammill και HAAi στην Αθήνα

ΘΕΑΤΡΟ

Η δύναμη της συνήθειας

Δύο είναι οι έγνοιες του διευθυντή του περιοδεύοντος τσίρκου Καριμπάλντι: αφενός η επιβίωση της μικρής οικογενειακής επιχείρησης και αφετέρου η εδώ και χρόνια προσπάθεια να τελειοποιήσει το «Κουιντέτο της πέστροφας» του Σούμπερτ. Ο Γιάννος Περλέγκας επιστρέφει σκηνοθετικά με την κωμωδία του Τόμας Μπέρνχαρντ.

25/1-9/2, Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, Παρ.-Σάβ. 21:00, Κυρ. 20:30, είσοδος: 10-15 ευρώ

Ζώντας με σχιζοφρένεια

Μας αφορά η ψυχική νόσος; Γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να βρεθείς στην απέναντι πλευρά, του παραλογισμού; Πόσο λεπτή είναι η γραμμή που χωρίζει το λογικό από το παράλογο; Κι όταν η ψυχική νόσος μάς χτυπά την πόρτα, τι κάνουμε; Υπάρχει φως στο σκοτάδι και πώς μπορείς να το βρεις; Η παράσταση επικεντρώνεται στην καθημερινότητα της Αριάδνης, μιας γυναίκας που έχει διαγνωστεί με σχιζοφρένεια από την ηλικία των 23 χρόνων και φιλοξενείται σε ξενώνα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.

23/1-23/2, Θέατρο 104, Eυμολπιδών 41 (μετρό Κεραμεικός), Γκάζι, Τετ.-Πέμ. 21:15, είσοδος: 5-18 ευρώ

Η υψοφοβία ενός κομπάρσου

Η παράσταση, εμπνευσμένη από τη μυθολογία και διανθισμένη με στοιχεία παραλόγου, μεταφέρει διαχρονικά ερωτήματα στην εποχή μας: ποια είναι η θέση μας σε έναν κόσμο που αλλάζει; Πώς αντιμετωπίζουμε την αποξένωση και τις διακρίσεις; Τι σημαίνει ισότητα και συμπερίληψη στον σύγχρονο κόσμο; Ο Νίκος Παπαθανάσης, με τη διεισδυτική του ματιά, δημιουργεί έναν χαρακτήρα που ισορροπεί μεταξύ του γελοίου και του τραγικού, προσκαλώντας το κοινό να γελάσει, να σκεφτεί και να αναλογιστεί τη δική του «υψοφοβία».

24/1-11/4, θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8, Κεραμεικός, Παρ. 21:30, είσοδος: 4-12 ευρώ

Merde!

Πριν από την πρεμιέρα δεν λες ποτέ «καλή επιτυχία!» γιατί είναι, λέει, μεγάλη γρουσουζιά. Αν είσαι Άγγλος, λες «break a leg!» («σπάσε το πόδι σου!»). Αν είσαι Ιταλός, «in bocca al lupo!» («στο στόμα του λύκου!»). Εμείς, εδώ στην Ελλάδα, κρατώντας μια παλιά γαλλική παράδοση, λέμε «σκατά!» (γαλλιστί, «merde!»). Μια μουσική κωμωδία για την «κρυφή κουζίνα» της θεατρικής τέχνης.

24/1-13/4, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου & Βασ. Γεωργίου, Πειραιάς, Τετ.-Κυρ. 20:00, Πέμ.-Σάβ. 21.00, είσοδος: 10-35 ευρώ

Οι Καρέκλες

Ένα ζευγάρι ζει απομονωμένα στον φάρο ενός εγκαταλελειμμένου νησιού και θέλει να μεταδώσει ένα μήνυμα στους καλεσμένους του σχετικά με τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει στη ζωή του. Ο άντρας, καθώς πιστεύει πως δεν είναι καλός ομιλητής, έχει καλέσει έναν επαγγελματία να αναλάβει την εξιστόρηση της ζωής του. Η σκηνή γεμίζει καρέκλες για τους καλεσμένους.

25/1-19/4, θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8, Κεραμεικός, Σάβ. 18:30, είσοδος: 10-14 ευρώ

Πρόβα για τον κόσμο που έρχεται (με τις ντιρεκτίβες του μπαμπά)

Ένας θίασος γυναικών βρίσκεται σε πρόβες για μια παράσταση εμπνευσμένη απ’ τα παραμύθια του σημαντικού δημοσιογράφου και συγγραφέα Τζάνι Ροντάρι. Η νεαρή σκηνοθέτις, όμως, αισθάνεται πως η προσωπικότητα του Ιταλού δημιουργού και του μπαμπά της κάπως μοιάζουν, ακόμα και οι ιστορίες που της έλεγε όταν ήταν παιδί. Ίσως δεν είναι τυχαίο που και ο μπαμπάς της, που δεν ζει πια, ήταν δημοσιογράφος· όπως και η μαμά της.

26/1-2/3, Ρεκτιφιέ, λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 119, Αθήνα, Σάβ. 21:00, Κυρ. 18:30, είσοδος: 10-14 ευρώ

Αντικείμενα

Εμπνευσμένος από την ιστορία των αδελφών Παπέν, δυο υπηρετριών στο Λε Μαν της Γαλλίας που το 1933 κατακρεούργησαν την εργοδότριά τους και την κόρη της, ο Ζαν Ζενέ έγραψε το 1947 το διάσημο έργο του Οι Δούλες, που θεωρείται έως και σήμερα ένα αριστούργημα της παγκόσμιας δραματουργίας. Με αυτό ως αφετηρία, ο Γιάννης Αποσκίτης, ο Γιώργος Κατσής και ο Πάνος Παπαδόπουλος, επιδιώκουν με ένα δικό τους πρωτότυπο κείμενο τη δικαίωση όχι μόνο των αδελφών Παπέν αλλά και μιας ιστορίας που κρύβεται στην υπόθεση, αλλά δεν έχει γραφτεί ακόμα.

3/2-1/4, θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι, Δευτ.-Τρ. 21:00, είσοδος: 12-16 ευρώ

ΟΠΕΡΑ

Η δύναμη του πεπρωμένου

Facebook Twitter Το αριστούργημα του κορυφαίου συνθέτη των αντιθέσεων και του μέτρου, γεμάτο μελωδικές άριες και ντουέτα, ισορροπεί θαυμαστά το δραματικό και τραγικό στοιχείο με το κωμικό.

Η εμβληματική όπερα του Τζουζέπε Βέρντι ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή της αίθουσας Σταύρος Νιάρχος σε μουσική διεύθυνση Πάολο Καρινιάνι και σκηνοθεσία Ροδούλας Γαϊτάνου, με τους Δημήτρη Πλατανιά, Τσέλια Κοστέα και Μαρσέλο Πουέντε στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το αριστούργημα του κορυφαίου συνθέτη των αντιθέσεων και του μέτρου, γεμάτο μελωδικές άριες και ντουέτα, ισορροπεί θαυμαστά το δραματικό και τραγικό στοιχείο με το κωμικό.

26/1-18/2, 19:00, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος-ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα, είσοδος: 15-120 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Peter Hammill

Facebook Twitter Ο τραγουδιστής και ηγετική προσωπικότητα των Van Der Graaf Generator έρχεται για ακόμα μία φορά στην Ελλάδα.

Ένας ζωντανός θρύλος του progressive rock, o τραγουδιστής και ηγετική προσωπικότητα των Van Der Graaf Generator έρχεται για ακόμα μία φορά στην Ελλάδα – δεν χρειάζεται και πολλές συστάσεις. Η πολυετής καριέρα του είναι μία από τις πλέον καινοτόμες στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής και ο ίδιος καταχωρίζεται στη μουσική βίβλο ως ένας από τους πολυγραφότερους συνθέτες.

24/1, 21:00, Ωδείο Αθηνών, λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17, Αθήνα, είσοδος: 25 ευρώ

Bobby Broom, George Kontrafouris & Jason Wastor

Facebook Twitter Φωτ.: Todd Winters

Ο απαράμιλλος κιθαρίστας, που είναι διάσημος για τα περίφημα organ trios του, ιδίως για το «Bobby Broom Organi-Sation», λατρεύει να συνεργάζεται με κορυφαίους οργανίστες, έτσι συναντά στην Αθήνα για τρεις impromptu και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παραστάσεις το σχήμα του κορυφαίου Έλληνα οργανίστα και πιανίστα της τζαζ, Γιώργου Κοντραφούρη. Μια συνεργασία που αναμένεται να κάνει αίσθηση.

24-26/1, 21:30, Half Note Jazz Club, Τριβωνιανού 17, Μετς, είσοδος: από 15 ευρώ

KΛΑΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Στη Γαλλία του ιμπρεσιονισμού

Ο βιολονίστας Διονύσης Βερβιτσιώτης και η πιανίστα Άννη Τότσιου θα ερμηνεύσουν τρία σημαντικά έργα του γαλλικού ρεπερτορίου, συγκεκριμένα τις σονάτες των Francis Poulenc, Claude Debussy και César Franck για βιολί και πιάνο.

25/1, Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, πλατεία Αγ. Γεωργίου, Καρύτση 8

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Fragments of a dollhouse

Facebook Twitter Τα έργα (γλυπτά, ζωγραφικές συνθέσεις, εγκαταστάσεις και υφασμάτινες δημιουργίες) λειτουργούν σαν απομεινάρια ενός αποδομημένου κουκλόσπιτου.

Η Δανάη Τσολάκη μας ταξιδεύει σε έναν κόσμο θραυσμάτων. Τα έργα (γλυπτά, ζωγραφικές συνθέσεις, εγκαταστάσεις και υφασμάτινες δημιουργίες) λειτουργούν σαν απομεινάρια ενός αποδομημένου κουκλόσπιτου. Η αισθητική τους, ντυμένη σε γήινες αποχρώσεις, φέρει έναν τόνο που συγχέεται με τη σάρκα, δημιουργώντας μια ανησυχητική, αλλά μαγευτική οικειότητα.

23/1-15/2, Κέντρο Τεχνών Μετς, Ευγενίου Βουλγάρεως 6, Μετς, Τρ., Πέμ.-Παρ. 17:00-20:30, Tετ., Σάβ. 11:00-15:00

Dreams, fame and the savage

Facebook Twitter Kalup Linzy και James Franco.

Η γκαλερί The Breeder παρουσιάζει την έκθεση «Dreams, fame, and the savage» του διεθνώς αναγνωρισμένου καλλιτέχνη βίντεο και περφόρμανς Kalup Linzy και του υποψήφιου για Όσκαρ ηθοποιού, παραγωγού, συγγραφέα και εικαστικού James Franco.

23/1-22/2, The Breeder, Ιάσονος 45, Μεταξουργείο

CUBA - Ο χρόνος σταμάτησε στον ΤΣΕ

Facebook Twitter Ο φακός του Νίκου Καψιάνη ζωντανεύει την ιδιαίτερη πραγματικότητα της Κούβας μέσα από 100 φωτογραφικά πλάνα.

Κούβα, μια χώρα που συνδυάζει το ρούμι, τα πούρα, τον χορό και το ζεστό χαμόγελο των ανθρώπων με τη φτώχεια και την εγκατάλειψη. Τόπος γεμάτος αντιθέσεις που σε προκαλεί να την αγαπήσεις, να τη μισήσεις – τελικά φεύγεις με την αλήθεια και το ψέμα να συγκρούονται μέσα σου. Ο φακός του Νίκου Καψιάνη ζωντανεύει αυτή την ιδιαίτερη πραγματικότητα μέσα από 100 φωτογραφικά πλάνα. Εικόνες από την Αβάνα, το Τρινιντάντ, το Βαραβέρο και την κουβανική επαρχία μεταφέρουν τον θεατή στην καρδιά μιας χώρας όπου ο χρόνος φαίνεται να έχει σταματήσει τόσο στις πόλεις όσο και στις καρδιές των ανθρώπων στην εποχή του Τσε Γκεβάρα.

24/1-29/1, Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Παρ., Δευτ.-Τετ. 17:30-21:30 Σάβ. 19:00-22:00

Electrified Echoes

Facebook Twitter Yorgos Stamkopoulos, Untitled, 2024, Oil and oil pastel on canvas, 40 × 30 cm, Unique, Courtesy the artist and Callirrhoë, Athens, image © Trevor Good 2024

Η έκθεση εξετάζει θέματα αλλαγής και μεταμόρφωσης, στοχαζόμενη πάνω στην καλλιτεχνική πορεία του Γιώργου Σταμκόπουλου, η οποία συνδέεται άρρηκτα με το πλούσιο πολιτιστικό και μουσικό περιβάλλον του Βερολίνου.

25/1-22/3, Callirrhoë, Σίνα 9, Αθήνα

Όλα τα λάθος μέρη

Facebook Twitter Αθανάσιος Κανάκης Tracing, 2025, μικτή τεχνική, διαστάσεις μεταβλητές

Η σχέση μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που αμφισβητεί παραδοσιακές «χωρικές λογικές». Ζωγραφική, γλυπτική και εγκαταστάσεις οδηγούν τους θεατές σε μια εξερεύνηση τοπίων που συνδυάζουν την οικειότητα με το μη διανοητό. Οι καλλιτέχνες διερευνούν την εγγύτητα και την απόσταση, την απώλεια και την ενσωμάτωση του εαυτού στον χώρο, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου που συχνά τη συνοδεύουν. Επιμέλεια: Πάνος Γιαννικόπουλος.

25/1-22/2, Batagianni Gallery, Αντήνορος 17, Παρ. 16:00-20:00, Σάβ. 11:00-15:00

ΠΑΡΤΙ

HAAi

Facebook Twitter DJ και παραγωγός με έδρα το Λονδίνο, η HAAi είναι μια καλλιτέχνιδα της οποίας η άνοδος ήταν γρήγορη από την αρχή.

Η εκρηκτική Αυστραλιανή DJ και παραγωγός HAAi έρχεται με τη μελωδική technο της για μια εμφάνιση στο Ωδείο Αθηνών από το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας. DJ και παραγωγός με έδρα το Λονδίνο, είναι μια καλλιτέχνιδα της οποίας η άνοδος ήταν γρήγορη από την αρχή. Αφού λάνσαρε δύο EPs –τα «Feel good» και «Motorik voodoo bush doof musik»– που έτυχαν μεγάλης αποδοχής στη δική της εταιρεία, την Coconut Beats, κυκλοφόρησε το «Systems up, windows down» στη Mute το 2019, ενώ το 2020 ακολούθησε το «Put Your Head Above the Parakeets». Μαζί της, η Κ.atou.

26/1, 16:30, Ωδείο Αθηνών, λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου Β’ 17, Αθήνα, είσοδος: από 15 ευρώ

Blend with Chris Liebing

Facebook Twitter Φωτ.: Edith Bergfors

Η ιστορία της techno ξετυλίγεται με το Blend να παρουσιάζει τον ζωντανό θρύλο Chris Liebing. Με τους residents του Blend, Mikee και Manolaco στο support, προετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη ασταμάτητους ρυθμούς, techno soundscapes και πρωτοποριακά beats.

25/1, 23:00, Oddity Club, Ηρακλειδών 61, Θησείο, είσοδος: από 25 ευρώ