Η Αυστρία προχωρά κανονικά με τη Eurovision 2026 παρά το μποϊκοτάζ για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Η Βιέννη θα φιλοξενήσει κανονικά τη Eurovision του 2026, παρά την απόφαση τεσσάρων χωρών να αποσυρθούν από τη διοργάνωση μετά την επιβεβαίωση ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει και του χρόνου.

Το ζήτημα κυριάρχησε στη γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) στη Γενεύη, όπου εγκρίθηκε η παρουσία του Ισραήλ χωρίς να διεξαχθεί σχετική ψηφοφορία.

Οι δημόσιοι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς της Ισπανίας, της Ιρλανδίας, της Σλοβενίας και της Ολλανδίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα μεταδώσουν τους ημιτελικούς και τον τελικό και δεν θα στείλουν συμμετοχές, επικαλούμενοι τη συνεχιζόμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Η Ισπανία, μάλιστα, αποτελεί έναν από τους βασικούς χρηματοδότες του θεσμού.

Παρά το πλήγμα στον προϋπολογισμό, η αυστριακή ORF δήλωσε ότι η διοργάνωση του Μαΐου θα πραγματοποιηθεί κανονικά. Ο γενικός διευθυντής του φορέα, Ρόλαντ Βάισμαν, τόνισε ότι το οικονομικό κενό «έχει ήδη προβλεφθεί» και δεν επηρεάζει την ικανότητα της Βιέννης να φιλοξενήσει το 70ό επετειακό διαγωνισμό. «Ακόμη κι αν υπάρξει μικρή μείωση στα έσοδα, μπορούμε να την καλύψουμε», σημείωσε.

Η Αυστρία ήταν από τις πρώτες χώρες που υποστήριξαν δημόσια τη συμμετοχή του Ισραήλ, μαζί με τη Γερμανία. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βάιντεπουλ, χαιρέτισε την απόφαση της EBU, υπογραμμίζοντας ότι το Ισραήλ «παραδοσιακά ανήκει στον διαγωνισμό» και καλώντας τις χώρες που αποσύρθηκαν «να ξανασκεφτούν τη στάση τους», επισημαίνοντας ότι «η κουλτούρα οφείλει να ενώνει, όχι να λειτουργεί ως πεδίο αντιπαράθεσης».

Η συζήτηση γύρω από πιθανή ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ έκλεισε νωρίς: η συνέλευση ψήφισε μόνο ένα πακέτο νέων κανόνων με στόχο τον περιορισμό κυβερνητικών ή οργανωμένων εκστρατειών υπέρ συγκεκριμένων τραγουδιών, μετά τις ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί για την ψηφοφορία του Μαΐου. Σύμφωνα με την EBU, «η μεγάλη πλειοψηφία» έκρινε πως δεν χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση για αποκλεισμό χώρας. Το 65% των εκπροσώπων υπερψήφισε τις αλλαγές, το 23% τάχθηκε κατά και το 10% απείχε.

Ιρλανδία:«Πράξη αλληλεγγύης» το μποϊκοτάζ

Στην Ιρλανδία, το δημόσιο δίκτυο RTÉ ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό θα ήταν «ασύμβατη» με όσα συμβαίνουν στη Γάζα, ενώ η σλοβενική RTV SLO έκανε λόγο για «απόφαση που τιμά τα 20.000 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους». Η Ολλανδία, μία από τις ιδρυτικές συμμετέχουσες του διαγωνισμού το 1956, τάχθηκε επίσης υπέρ της αποχής. Ο Ιρλανδός πρωθυπουργός, Μιχάιλ Μάρτιν, χαρακτήρισε το μποϊκοτάζ «πράξη αλληλεγγύης».

Ως τώρα καμία άλλη χώρα δεν έχει προσχωρήσει στην αποχή. Η σουηδική SVT, ύστερα από ημέρες αμφιβολιών, επιβεβαίωσε ότι θα λάβει μέρος, κρίνοντας ικανοποιητικές τις νέες δικλείδες για την ψηφοφορία, μεταξύ των οποίων η ενίσχυση της τεχνικής ασφάλειας, ο περιορισμός στις ψήφους ανά χρήστη και η επαναφορά κριτικών επιτροπών στους ημιτελικούς.

Οι υπόλοιπες σκανδιναβικές χώρες (Φινλανδία, Νορβηγία, Δανία και Ισλανδία) εξέφρασαν θετική στάση απέναντι στις αλλαγές. Η ισλανδική RÚV, που είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο αποχής, θα λάβει οριστική απόφαση την ερχόμενη εβδομάδα.

