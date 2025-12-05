Eurovision 2026: Το παρασκήνιο για την απόφαση για το Ισραήλ - Γιατί δεν έγινε ψηφοφορία

Η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Σλοβενία ​​και η Ολλανδία μποϊκοτάρουν την Eurovision 2026 αφού το Ισραήλ έλαβε το πράσινο φως για να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της επόμενης χρονιάς, παρά τις εκκλήσεις αρκετών συμμετεχόντων ραδιοτηλεοπτικών φορέων για τον αποκλεισμό του λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Ο ισπανικός εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, μαζί με επτά άλλες χώρες, είχε ζητήσει επίσημα μυστική ψηφοφορία σε σύνοδο κορυφής ραδιοτηλεοπτικών φορέων στη Γενεύη την Πέμπτη.

«Η προεδρία της EBU απέρριψε το αίτημα του RTVE για συγκεκριμένη ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ. Αυτή η απόφαση αυξάνει τη δυσπιστία του RTVE απέναντι στην οργάνωση του φεστιβάλ και επιβεβαιώνει την πολιτική πίεση που το περιβάλλει», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ισπανίας, Έρνεστ Ουρτασούν, υποστήριξε το μποϊκοτάζ, λέγοντας: «Δεν μπορείς να ξεπλύνεις το Ισραήλ δεδομένης της γενοκτονίας στη Γάζα. Ο πολιτισμός πρέπει να είναι στο πλευρό της ειρήνης και της δικαιοσύνης. Είμαι περήφανος για ένα RTVE που θέτει τα ανθρώπινα δικαιώματα πάνω από οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον».

Eurovision 2026: Γιατί δεν έγινε ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ

Σημειώνεται πως δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ χθες, Πέμπτη 4/12, στη γενική συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), του φορέα που διοργανώνει τον διαγωνισμό.

Αντίθετα, οι συμμετέχοντες ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ψήφισαν μόνο για την εισαγωγή νέων κανόνων που έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίζουν τις κυβερνήσεις και τρίτους από το να προωθούν τραγούδια για να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους.

«Η πλειοψηφία των μελών συμφώνησε ότι δεν υπήρχε ανάγκη για περαιτέρω ψηφοφορία για τη συμμετοχή και ότι ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2026 θα πρέπει να προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, με τις πρόσθετες διασφαλίσεις να έχουν τεθεί σε ισχύ», ανέφερε η EBU σε ανακοίνωσή της.

Eurovision 2026: Ποιες χώρες δεν θα συμμετέχουν

Απαντώντας, ο ιρλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTÉ δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2026 ούτε θα μεταδώσει τον διαγωνισμό. «Το RTÉ θεωρεί ότι η συμμετοχή της Ιρλανδίας παραμένει απαράδεκτη, δεδομένης της τρομερής απώλειας ζωών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης εκεί, η οποία συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τις ζωές τόσων πολλών αμάχων», ανέφερε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας σε ανακοίνωσή του.

Ο ισπανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTVE δήλωσε επίσης ότι δεν θα μεταδώσει τον διαγωνισμό ή τους ημιτελικούς στη Βιέννη τον επόμενο χρόνο, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων ως «ανεπαρκή» και δημιουργώντας «δυσπιστία».

Το BBC ανέφερε ότι θα μεταδώσει τον διαγωνισμό του επόμενου έτους, λέγοντας: «Υποστηρίζουμε τη συλλογική απόφαση που έλαβαν τα μέλη της EBU. Πρόκειται για την επιβολή των κανόνων της EBU και την συμπερίληψη», ανέφερε.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, ο ολλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Avrotros δήλωσε ότι θα αποσυρθεί επίσης από τον διαγωνισμό του επόμενου έτους. «Αφού στάθμισε όλες τις απόψεις, ο Avrotros καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, η συμμετοχή δεν μπορεί να συμβιβαστεί με τις δημόσιες αξίες που είναι θεμελιώδεις για τον οργανισμό μας».

Ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας, RTVSLO- ο πρώτος που απείλησε με μποϊκοτάζ αυτό το καλοκαίρι- δήλωσε ότι η συμμετοχή «θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις αξίες του για ειρήνη, ισότητα και σεβασμό».

Eurovision 2026: Τι αποφάσισε η EBU

Στη συνάντηση της Πέμπτης, τα μέλη της EBU συζήτησαν νέους κανόνες που έχουν σχεδιαστεί για να εμποδίσουν τις κυβερνήσεις και τρίτους να προωθούν τραγούδια για να επηρεάσουν τους ψηφοφόρους.

Ορισμένες χώρες εξέφρασαν ανησυχίες για αθέμιτες μεθόδους προώθησης, αφού το Ισραήλ κατέκτησε την κορυφή της ψηφοφορίας του κοινού στον διαγωνισμό τον περασμένο Μάιο, τερματίζοντας δεύτερο συνολικά, αφού ελήφθησαν υπόψη οι ψήφοι της κριτικής επιτροπής.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στους κανόνες θεωρήθηκαν ως «κλαδί ελιάς» προς τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς που ασκούν κριτική στο Ισραήλ, αλλά φαίνεται ότι κρίθηκαν ανεπαρκείς για τα περισσότερα έθνη που είχαν δηλώσει την προθυμία τους να μποϊκοτάρουν την εκδήλωση.

Το 65% των συνέδρων ψήφισαν υπέρ των αλλαγών στον διαγωνισμό τραγουδιού και δεν δόθηκε περαιτέρω συζήτηση για τη συμμετοχή του Ισραήλ, ενώ το 23% ψήφισε κατά και το 10% απείχε.

Υπέρ των αλλαγών τάχθηκαν ραδιοτηλεοπτικοί φορείς από τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Δανία και την Ισλανδία, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τον διαγωνισμό τραγουδιού.

Σε κοινή δήλωση, δήλωσαν ότι «υποστήριξαν» την απόφαση της EBU να «αντιμετωπίσει κρίσιμες ελλείψεις» στο σύστημα ψηφοφορίας, αλλά πίστευαν ότι ήταν «σημαντικό να διατηρήσουμε έναν συνεχή διάλογο σχετικά με το πώς θα διαφυλάξουμε την αξιοπιστία της EBU και του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στο μέλλον».

Η RÚV της Ισλανδίας, η οποία απείλησε με μποϊκοτάζ νωρίτερα φέτος, δήλωσε ότι θα εξετάσει τη θέση της σε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου την επόμενη Τετάρτη.

Eurovision 2026: Η αντίδραση του Ισραήλ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, χαιρέτισε την απόφαση για τη συμμετοχή της χώρας του, λέγοντας ότι το Ισραήλ «αξίζει να εκπροσωπείται σε κάθε σκηνή σε όλο τον κόσμο».

«Είμαι ευχαριστημένος που το Ισραήλ θα συμμετάσχει για άλλη μια φορά στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και ελπίζω ότι ο διαγωνισμός θα παραμείνει ένας διαγωνισμός που προασπίζει τον πολιτισμό, τη μουσική, τη φιλία μεταξύ των εθνών και τη διασυνοριακή πολιτιστική κατανόηση», έγραψε στο X.

Η Eurovision 2026, η 70ή στην ιστορία της, θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, μετά τη φετινή νίκη του Αυστριακού τραγουδιστή JJ.

Eurovision 2026: Η στάση της Γερμανίας

Ο γερμανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SWR επιβεβαίωσε ότι θα συμμετάσχει.

Στη Γερμανία, κορυφαίοι πολιτικοί είχαν προτείνει ο γερμανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SWR να αποσυρθεί σε ένδειξη αλληλεγγύης σε περίπτωση αποκλεισμού του Ισραήλ. Ο ORF, ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, είχε επίσης δηλώσει ότι ήθελε το Ισραήλ να συμμετάσχει.

Ο SWR δήλωσε πριν από τη συνάντηση ότι το Ισραήλ είχε δικαίωμα να συμμετάσχει στον διαγωνισμό. Ανέφερε ότι ο διαγωνισμός, για δεκαετίες, ήταν «ένας διαγωνισμός που διοργανωνόταν από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της EBU, όχι από κυβερνήσεις» και ότι «ο ισραηλινός ραδιοτηλεοπτικός φορέας Kan πληροί όλες τις προϋποθέσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή» για το 2026.

Η Ρωσία αποκλείστηκε από τη Eurovision μετά την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022. Το Ισραήλ, το οποίο έχει κερδίσει τον διαγωνισμό τέσσερις φορές από το ντεμπούτο του το 1973, συμμετέχει τα τελευταία δύο χρόνια παρά τις διαφωνίες σχετικά με τη συμμετοχή του.

Με πληροφορίες από Guardian