Χρυσές Σφαίρες 2026: Η Nikki Glaser απέτισε φόρο τιμής στον Rob Reiner με έναν ξεχωριστό τρόπο

Ο Rob Reiner τιμήθηκε στις Χρυσές Σφαίρες 2026 από την παρουσιάστρια Nikki Glaser με έναν ξεχωριστό τρόπο στο τέλος της 83ης τελετής απονομής των βραβείων.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε λιγότερο από έναν μήνα μετά τον θάνατο του σκηνοθέτη των «The Princess Bride» και «This Is Spinal Tap», ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε μαζί με τη σύζυγό του,Michelle, από τον ίδιο τον γιο τους, Nick Reiner.

Καθώς ολοκλήρωνε την τελετή, η Glaser φόρεσε ένα καπέλο με την επιγραφή «Spinal Tap» και σχολίασε χαρακτηριστικά για τη βραδιά ότι «This one went to 11». Αυτό, φυσικά, είναι μια αναφορά στο διάσημο απόσπασμα από την κλασική κωμωδία του Reiner «This is Spinal Tap» του 1984, στην οποία οι ενισχυτές της μπάντας φτάνουν στο 11, σε περίπτωση που «χρειαστούν εκείνη την επιπλέον ώθηση για να περάσουν το όριο».

Nikki Glaser gives nod to Rob Reiner with Spinal Tap cap to close out #GoldenGlobes pic.twitter.com/b9rkn8O134 — Deadline (@DEADLINE) January 12, 2026

Οι Χρυσές Σφαίρες ήταν η δεύτερη τελετή βραβείων της φετινής σεζόν που απέτισε φόρο τιμής στον Reiner. Τα Critics Choice Awards, που μεταδόθηκαν στις 4 Ιανουαρίου, αφιέρωσαν επίσης μια στιγμή στη μνήμη του εκλιπόντος σκηνοθέτη, κατά τον εναρκτήριο μονόλογο της παρουσιάστριας Τσέλσι Χάντλερ.

Facebook Twitter Ο Rob Reiner μαζί με τον γιο του, Nick/Φωτογραφία αρχείου: Getty Images

«Όλοι σε αυτή την αίθουσα ξέρουν ότι ο πιο καλός άνθρωπος στο Χόλιγουντ ήταν ο Rob Reiner», είπε η Χάντλερ στο κοινό. «Όποιος έχει περάσει χρόνο με τον Rob Reiner ξέρει ότι από την πρώτη στιγμή ένιωθες πως ήταν ένας παλιός φίλος όταν μιλούσες μαζί του. Ήταν παρών, ήταν συγκεντρωμένος και ήταν αστείος, και σου έκανε άπειρες ερωτήσεις — είτε μιλούσατε για πολιτική, είτε για κινηματογράφο, είτε για τις τελευταίες τάσεις ομορφιάς. Ήταν απόλυτα μέσα σε όλα. Αφού του έστειλα μήνυμα πριν από λίγους μήνες για να τον ευχαριστήσω για το δείπνο, μου απάντησε: “Περάσαμε τόσο ωραία μαζί σου χθες το βράδυ. Ευχαριστώ που μας εξήγησες τόσα πολλά για την πλαστική χειρουργική. Ήταν πολύ διαφωτιστικό.”»

«Ο Rob και η Michelle ήταν ακούραστοι στις προσπάθειές τους για τόσες σημαντικές υποθέσεις, όλες βασισμένες σε μια απλή ιδέα: την ευπρέπεια και το ότι πρέπει να προσέχουμε ο ένας τον άλλον», συνέχισε η Χάντλερ. «Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε πως χρειαζόμαστε σίγουρα περισσότερο από αυτό. Ας χρησιμοποιήσουμε, λοιπόν, τη σημερινή βραδιά ως υπενθύμιση αυτής της ευπρέπειας και ως υπενθύμιση όλων όσων εκπροσωπούσαν και για τα οποία πάλεψαν τόσο σκληρά ο Rob και η Michelle».