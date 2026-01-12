ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Χρυσές Σφαίρες 2026: Η Nikki Glaser απέτισε φόρο τιμής στον Rob Reiner με έναν ξεχωριστό τρόπο

Η παρουσιάστρια της βραδιάς έκανε μία ιδιαίτερη αναφορά στον σκηνοθέτη που δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι του τον περασμένο Δεκέμβριο

The LiFO team
The LiFO team
Χρυσές Σφαίρες 2026: Η Glaser απέτισε φόρο τιμής στον Rob Reiner με έναν ξεχωριστό τρόπο Facebook Twitter
Η Nikki Glaser φορώντας το καπέλο με την επιγραφή Spinal Tap/Φωτογραφία: X
0

Ο Rob Reiner τιμήθηκε στις Χρυσές Σφαίρες 2026 από την παρουσιάστρια Nikki Glaser με έναν ξεχωριστό τρόπο στο τέλος της 83ης τελετής απονομής των βραβείων.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε λιγότερο από έναν μήνα μετά τον θάνατο του σκηνοθέτη των «The Princess Bride» και «This Is Spinal Tap», ο οποίος φέρεται να δολοφονήθηκε μαζί με τη σύζυγό του,Michelle, από τον ίδιο τον γιο τους, Nick Reiner.

Καθώς ολοκλήρωνε την τελετή, η Glaser φόρεσε ένα καπέλο με την επιγραφή «Spinal Tap» και σχολίασε χαρακτηριστικά για τη βραδιά ότι «This one went to 11». Αυτό, φυσικά, είναι μια αναφορά στο διάσημο απόσπασμα από την κλασική κωμωδία του Reiner «This is Spinal Tap» του 1984, στην οποία οι ενισχυτές της μπάντας φτάνουν στο 11, σε περίπτωση που «χρειαστούν εκείνη την επιπλέον ώθηση για να περάσουν το όριο».

Οι Χρυσές Σφαίρες ήταν η δεύτερη τελετή βραβείων της φετινής σεζόν που απέτισε φόρο τιμής στον Reiner. Τα Critics Choice Awards, που μεταδόθηκαν στις 4 Ιανουαρίου, αφιέρωσαν επίσης μια στιγμή στη μνήμη του εκλιπόντος σκηνοθέτη, κατά τον εναρκτήριο μονόλογο της παρουσιάστριας Τσέλσι Χάντλερ.

Χρυσές Σφαίρες 2026: Η Nikki Glaser απέτισε φόρο τιμής στον Rob Reiner με έναν ξεχωριστό τρόπο Facebook Twitter
Ο Rob Reiner μαζί με τον γιο του, Nick/Φωτογραφία αρχείου: Getty Images

«Όλοι σε αυτή την αίθουσα ξέρουν ότι ο πιο καλός άνθρωπος στο Χόλιγουντ ήταν ο Rob Reiner», είπε η Χάντλερ στο κοινό. «Όποιος έχει περάσει χρόνο με τον Rob Reiner ξέρει ότι από την πρώτη στιγμή ένιωθες πως ήταν ένας παλιός φίλος όταν μιλούσες μαζί του. Ήταν παρών, ήταν συγκεντρωμένος και ήταν αστείος, και σου έκανε άπειρες ερωτήσεις — είτε μιλούσατε για πολιτική, είτε για κινηματογράφο, είτε για τις τελευταίες τάσεις ομορφιάς. Ήταν απόλυτα μέσα σε όλα. Αφού του έστειλα μήνυμα πριν από λίγους μήνες για να τον ευχαριστήσω για το δείπνο, μου απάντησε: “Περάσαμε τόσο ωραία μαζί σου χθες το βράδυ. Ευχαριστώ που μας εξήγησες τόσα πολλά για την πλαστική χειρουργική. Ήταν πολύ διαφωτιστικό.”»

«Ο Rob και η Michelle ήταν ακούραστοι στις προσπάθειές τους για τόσες σημαντικές υποθέσεις, όλες βασισμένες σε μια απλή ιδέα: την ευπρέπεια και το ότι πρέπει να προσέχουμε ο ένας τον άλλον», συνέχισε η Χάντλερ. «Νομίζω ότι μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε πως χρειαζόμαστε σίγουρα περισσότερο από αυτό. Ας χρησιμοποιήσουμε, λοιπόν, τη σημερινή βραδιά ως υπενθύμιση αυτής της ευπρέπειας και ως υπενθύμιση όλων όσων εκπροσωπούσαν και για τα οποία πάλεψαν τόσο σκληρά ο Rob και η Michelle».

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρυσές Σφαίρες 2026: Τα καλύτερα αστεία διά στόματος Nikki Glaser

It's Viral / Χρυσές Σφαίρες 2026: «Λίο, συγγνώμη, είναι φτηνό» - Τα καλύτερα αστεία διά στόματος Nikki Glaser

Με καυστικό χιούμορ, ατάκες χωρίς φίλτρο και «στόχο» σχεδόν κάθε μεγάλο όνομα του Χόλιγουντ, η Nikki Glaser άνοιξε τις Χρυσές Σφαίρες με έναν εναρκτήριο μονόλογο που συζητήθηκε όσο λίγες στιγμές της 83ης τελετής
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΙΑ ΣΚ - Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ενδείξεις ρωμαϊκού βιομηχανικού κέντρου στην Αγγλία

Πολιτισμός / Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ενδείξεις ρωμαϊκού βιομηχανικού κέντρου στην Αγγλία

Η ανακάλυψη περισσότερων από 800 ακονόλιθων, που χρησιμοποιούνταν για το ακόνισμα όπλων, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αρχαιολογικές ανακαλύψεις στη βόρεια Αγγλία τον τελευταίο αιώνα
THE LIFO TEAM
ΥΠΠΟ: Ανάδειξη του Διατειχίσματος στον αρχαιολογικό χώρο των Δυτικών Λόφων της Ακρόπολης

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Ανάδειξη του Διατειχίσματος στον αρχαιολογικό χώρο των Δυτικών Λόφων της Ακρόπολης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα προστασίας και ανάδειξης των σωζόμενων τμημάτων του Διατειχίσματος, με στόχο την αντιμετώπιση δομικών προβλημάτων, την αποτροπή περαιτέρω φθορών και την καλύτερη ερμηνεία του μνημείου στο κοινό
THE LIFO TEAM
Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ο Σον Μπέικερ και η Ντομινίκ Σεζάρ από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Κάμπερμπατς, Μπέικερ και Ντομινίκ Σεζάρ από αύριο στους κινηματογράφους

Ο Βρετανός ηθοποιός πρωταγωνιστεί στη διασκευή ευπώλητου βιβλίου, ο οσκαρικός δημιουργός υπογράφει σενάριο και παραγωγή του «Left-Handed Girl», ενώ ο Αλέξανδρος Ρήγας επισκέπτεται ξανά την ημιτελή σειρά «Τι Ψυχή θα παραδώσεις Μωρή».
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 