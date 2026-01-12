Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι μεγάλοι νικητές της 83ης απονομής

Οι Χρυσές Σφαίρες (Golden Globes) αποτελούν ένα από τα πιο προβεβλημένα και επιδραστικά βραβεία της παγκόσμιας βιομηχανίας του θεάματος, σηματοδοτώντας κάθε χρόνο την έναρξη της «σεζόν των βραβείων».

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, όπου βραβεύτηκαν οι κορυφαίες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων 12 μηνών.

Το One Battle After Another και το Hamnet απέσπασαν τα κορυφαία βραβεία στις κινηματογραφικές κατηγορίες, ενώ στην τηλεόραση το Adolescence του Netflix συνέχισε το νικηφόρο σερί του.

Ακολουθεί η λίστα με τους νικητές/τριες:

Κινηματογράφος

Wagner Moura makes #GoldenGlobes history as the first Brazilian to win Best Actor in a Drama for The "Secret Agent," closing his speech with a heartfelt message to Brazil. pic.twitter.com/RBZxnAhpxF

Timothée Chalamet thanks Kevin O'Leary, the cast of #MartySupreme, and Kylie Jenner during his #GoldenGlobes acceptance speech.



“If you would have told me when I was 19 years old that I would be thanking Mr. Wonderful from ‘Shark Tank’…” pic.twitter.com/s7SW9RuUSg