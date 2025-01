Χρυσές Σφαίρες 2025: Θριάμβευσαν «Emilia Perez», «Shogun» και «Brutalist» - Όλοι οι νικητές

Οι Χρυσές Σφαίρες του 2025 έλαμψαν για άλλη μια χρονιά, απονέμοντας βραβεία σε ταινίες και σειρές που ξεχώρισαν για τη δημιουργικότητα και την πρωτοτυπία τους. Οι ιστορικές επικές αφηγήσεις και οι καινοτόμες προσεγγίσεις κυριάρχησαν στη βραδιά, με τις ταινίες The Brutalist και Emilia Pérez να αναδεικνύονται ως οι μεγάλες νικήτριες.

Η ταινία Emilia Pérez, ένα μοναδικό μιούζικαλ που αφηγείται την ιστορία ενός βαρόνου ναρκωτικών που υποβάλλεται σε επέμβαση αλλαγής φύλου, απέσπασε τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του Καλύτερου Μιούζικαλ ή Κωμωδίας. Η ταινία The Brutalist, που εξερευνά την εμπειρία των μεταναστών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, κέρδισε το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Ταινίας, ενώ τιμήθηκαν και ο σκηνοθέτης Μπρέιντι Κόρμπετ και ο πρωταγωνιστής Έιντριαν Μπρόντι.

Ο Μπρόντι, εμφανώς συγκινημένος, συνέδεσε τον χαρακτήρα του, έναν επιζώντα του Ολοκαυτώματος, με την εμπειρία της οικογένειάς του ως μεταναστών. «Ελπίζω αυτό το έργο να δώσει φωνή σε όσους παλεύουν με ανυπέρβλητες προκλήσεις», δήλωσε.

Η Φερνάντα Τόρες έκανε την έκπληξη, κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Δραματική Ταινία για την ερμηνεία της στη βραζιλιάνικη ταινία I’m Still Here, ενώ η Ντέμι Μουρ, με την επιστροφή της στην ταινία The Substance, απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμωδία.

Στον χώρο της τηλεόρασης, η σειρά Shogun του FX και Hulu, που διαδραματίζεται στην Ιαπωνία της φεουδαρχικής εποχής, κυριάρχησε με τέσσερα βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Καλύτερης Δραματικής Σειράς. Οι πρωταγωνιστές Χιρογιούκι Σανάδα και Άννα Σαουάι απέσπασαν βραβεία για τις εξαιρετικές τους ερμηνείες.

Η Τζιν Σμαρτ και ο ζέρεμι Άλεν Γουάιτ κέρδισαν τα βραβεία για τις καλύτερες ερμηνείες σε κωμωδίες, με τη Σμαρτ να αστειεύεται: «Δεν περίμενα ποτέ ότι θα είμαι τόσο χαρούμενη που με αποκαλούν “hack”».

Η σειρά Baby Reindeer του Netflix απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Μίνι Σειράς, ενώ ο Κόλιν Φάρελ και η Τζόντι Φόστερ τιμήθηκαν για τις ερμηνείες τους στις σειρές The Penguin και True Detective: North Country αντίστοιχα.

Η οικοδέσποινα της βραδιάς, Νίκι Γκλέιζερ, προσέφερε καυστικά σχόλια για τη βιομηχανία, αγγίζοντας θέματα όπως οι πολιτικές εξελίξεις και οι οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει το Χόλιγουντ.

«Πρώτα ο COVID διέλυσε την παραγωγή. Έπειτα, οι απεργίες και η ανατροπή των επιχειρηματικών μοντέλων έφεραν τα πάνω κάτω», είπε, προσθέτοντας: «Και όμως, είμαστε εδώ, γιορτάζοντας την τέχνη που μας εμπνέει».

Παρά τις πρόσφατες προκλήσεις και αντιπαραθέσεις, η ανανεωμένη τελετή ανέδειξε τη δέσμευση της διοργάνωσης στη διαφορετικότητα και την ένταξη. Με ένα πιο ποικιλόμορφο σώμα ψηφοφόρων, τα βραβεία φέτος κατέδειξαν την ανθεκτικότητα της τέχνης και τη δύναμη των ιστοριών.

Λίστα νικητών Χρυσών Σφαιρών 2025

Καλύτερη Ταινία - Δράμα The Brutalist (A24) (Νικητής)

(A24) (Νικητής) A Complete Unknown (Searchlight Pictures)

Conclave (Focus Features)

Dune: Part Two (Warner Bros. Pictures)

Nickel Boys (Orion Pictures / Amazon MGM Studios)

September 5 (Paramount Pictures) Καλύτερη Ταινία - Μιούζικαλ ή Κωμωδία Anora (NEON)

Challengers (Amazon MGM Studios)

Emilia Pérez (Netflix) (Νικητής)

(Netflix) (Νικητής) A Real Pain (Searchlight Pictures)

The Substance (MUBI)

Wicked (Universal Pictures) Καλύτερη Ταινία - Κινουμένων Σχεδίων Flow (Sideshow / Janus Films) (Νικητής)

(Sideshow / Janus Films) (Νικητής) Inside Out 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Memoir of a Snail (IFC Films)

Moana 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (Netflix)

The Wild Robot (Universal Pictures) Κινηματογραφικό και Εμπορικό Επίτευγμα Alien: Romulus (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Beetlejuice Beetlejuice (Warner Bros. Pictures)

Deadpool & Wolverine (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Gladiator II (Paramount Pictures)

Inside Out 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Twisters (Universal Pictures)

Wicked (Universal Pictures) (Νικητής)

(Universal Pictures) (Νικητής) The Wild Robot (Universal Pictures) Καλύτερη Ταινία - Ξενόγλωσση All We Imagine as Light (Sideshow / Janus Films) – ΗΠΑ/Γαλλία/Ινδία

Emilia Pérez (Netflix) – Γαλλία (Νικητής)

(Netflix) – Γαλλία (Νικητής) The Girl with the Needle (MUBI) – Πολωνία/Σουηδία/Δανία

I’m Still Here (Sony Pictures Classics) – Βραζιλία

The Seed of the Sacred Fig (NEON) – ΗΠΑ/Γερμανία

Vermiglio (Sideshow / Janus Films) – Ιταλία Καλύτερη Ερμηνεία από Ηθοποιό σε Δράμα Pamela Anderson (The Last Showgirl)

Angelina Jolie (Maria)

Nicole Kidman (Babygirl)

Tilda Swinton (The Room Next Door)

Fernanda Torres (I’m Still Here) (Νικήτρια)

(I’m Still Here) (Νικήτρια) Kate Winslet (Lee) Καλύτερη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Δράμα Adrien Brody (The Brutalist) (Νικητής)

(The Brutalist) (Νικητής) Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Daniel Craig (Queer)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

Sebastian Stan (The Apprentice) Καλύτερη Ερμηνεία από Ηθοποιό σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία Amy Adams (Nightbitch)

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (The Substance) (Νικήτρια)

(The Substance) (Νικήτρια) Zendaya (Challengers) Καλύτερη Ερμηνεία από Άνδρα Ηθοποιό σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία Jesse Eisenberg (A Real Pain)

Hugh Grant (Heretic)

Gabriel LaBelle (Saturday Night)

Jesse Plemons (Kinds of Kindness)

Glen Powell (Hit Man)

Sebastian Stan (A Different Man) (Νικητής) Καλύτερη Σκηνοθεσία Ταινίας Jacques Audiard (Emilia Pérez)

Sean Baker (Anora)

Edward Berger (Conclave)

Brady Corbet (The Brutalist) (Νικητής)

(The Brutalist) (Νικητής) Coralie Fargeat (The Substance)

Payal Kapadia (All We Imagine as Light)