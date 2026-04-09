ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
H Συλλογή Κωστάκη στην Εθνική Πινακοθήκη

Έργα από την πολύτιμη Συλλογή Κωστάκη του MOMUS θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε το επόμενο διάστηα στην Αθήνα.

The LiFO team
H Συλλογή Κωστάκη στην Εθνική Πινακοθήκη
Ελ Λισίτσκι, [Περιοχή Σμολένσκ (Ρωσική Αυτοκρατορία, σημ. Ρωσία) 1890 – Μόσχα (ΕΣΣΔ, σημ. Ρωσία) 1941]. Μελέτη για το Μνημείο της Ρόζας Λούξεμπουργκ, 1919-1920. Μελάνι, μολύβι και γκουάς σε χαρτί, 10 × 10,1 εκ.. MOMUS-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη. Αρ. έργου 440.80
0

Η Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, σε συνεργασία με το MOMUS - Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης - Συλλογή Κωστάκη, παρουσιάζει την επετειακή έκθεση με τίτλο Ο Κόσμος της Πρωτοπορίας. Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος, η οποία σηματοδοτεί τη συμπλήρωση τριάντα ετών από την πρώτη μεγάλη παρουσίαση της Συλλογής Κωστάκη στην Ελλάδα. 

Η νέα έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη επανεξετάζει τη Συλλογή Κωστάκη μέσα από το πρίσμα της σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος, μια θεματική που στη Ρωσία των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα αποτέλεσε κρίσιμο πεδίο καλλιτεχνικής έρευνας. Η έκθεση αναδεικνύει, μέσα από τρεις θεματικές και επιλογή έργων από τη συλλογή και το αρχείο Κωστάκη, τη μετάβαση από τον κανόνα στο πείραμα, από τη σύμβαση στην ουτοπία, καθώς η τέχνη συνομιλεί με τις πολιτικές, ιδεολογικές και αισθητικές αναζητήσεις της εποχής. 

Ο κόσμος της Πρωτοπορίας: Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος
Ιβάν Κλιουν, [Mόσχα (Ρωσική Αυτοκρατορία, σημ. Ρωσία) 1873 – Μόσχα (ΕΣΣΔ, σημ. Ρωσία) 1943]. Χωρίς τίτλο, 1918. Μολύβι, ακουαρέλα και γκουάς σε χαρτί, 23,3 × 19 εκ.. MOMUS-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη. Αρ. έργου 805.79 recto - 451

Οι τρεις θεματικές της έκθεσης, Πόλη, Φύση και Σύμπαν, εξετάζουν τη σχέση του Ανθρώπου με τον κατασκευασμένο (Πόλη), τον οργανικό (Φύση) και τον ανεξερεύνητο χώρο (Σύμπαν), φωτίζοντας τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της ρωσικής πρωτοπορίας ανάμεσα στο πείραμα, την τεχνολογική πρόοδο και την ουτοπία. 

Στην ενότητα για την Πόλη θα παρουσιαστούν έργα που αναφέρονται σε μια νέα οργάνωση του χώρου και των χρηστικών αντικειμένων, μέσα από την ανάδειξη της καθαρής φόρμας και τη μινιμαλιστική χρήση των υλικών. Οι μοντέρνοι καιροί αλλάζουν την αντίληψη του ωραίου, ενώ η τεχνολογία αλλάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Μέσα από την αισθητική του Κονστρουκτιβισμού προκύπτουν νέες προτάσεις αρχιτεκτονικής, γραφιστικού και βιομηχανικού σχεδιασμού, ένδυσης και πρακτικότητας της ζωής που επηρεάζουν και τις σχέσεις των φύλων.

Ο κόσμος της Πρωτοπορίας: Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος
Ιβάν Κλιουν, [Mόσχα (Ρωσική Αυτοκρατορία, σημ. Ρωσία) 1873 – Μόσχα (ΕΣΣΔ, σημ. Ρωσία) 1943], Χωρίς τίτλο (εσωτερικός χώρος), 1925 Λάδι σε καμβά, 69 × 51 εκ.. MOMUS-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη., Αρ. έργου C538-96

Στην ενότητα για τη Φύση θα παρουσιαστούν έργα που αναφέρονται στην αέναη κίνηση και τον αυτόνομο βιολογικό ρυθμό της οργανικής ύλης που περιβάλλει τον Άνθρωπο στη Γη. Από τη συμβολιστική δύναμη της Φύσης που υποτάσσει τον Άνθρωπο, στη Φύση που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ζωής, οι καλλιτέχνες της Οργανικής Σχολής έθεσαν ως αποστολή τους να επαναφέρουν τη Φύση στην τέχνη, μέσα από παρατηρήσεις και πειράματα που κάνουν πιο κατανοητό τον τρόπο που αλλάζει η εικόνα ενός φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση με τις αλλαγές του φωτός και της θερμοκρασίας, και ενέταξαν στην καλλιτεχνική πρακτική την οργανική κίνηση και τον ήχο.

Ο κόσμος της Πρωτοπορίας: Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος
Λιουμπόβ Ποπόβα, [Ιβάνοβσκοε (Ρωσική Αυτοκρατορία, σημ. Ρωσία) 1889 – Μόσχα (ΕΣΣΔ, σημ. Ρωσία) 1924]. Χωροδυναμική κατασκευή, 1921. Λάδι σε κοντραπλακέ, 71,1 × 64,3 εκ.. MOMUS-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη. Αρ. έργου 179.78-86

Στην ενότητα για το Σύμπαν θα παρουσιαστούν έργα που σχετίζονται με τις ουτοπικές εξερευνήσεις και το όραμα της γνωριμίας με «άλλους τόπους», τη διερεύνηση του διαστήματος και την αναπαράσταση της κοσμικής ύλης με στοιχεία ταυτόχρονα φαντασιακά και επιστημονικά, που οδηγούν σε νέες κοσμοθεωρίες και φιλοσοφικές θεωρήσεις για τη ζωή και την τέχνη. Η προσέγγιση και κατανόηση της αθέατης πλευράς του κόσμου, όπως είναι λ.χ. ο άπειρος χώρος του σύμπαντος, έχουν μια φιλοσοφική διάσταση που αναπτύσσεται σε καλλιτεχνικά κινήματα, όπως είναι ο Σουπρεματισμός και ο Κοσμισμός, αλλά συνυπάρχουν και με τις επιστημονικές προσεγγίσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της συνύπαρξης δημιουργεί εκρηκτικές συνθέσεις στην τέχνη.

Ο κόσμος της Πρωτοπορίας: Πόλη, Φύση, Σύμπαν, Άνθρωπος
Λιουμπόβ Ποπόβα, [Ιβάνοβσκοε (Ρωσική Αυτοκρατορία, σημ. Ρωσία) 1889 – Μόσχα (ΕΣΣΔ, σημ. Ρωσία) 1924]. Μελέτη για πορτρέτο (εμπρόσθια όψη), 1915. Λάδι σε χαρτόνι, 59,5 × 41,6 εκ.. MOMUS-Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης-Συλλογή Κωστάκη. Αρ. έργου 183.78-279R

Η ενότητα Άνθρωπος λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Πόλη, τη Φύση και το Σύμπαν. Ο Άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο των επαναστατικών και ουτοπικών προτάσεων της ρωσικής πρωτοπορίας. Οι καλλιτεχνικοί πειραματισμοί δεν περιορίζονται στην εξερεύνηση των ορίων της ανθρώπινης ικανότητας αλλά επιδιώκουν να διευρύνουν τις δυνατότητες αυτών των ορίων, στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινής ζωής και διαμορφώνουν νέα οράματα για το μέλλον. Μέσα από τα έργα που παρουσιάζονται, αναδεικνύεται η σχέση της τέχνης με τη συνείδηση, τη συλλογικότητα, την επιστήμη αλλά και την πνευματική και φιλοσοφική αναζήτηση, σκιαγραφώντας τον Άνθρωπο ως ενεργό δημιουργό και συμμέτοχο στη διαμόρφωση του κόσμου που τον περιβάλλει.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση εδώ.

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

