H Art-Athina 2026 στο Onassis Ready

Από τις 12 έως τις 16 Νοεμβρίου 2026 η φουάρ μεταφέρεται στο νέο χώρο φιλοξενίας του Ιδρύματος Ωνάση σηματοδοτώντας μια νέα συνθήκη για τη διοργάνωση

Αργυρώ Μποζώνη
Αργυρώ Μποζώνη
©Andreas Simopoulos for Onassis Stegi
Η Art Athina 2026 δίνει και φέτος το καθιερωμένο ραντεβού της με το φιλότεχνο κοινό, σε νέα ημερομηνία και σε νέο χώρο: από τις 12 έως τις 16 Νοεμβρίου 2026, στο Onassis Ready.

Η μεγαλύτερη ετήσια συνάντηση των εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα, που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, με γενικό διευθυντή τον Αντώνη Κούρκουλο, μετακινείται φέτος από το Ζάππειο Μέγαρο, όπου φιλοξενήθηκε σταθερά από το 2019.

Η αλλαγή αυτή οφείλεται στην αναστολή λειτουργίας του ιστορικού κτιρίου λόγω ανακαίνισης, εν όψει της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Με διαδρομή 33 ετών, η Art Athina συγκαταλέγεται στις μακροβιότερες φουάρ της Ευρώπης, διατηρώντας σταθερά τον προσανατολισμό της στην ανάδειξη της σύγχρονης ελληνικής και διεθνούς εικαστικής παραγωγής, ενώ έχει δείξει την ικανότητά της να προσαρμόζεται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Photo Credits_Giannis Boziaris_Dimitris Tairis_Courtesy of PSAT (2)

Με κύριο στόχο την προώθηση του έργου των καλλιτεχνών που εκπροσωπούν οι γκαλερί, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ) από το 1990 ξεκίνησε η διερεύνηση των δυνατοτήτων για τη διοργάνωση της πρώτης ελληνικής φουάρ. Η πρώτη Αθηναϊκή φουάρ διοργανώθηκε το 1993 με υπότιτλο «Συνάντηση σύγχρονης τέχνης» και τη συμμετοχή 18 ελληνικών γκαλερί. Από το ξεκίνημά της, η Art-Athina είχε ως γνώμονα κι όραμα ν’ αναδείξει την ελληνική τέχνη και μέσα από τη συμμετοχή των διεθνών γκαλερί ν’ ανοίξει νέους δρόμους συνεργασίας και προβολής της. Η Art Athina ήταν και εξακολουθεί να είναι, από την πρώτη χρονιά παρουσίας της, η μεγαλύτερη και σημαντικότερη ετήσια εικαστική διοργάνωση στην Ελλάδα. Το έτος ίδρυσης της, επιπλέον, την συγκαταλέγει ανάμεσα στις πρώτες διεθνείς φουάρ.

Από το 1993, οπότε θεσπίστηκε από τον ΠΣΑΤ η διεθνής έκθεση τέχνης Art Athina, έχουν παρουσιαστεί 26 διοργανώσεις στους παρακάτω χώρους: Εκθεσιακό Κέντρο Αθηνών, Ηelexpo, εγκαταστάσεις πρώην αερολιμένα Αθηνών, γήπεδο Τae Kwon Do, Ωδείο Αθηνών. Από το 2019 η Art Athina έχει ως έδρα της το εμβληματικό Ζάππειον Μέγαρο, στο κέντρο της Αθήνας.

Στην πολυετή διαδρομή της η Art Athina αντανακλά τις αναζητήσεις της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας εικαστικής σκηνής, τόσο μέσω του κεντρικού της πυρήνα, τα περίπτερα των γκαλερί, όσο και δια του παράλληλου προγράμματός της (αφιερώματα, ομιλίες, περφόρμανς, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ). Όλα αυτά τα χρόνια η Art Athina προσέφερε την ευκαιρία στο ελληνικό κοινό να γνωρίσει τις τάσεις, τα ρεύματα και τις απόψεις που διαμόρφωναν την εικαστική εικόνα της εκάστοτε εποχής.

Photo Credits_Giannis Boziaris_Dimitris Tairis_Courtesy of PSAT

Ο νέος χώρος φιλοξενίας, το Onassis Ready του Ιδρύματος Ωνάση, έχει ήδη ενταχθεί στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης. Η μεταφορά της φουάρ στη βιομηχανική περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη σηματοδοτεί μια νέα συνθήκη για τη διοργάνωση, προσφέροντας παράλληλα μια διαφορετική εμπειρία στο κοινό και στις αίθουσες τέχνης.

Η προετοιμασία για την επικείμενη διοργάνωση έχει ήδη ξεκινήσει με στόχο, όπως κάθε χρόνο, την παρουσίαση μιας προσεκτικά επιλεγμένης εικόνας της σύγχρονης εικαστικής σκηνής.

Οι αιτήσεις θα αναρτηθούν σύντομα στην επίσημη ιστοσελίδα της φουάρ: art-athina.gr
 

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μια νέα έκθεση στο Λονδίνο κοιτάζει κατάματα το γήρας

Το The Coming of Age, η νέα μεγάλη έκθεση του Wellcome Collection, ανοίγει τη συζήτηση για τη γήρανση πέρα από την ιδέα της παρακμής. Με περισσότερα από 120 έργα και αντικείμενα, από τη σύγχρονη τέχνη μέχρι την ιστορία της ιατρικής και την ποπ κουλτούρα, η έκθεση επιχειρεί να δει το γήρας ως κοινωνική, πολιτική και βαθιά ανθρώπινη εμπειρία.
Ο Άι Γουέιγουεϊ ξαναμπαίνει στο κελί του και το κάνει έργο τέχνης

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη μυστική κράτησή του στην Κίνα, ο Άι Γουέιγουεϊ θα περάσει 24 ώρες μέσα σε φυσικού μεγέθους ανακατασκευή του κελιού όπου κρατήθηκε για 81 ημέρες το 2011. Το έργο Sewing a Button, που παρουσιάζεται στο Aviva Studios του Μάντσεστερ, είναι το πιο ακραίο και προσωπικό κομμάτι της νέας μεγάλης έκθεσής του, Ai Weiwei: Button Up!
Η τσελίστρια του Άουσβιτς έγινε 100 ετών και η ιστορία της παραμένει αδιανόητη

Η Ανίτα Λάσκερ-Βάλφις, μία από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της μνήμης του Ολοκαυτώματος, επιστρέφει στο προσκήνιο με αφορμή τα 100 της χρόνια και τη νέα έκδοση του βιβλίου της Inherit the Truth. Η ζωή της δεν είναι μόνο μια μαρτυρία για το Ολοκαύτωμα, αλλά και μια σκληρή υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα ως σωτηρία και ως μέρος της κόλασης.
Τι σημαίνει ενοχή αν η βία δεν είναι μόνο επιλογή;

Στο νέο της βιβλίο Original Sin, η γενετίστρια της συμπεριφοράς Κάθριν Πέιτζ Χάρντεν εξετάζει τι αλλάζει όταν η βιολογία μπαίνει μέσα στην ιστορία του εγκλήματος. Το ερώτημα δεν αφορά μόνο την επιστήμη ή τη δικαιοσύνη, αλλά και τους γονείς: τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα παιδί αν η βία, η παρόρμηση και η ευθύνη είναι πιο σύνθετες απ’ όσο θέλαμε να πιστεύουμε;
Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Η «Βάπτιση του Χριστού» θεωρούνταν επί χρόνια έργο του Ελ Γκρέκο και του εργαστηρίου του. Τώρα, μια νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο ζωγράφος μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ όσο πιστεύαμε.
Η Μαντόνα ψάχνει τα χαμένα αρχειακά ρούχα του Coachella και προσφέρει αμοιβή

Μετά την εμφάνισή της στο Coachella δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι χάθηκαν τα αρχειακά ρούχα που φορούσε και προσφέρει αμοιβή για την επιστροφή τους. Οπως λέει, δεν είναι απλώς σκηνικά κομμάτια, αλλά μέρος της ιστορίας της.
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ ΠΡΑΝΤΑ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ ΑΝ ΧΑΘΑΓΟΥΕΪ

Κάθε εμφάνιση ανέδειξε μερικά από τα πιο αξιοπρόσεκτα στυλ της σεζόν, συμπεριλαμβανομένων δημιουργιών από τους Susan Fang, Schiaparelli, Valentino, Chanel, Stella McCartney και, φυσικά, Prada
«Μακάρι να ήμασταν πεταλούδες»: Βρέθηκαν οι κλεμμένες ερωτικές επιστολές του Τζον Κιτς

Οκτώ αυθεντικές επιστολές που είχε στείλει ο Τζον Κιτς στη Φάνι Μπρον, τον μεγάλο έρωτα της σύντομης ζωής του, βρέθηκαν έπειτα από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες εξαφάνισης και επιστρέφουν στους κληρονόμους της οικογένειας Γουίτνεϊ. Δεν επιστρέφει μόνο ένα χαμένο λογοτεχνικό αρχείο, αλλά η φωνή ενός νεαρού άνδρα που έγραφε στη γυναίκα που αγαπούσε ενώ ήξερε πως ο χρόνος του ήταν λίγος.
Δικαστική ήττα για τον Μιτς Γουάινχαουζ στην υπόθεση με τα αντικείμενα της Έιμι Γουάινχαουζ

Ο πατέρας της Έιμι Γουάινχαουζ έχασε στο High Court του Λονδίνου την αγωγή που είχε καταθέσει κατά της πρώην στιλίστριας της τραγουδίστριας, Ναόμι Πάρι, και της φίλης της, Κατριόνα Γκούρλεϊ, για την πώληση αντικειμένων που συνδέονταν με την κόρη του
Η βιογραφία του Τζ. Γκ. Μπάλαρντ που μετατράπηκε σε χρονικό θανάτου

Η κυκλοφορία του The Illuminated Man φέρνει στο προσκήνιο όχι μόνο μια νέα βιογραφική ανάγνωση του Τζ. Γκ. Μπάλαρντ, αλλά και την ιστορία του Κρίστοφερ Πριστ, που πέθανε πριν προλάβει να ολοκληρώσει το βιβλίο. Το αποτέλεσμα είναι ένα παράξενο και συγκινητικό υβρίδιο: μισή μελέτη για τον Μπάλαρντ, μισό βιβλίο πένθους.
Τίτλοι τέλους για τον πολιτιστικό οργανισμό ΝΕΟΝ

Μετά από 14 χρόνια ολοκληρώνει την αποστολή του, έχοντας συμβάλει στη δημιουργία ενός καινούργιου κοινού με ενδιαφέρον για τη σύγχρονη τέχνη. «Το περιβάλλον στη δημιουργία του οποίου συνεισέφερε ο ΝΕΟΝ δεν μας χρειάζεται πλέον», δήλωσε ο ιδρυτής του Δημήτρης Δασκαλόπουλος.
Η Φαχρελνισά Ζεΐντ επιστρέφει στο Λονδίνο και μαζί της επιστρέφει ένας ολόκληρος κόσμος

Από την οθωμανική ελίτ στην κορυφή του μοντερνισμού: Η έκθεση “Immersion” στο Λονδίνο ξανασυστήνει τη Φαχρελνισά Ζεΐντ, αποδεικνύοντας ότι το έργο της παραμένει πιο ανήσυχο και εκθαμβωτικό από τη μυθιστορηματική ζωή της.
Ενα αθηναϊκό φιλμ, η ποίηση και ο Μπέλα Ταρ: τι είπε ο Τσάρλι Κάουφμαν στο Sands Festival

Με αφορμή το How to Shoot a Ghost, ο Τσάρλι Κάουφμαν εμφανίστηκε στο φεστιβάλ της Σκωτίας και μίλησε για το είδος του σινεμά που θέλει να φτιάχνει σήμερα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η ποίηση, η αργή εικόνα και η απόρριψη της «συμβατικής ψυχαγωγίας».
Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί, μέσα πια στη σκηνή: από τη selfie της Ellen, στη Madonna και την Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Αν η σέλφι της Έλεν ΝτιΤζένερις στα Οσκαρ του 2014 έμοιαζε, εκ των υστέρων, με την τελευταία μεγάλη εικόνα μιας παλιάς πια κοινής, συλλογικής γλώσσας, η εμφάνιση της Μαντόνα στο πλευρό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ σήμανε μια για πάντα τη μετάλλαξή της.
