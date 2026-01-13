Grammy 2026: Ο Τρέβορ Νόα ξανά οικοδεσπότης, για έκτη και τελευταία φορά

Ο Τρέβορ Νόα επιστρέφει για μία ακόμη και όπως ανακοινώθηκε, τελευταία φορά στη σκηνή των Grammy.

Η Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης, μαζί με το CBS, ανακοίνωσαν ότι ο βραβευμένος με Emmy κωμικός και παρουσιαστής θα είναι ο οικοδεσπότης της τελετής απονομής την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου.

Θα πρόκειται για την έκτη φορά που ο Τρέβορ Νόα αναλαμβάνει την παρουσίαση των Grammy. Παράλληλα, θα έχει και τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού της βραδιάς, η οποία θα φιλοξενηθεί στο Crypto.com Arena στο Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το CBS.

Η πρώτη του εμφάνιση ως παρουσιαστή των Grammy ήταν το 2021, σε μια ιδιαίτερη τελετή που πραγματοποιήθηκε εν μέσω της πανδημίας. Από τότε, ο Νόα έχει καθιερωθεί ως σταθερή παρουσία στη διοργάνωση.

Ο εκτελεστικός παραγωγός της τελετής, Μπεν Γουίνστον της Fulwell Entertainment, δήλωσε ότι η επιστροφή του Νόα για «έκτη και δυστυχώς τελευταία φορά» αποτελεί ιδανικό κλείσιμο ενός κύκλου. Τον χαρακτήρισε «εξαιρετικό παρουσιαστή», υπογραμμίζοντας ότι συνδυάζει εξυπνάδα, χιούμορ και γνήσια αγάπη για τη μουσική και τους καλλιτέχνες.

Στο αγωνιστικό σκέλος των βραβείων, ο Kendrick Lamar προηγείται στις υποψηφιότητες των Grammy 2026 με εννέα. Ακολουθούν η Lady Gaga και οι παραγωγοί Jack Antonoff και Cirkut με επτά.

Έξι υποψηφιότητες συγκεντρώνουν οι Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas και ο μηχανικός ήχου Serban Ghenea, ενώ με πέντε ακολουθούν οι Clipse, Doechii, SZA, Turnstile και Tyler, the Creator, μαζί με τους παραγωγούς Sounwave και Andrew Watt.

