Η Νταϊάν Κίτον άφησε 5 εκατ. δολάρια στον σκύλο της - «Ήταν ο κόσμος της»

Η Νταϊάν Κίτον ήθελε ο σκύλος της να ζήσει με την ίδια αξιοπρέπεια όπως αυτή

Η ηθοποιός Νταϊάν Κίτον / EPA
Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή η σπουδαία και βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Νταϊάν Κίτον, η οποία έγινε γνωστή για τις ερμηνείες της στην τριλογία «Ο Νονός» και για τις συνεργασίες της με τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν στις ταινίες Annie Hall, Manhattan.

Η Νταϊάν Κίτον άφησε την περιουσία των 100 εκατομμυρίων δολαρίων στα δύο παιδιά της, ωστόσο με μία κίνησή της στη διαθήκη απέδειξε την ανθρωπιά που τη διακατείχε.

Όπως έγινε γνωστό, η Νταϊάν Κίτον άφησε χρήματα, 5 εκατομμύρια δολάρια για την ακρίβεια -και- στον σκύλο, τον Ρέτζι, το αγαπημένο της γκόλντεν ριτρίβερ με το οποίο έχει αποθανατιστεί σε διάφορες περιστάσεις.

Νταϊάν Κίτον: Το σκυλάκι ήταν όλη της η ζωή

«Ο Ρέτζι ήταν ο κόσμος της», είπε ένας φίλος του Ρομπ Σούτερ (Rob Shuter) στο Substack. «Η Νταϊάν συνήθιζε να αστειεύεται ότι οι μεγάλες αγάπες της ήταν τα παιδιά της, ο Αλ Πατσίνο, η αρχιτεκτονική και ο σκύλος της».

Το δημοσίευμα εξηγούσε ότι τα χρήματα θα εξασφαλίσουν την κατάλληλη φροντίδα του για το υπόλοιπο της ζωής του, ενώ μέρος τους θα δωρηθεί σε φιλανθρωπικές οργανώσεις για ζώα.

«Ήθελε ο Ρέτζι να ζήσει με την ίδια αξιοπρέπεια και το ίδιο χιούμορ που είχε και η ίδια» μοιράστηκε δεύτερη πηγή. «Είναι το πιο χαρακτηριστικό πράγμα για τη Νταϊάν, εκκεντρικό, ευγενικό και βαθιά στοργικό».

Η τελευταία ανάρτηση της σταρ του κινηματογράφου στο Instagram, που ήταν μια κοινή ανάρτηση τον Απρίλιο με τον λιανοπωλητή Hudson Grace, περιλάμβανε και το κουταβάκι της.

Με πληροφορίες από OK Magazine

