Γιατί το «Bugonia» του Λάνθιμου συνδέεται με την υπόθεση Μαντζιόνε

Οι λάτρεις ιστοριών εγκλήματος που περιμένουν μια ταινία για τον Λουίτζι Μαντζιόνε, τον φερόμενο ως δολοφόνο του διευθύνοντος συμβούλου της United Healthcare, Μπράιαν Τόμσον, «μπορεί να ικανοποιηθούν από τη νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου Bugonia», σχολιάζει το Variety.

Γιατί η ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη με την Έμα Στόουν συνδέεται με την υπόθεση Μαντζιόνε;

Στην πραγματικότητα, η ίδια η Στόουν έκανε δημόσια αυτή τη σύνδεση.

Σε συνέντευξή της, η πρωταγωνίστρια του πολυαναμενόμενου φιλμ είπε ότι βρίσκει «τρομακτικά» τα κοινά σημεία ανάμεσα στο Bugonia και την υπόθεση Μαντζιόνε.

Ο Μαντζιόνε κατηγορείται ότι δολοφόνησε τον CEO της United Healthcare και συνελήφθη λίγο μετά το έγκλημα, το 2024.

Στο Bugonia του Έλληνα σκηνοθέτη, η Έμα Στόουν υποδύεται μια CEO ιατρικής εταιρείας, η οποία πέφτει θύμα απαγωγής από έναν συνωμοσιολόγο υπάλληλο που τη θεωρεί εξωγήινη.

«Αυτό που είναι πραγματικά τρελό, αφού είχαμε γυρίσει την ταινία – ζω στη Νέα Υόρκη – ακούσαμε ότι κάποιος πυροβολήθηκε στο δρόμο. Ήταν ένας διευθύνων σύμβουλος της υγειονομικής περίθαλψης. Ξέρετε, ο Λουίτζι. Εσείς το ακούσατε αυτό;» είπε η Στόουν κατά τη διάρκεια ερωτήσεων και απαντήσεων μετά την πρεμιέρα του φιλμ στο Τελλουράιντ.

«Ήταν τρελό, επειδή ήμασταν όλοι μαζί σε ένα υπόγειο για τα γυρίσματα και μιλούσαμε για αυτά τα θέματα. Συνεχίζει να σε συγκλονίζει το γεγονός ότι ο κόσμος είναι τόσο βαθιά φορτισμένος και τρομακτικός με τόσους πολλούς τρόπους», κατέληξε η Στόουν.

Το «Bugonia»

Το «Bugonia» είναι το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 «Save the Green Planet» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Τζανγκ Τζουν-Γουάν και σηματοδοτεί την επανένωση του σκηνοθέτη και της ηθοποιού μετά το βραβευμένο με τέσσερα Όσκαρ «Poor Things».

Η ιστορία του νέου φιλμ, ακολουθεί δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλέμονς και Ντέλμπις) και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας φαρμακευτικής εταιρείας (Στόουν), πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη.

Στην «Bugonia» πρωταγωνιστούν οι Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις και Αλίσια Σίλβερστοουν. Το σενάριο της πολυαναμενόμενης ταινίας φέρει την υπογραφή του βραβευμένου με Εmmy, Γουίλ Τρέισι.

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα ως μέρος του βασικού διαγωνισμού στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας στις 28 Αυγούστου 2025 και θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες από την Focus Features στις 24 Οκτωβρίου 2025. Στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου 2025.



Με πληροφορίες από Variety

