Φεστιβάλ Καννών 2024: «The Apprentice» η νέα ταινία με κεντρικό ήρωα τον Ντόναλντ Τραμπ

Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών αναμένεται να κάνει η νέα ταινία «The Apprentice» με κεντρικό ήρωα τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η νέα ταινία του πολυβραβευμένου Ιρανού σκηνοθέτη Αλί Αμπάσι αφηγείται τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ να χτίσει την αυτοκρατορία του τις δεκαετίες του 1970 και 1980.

Η ταινία σε σενάριο του Γκάμπριελ Σέρμαν περιγράφεται ως «μια εξερεύνηση δύναμης και φιλοδοξίας, σε έναν κόσμο διαφθοράς και εξαπάτησης. Επικεντρώνεται στις προσπάθειες του Tραμπ να δημιουργήσει την αυτοκρατορία του στο τομέα των ακινήτων στη Νέα Υόρκη τη δεκαετία του 1970 και του 1980, εξετάζοντας επίσης τη σχέση του με τον Ρόι Κον». Σύμφωνα με το Deadline, «είναι μια ιστορία μέντορα-προστατευόμενου που περιγράφει την προέλευση μιας αμερικανικής δυναστείας. Γεμάτο με χαρακτήρες μεγαλύτερους από τη ζωή, αποκαλύπτει το ηθικό και ανθρώπινο κόστος μιας κουλτούρας που ορίζεται από νικητές και ηττημένους».

O Σεμπάστιαν Σταν θα υποδυθεί τον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ. Μαζί του θα είναι ο βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Τζέρεμι Στρονγκ στον ρόλο του διαβόητου δικηγόρου Ρόι Κον, ο οποίος υπήρξε μέντοράς του Τραμπ στα πρώτα χρόνια της καριέρας του.

Tο πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν η υποψήφια για Όσκαρ Μαρία Μπακάλοβα ως Ιβάνα Τραμπ και ο Μάρτιν Ντόνοβαν στο ρόλο του πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ, Φρεντ.

Donald Trump Movie 'The Apprentice' to Premiere at Cannes: First Look and What We Know https://t.co/Iw2EMwMaFt