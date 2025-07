Λαμπερό το 82ο Φεστιβάλ Βενετίας: Κλούνεϊ, Λάνθιμος και Τζούλια Ρόμπερτς στο επίκεντρο της φετινής Μόστρα

Η Τζούλια Ρόμπερτς, ο Τζορτζ Κλούνεϊ, η Έμα Στόουν, ο Ντουέιν Τζόνσον, ο Άνταμ Σάντλερ και ο Ίντρις Έλμπα είναι μερικά μόνο από τα ηχηρά ονόματα που πρωταγωνιστούν σε ταινίες του φετινού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την Τρίτη το πλήρες πρόγραμμα της 82ης διοργάνωσης, που σηματοδοτεί την έναρξη μιας πυκνής φθινοπωρινής σεζόν κινηματογραφικών φεστιβάλ, από τον Αύγουστο.

Δύο χρόνια μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του «Poor Things» στο ίδιο φεστιβάλ, ο Γιώργος Λάνθιμος και η Έμα Στόουν επιστρέφουν στη Μόστρα με το «Bugonia», αγγλόφωνο remake της νοτιοκορεάτικης sci-fi κωμωδίας «Save the Green Planet!», που συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα. Στην ίδια ενότητα επιστρέφει και ο Τζορτζ Κλούνεϊ, πρωταγωνιστώντας στο «Jay Kelly» του Νόα Μπάουμπακ, όπου υποδύεται έναν διάσημο ηθοποιό που ταξιδεύει στην Ευρώπη με τον μακροχρόνιο μάνατζέρ του, τον οποίο ενσαρκώνει ο Άνταμ Σάντλερ.

JAY KELLY will premiere at the Venice Film Festival and has a runtime of 2 hours and 11 minutes.



The film stars George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern, Billy Crudup, Riley Keough, Grace Edwards, Stacy Keach, Jim Broadbent, Patrick Wilson, Eve Hewson, Greta Gerwig, Alba… pic.twitter.com/WKG6jAVzjZ